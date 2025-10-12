Polscy żołnierze mają nową broń. "To najlepsze wozy na świecie"

Ładowanie...

Zawiszacy z Mazur przygotowują się do przyjęcia pierwszych bojowych wozów piechoty Borsuk, nowoczesnych, w pełni polskich konstrukcji, które w najbliższych latach zastąpią wysłużone sowieckie BWP-1.

Trudno o bardziej wyrazisty symbol modernizacji polskiego wojska niż Borsuk. Bojowy wóz piechoty, opracowany w Hucie Stalowa Wola we współpracy z Polską Grupą Zbrojeniową, jest pierwszym od dekad w pełni krajowym pojazdem tej klasy. To maszyna zaprojektowana od zera z myślą o współczesnym polu walki i przede wszystkim o przetrwaniu jej załogi.

Dla porównania: wciąż używany w wielu jednostkach BWP-1 pochodzi z lat 60. XX wieku. To pojazd, który w momencie swojego debiutu był rewolucyjny, ale dziś w czasach precyzyjnych dronów, nowoczesnych pocisków przeciwpancernych i sieciocentrycznego pola walki stanowi już relikt przeszłości. Ochrona załogi jest minimalna, jej możliwość orientowania się w tym co na zewnątrz (sensory) również minimalna, co w efekcie składa się na dosłownie jeżdżącą trumnę.

Polscy żołnierze już szkolą się na Borsukach

Borsuk ma to zmienić. Wyposażony w zdalnie sterowany system wieżowy ZSSW-30, potrafi zwalczać piechotę, pojazdy opancerzone, a nawet cele powietrzne, i to zarówno w dzień, jak i w nocy.

Jego załogę stanowią trzy osoby: dowódca, operator uzbrojenia i kierowca, a w środku może zabrać jeszcze sześciu żołnierzy desantu. To oznacza, że jeden Borsuk przenosi całą drużynę piechoty w rejon walki, zapewniając jej jednocześnie ochronę i wsparcie ogniowe.

Jak poinformowała kpt. Małgorzata Misiukiewicz, oficer prasowy 15. Brygady Zmechanizowanej, w Hucie Stalowa Wola trwa kolejny cykl szkoleniowy. Bierze w nim udział ponad 50 żołnierzy z Giżycka, jednostki, która już od dwóch lat przygotowuje się do przejęcia pierwszych egzemplarzy Borsuka.

W tym roku jako pierwszy w siłach zbrojnych będę miał całą kompanię wyposażoną w bojowe wozy piechoty Borsuk, uważane za najlepsze tego typu pojazdy na świecie. Mamy już kilkanaście przeszkolonych załóg i teraz czekamy, aż wozy będą u nas i zaczniemy przygotowywać do ich obsługi kolejnych żołnierzy – powiedział Polsce Zbrojnej gen. bryg. Mirosław Spurek, dowódca 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.

To właśnie giżyccy żołnierze jako pierwsi testowali prototypy Borsuka na poligonie w Orzyszu w 2022 r., a później brali udział w prezentacji wozu podczas defilady z okazji Święta Wojska Polskiego w Warszawie. W praktyce to oni staną się pierwszymi użytkownikami seryjnych Borsuków w całych Siłach Zbrojnych RP.

Kontrakt wart miliardy i konkretne terminy

W marcu 2025 r. Agencja Uzbrojenia podpisała umowę wykonawczą z konsorcjum PGZ i Huty Stalowa Wola na dostawę 111 Borsuków w latach 2025–2029. Wartość kontraktu to około 6,57 mld zł. To nie tylko same pojazdy. W pakiecie znalazły się również szkolenia, zaplecze logistyczne oraz opracowanie dokumentacji technicznej do produkcji seryjnej.

Zgodnie z zapowiedziami Huty Stalowa Wola, jeszcze w grudniu 2025 r. do wojska trafi pierwsza partia 15 wozów, a w roku 2026 k. 3 egzemplarze. Następnie produkcja ma się rozkręcić: w 2027 r. planowane jest przekazanie 33 pojazdów, a w 2028 r. aż 55.

Warto przypomnieć, że to rozwinięcie umowy ramowej podpisanej rok wcześniej, która zakładała nie tylko dostawy Borsuków, ale także całej rodziny pojazdów opartych na uniwersalnej platformie gąsienicowej (UMPG). Oznacza to, że w przyszłości na bazie Borsuka mogą powstać inne wersje np. wozy dowodzenia, medyczne czy rozpoznawcze.

Borsuk to nie tylko pojazd. To symbol nowej jakości

Historia Borsuka to również symbol renesansu polskiego przemysłu obronnego. Projekt rozwijany przez HSW i PGZ pokazuje, że w kraju można stworzyć nowoczesny sprzęt konkurujący z najlepszymi zachodnimi konstrukcjami.

Oczywiście droga do pełnej produkcji seryjnej jeszcze się nie zakończyła, ale każdy etap, od badań po szkolenia żołnierzy, zbliża nas do momentu, w którym Borsuki staną się standardem w polskich brygadach zmechanizowanych.

