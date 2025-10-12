REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Polscy żołnierze mają nową broń. "To najlepsze wozy na świecie"

Ponad pięćdziesięciu żołnierzy z 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej właśnie kończy kolejny etap szkolenia w Hucie Stalowa Wola. To nie jest zwykły kurs obsługi nowego sprzętu, to początek zupełnie nowej ery w polskich wojskach lądowych.

Bogdan Stech
Polscy żołnierze mają nową broń. "To najlepsze wozy na świecie"
REKLAMA

Zawiszacy z Mazur przygotowują się do przyjęcia pierwszych bojowych wozów piechoty Borsuk, nowoczesnych, w pełni polskich konstrukcji, które w najbliższych latach zastąpią wysłużone sowieckie BWP-1.

Trudno o bardziej wyrazisty symbol modernizacji polskiego wojska niż Borsuk. Bojowy wóz piechoty, opracowany w Hucie Stalowa Wola we współpracy z Polską Grupą Zbrojeniową, jest pierwszym od dekad w pełni krajowym pojazdem tej klasy. To maszyna zaprojektowana od zera z myślą o współczesnym polu walki i przede wszystkim o przetrwaniu jej załogi.

REKLAMA

Dla porównania: wciąż używany w wielu jednostkach BWP-1 pochodzi z lat 60. XX wieku. To pojazd, który w momencie swojego debiutu był rewolucyjny, ale dziś w czasach precyzyjnych dronów, nowoczesnych pocisków przeciwpancernych i sieciocentrycznego pola walki stanowi już relikt przeszłości. Ochrona załogi jest minimalna, jej możliwość orientowania się w tym co na zewnątrz (sensory) również minimalna, co w efekcie składa się na dosłownie jeżdżącą trumnę.

Polscy żołnierze już szkolą się na Borsukach

Borsuk ma to zmienić. Wyposażony w zdalnie sterowany system wieżowy ZSSW-30, potrafi zwalczać piechotę, pojazdy opancerzone, a nawet cele powietrzne, i to zarówno w dzień, jak i w nocy.

Jego załogę stanowią trzy osoby: dowódca, operator uzbrojenia i kierowca, a w środku może zabrać jeszcze sześciu żołnierzy desantu. To oznacza, że jeden Borsuk przenosi całą drużynę piechoty w rejon walki, zapewniając jej jednocześnie ochronę i wsparcie ogniowe.

Jak poinformowała kpt. Małgorzata Misiukiewicz, oficer prasowy 15. Brygady Zmechanizowanej, w Hucie Stalowa Wola trwa kolejny cykl szkoleniowy. Bierze w nim udział ponad 50 żołnierzy z Giżycka, jednostki, która już od dwóch lat przygotowuje się do przejęcia pierwszych egzemplarzy Borsuka.

W tym roku jako pierwszy w siłach zbrojnych będę miał całą kompanię wyposażoną w bojowe wozy piechoty Borsuk, uważane za najlepsze tego typu pojazdy na świecie. Mamy już kilkanaście przeszkolonych załóg i teraz czekamy, aż wozy będą u nas i zaczniemy przygotowywać do ich obsługi kolejnych żołnierzy – powiedział Polsce Zbrojnej gen. bryg. Mirosław Spurek, dowódca 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.

To właśnie giżyccy żołnierze jako pierwsi testowali prototypy Borsuka na poligonie w Orzyszu w 2022 r., a później brali udział w prezentacji wozu podczas defilady z okazji Święta Wojska Polskiego w Warszawie. W praktyce to oni staną się pierwszymi użytkownikami seryjnych Borsuków w całych Siłach Zbrojnych RP.

Więcej na Spider's Web:

Kontrakt wart miliardy i konkretne terminy

W marcu 2025 r. Agencja Uzbrojenia podpisała umowę wykonawczą z konsorcjum PGZ i Huty Stalowa Wola na dostawę 111 Borsuków w latach 2025–2029. Wartość kontraktu to około 6,57 mld zł. To nie tylko same pojazdy. W pakiecie znalazły się również szkolenia, zaplecze logistyczne oraz opracowanie dokumentacji technicznej do produkcji seryjnej.

Zgodnie z zapowiedziami Huty Stalowa Wola, jeszcze w grudniu 2025 r. do wojska trafi pierwsza partia 15 wozów, a w roku 2026 k. 3 egzemplarze. Następnie produkcja ma się rozkręcić: w 2027 r. planowane jest przekazanie 33 pojazdów, a w 2028 r. aż 55.

Warto przypomnieć, że to rozwinięcie umowy ramowej podpisanej rok wcześniej, która zakładała nie tylko dostawy Borsuków, ale także całej rodziny pojazdów opartych na uniwersalnej platformie gąsienicowej (UMPG). Oznacza to, że w przyszłości na bazie Borsuka mogą powstać inne wersje np. wozy dowodzenia, medyczne czy rozpoznawcze.

REKLAMA

Borsuk to nie tylko pojazd. To symbol nowej jakości

Historia Borsuka to również symbol renesansu polskiego przemysłu obronnego. Projekt rozwijany przez HSW i PGZ pokazuje, że w kraju można stworzyć nowoczesny sprzęt konkurujący z najlepszymi zachodnimi konstrukcjami.

Oczywiście droga do pełnej produkcji seryjnej jeszcze się nie zakończyła, ale każdy etap, od badań po szkolenia żołnierzy, zbliża nas do momentu, w którym Borsuki staną się standardem w polskich brygadach zmechanizowanych.

REKLAMA
Bogdan Stech
12.10.2025 15:45
Tagi: BrońWojsko
Najnowsze
7:53
Koniec pracy zdalnej. Nie będzie wyjścia
Aktualizacja: 2025-10-12T07:53:00+02:00
7:43
Najciekawsza przeglądarka na rynku mnie prześladuje. Widzę ją wszędzie
Aktualizacja: 2025-10-12T07:43:00+02:00
7:33
Daleko mi do emerytury, a już boję się starości. W Polsce to piekło
Aktualizacja: 2025-10-12T07:33:00+02:00
7:23
Orlen ma pojazd, jakiego nie było. "Pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce"
Aktualizacja: 2025-10-12T07:23:00+02:00
7:13
50 tysięcy nowych leków w kilka minut. Ale testy liczone w latach
Aktualizacja: 2025-10-12T07:13:00+02:00
7:03
Przewrót w chemii. Polakom wystarczą godziny, inni muszą pracować tygodniami
Aktualizacja: 2025-10-12T07:03:00+02:00
16:50
Firma od Pegasusa już poza kontrolą Izraela. Kto będzie szpiegował polskich posłów?
Aktualizacja: 2025-10-11T16:50:00+02:00
16:40
Niezwykłe skupisko ciemnej materii. Astronomowie nie mogą się napatrzeć 
Aktualizacja: 2025-10-11T16:40:00+02:00
16:30
Chrome ma nowość dla nas wszystkich. "Przebodźcowanie podczas surfowania"
Aktualizacja: 2025-10-11T16:30:00+02:00
16:20
"Nadciąga wielka apokalipsa". Czemu Wielka Brytania utajnia raport klimatyczny?
Aktualizacja: 2025-10-11T16:20:00+02:00
16:10
"Clickbait to hańba" - mówi Papież Leon XIV, a my słuchamy
Aktualizacja: 2025-10-11T16:10:00+02:00
16:10
Opakowania kaucyjne w sklepach od poniedziałku. Koniec waszych wymówek
Aktualizacja: 2025-10-11T16:10:00+02:00
10:52
Uwaga, potężne kontrole na polskich drogach. Chodzi o smartfony
Aktualizacja: 2025-10-11T10:52:38+02:00
7:51
Popularny youtuber ostrzega. "Nachodzą straszne czasy"
Aktualizacja: 2025-10-11T07:51:00+02:00
7:41
AI zdobędzie Nobla. Szybciej niż myślisz
Aktualizacja: 2025-10-11T07:41:00+02:00
7:31
Algorytmy ułatwiają projektowanie trucizn. Oj, mamy problem
Aktualizacja: 2025-10-11T07:31:00+02:00
7:21
Stworzyli nerkę pasującą do każdego. Skończy się dramat pacjentów
Aktualizacja: 2025-10-11T07:21:00+02:00
7:11
Cylinder do saturatora: wymień, nie kupuj. Szkoda kasy i planety
Aktualizacja: 2025-10-11T07:11:00+02:00
7:00
Ludzkie bakterie przetrwały kosmos. Jelita gotowe do lotu na Marsa
Aktualizacja: 2025-10-11T07:00:00+02:00
20:34
Awantura o niemieckie masło w polskim samolocie. Skandaliczne smarowanie bułki
Aktualizacja: 2025-10-10T20:34:31+02:00
18:43
Samsung odpalił świetną promocję. Nie możesz przegapić
Aktualizacja: 2025-10-10T18:43:13+02:00
18:32
Microsoft chce zajrzeć do twoich maili. Pozwolisz mu?
Aktualizacja: 2025-10-10T18:32:31+02:00
18:18
Allegro wzmacnia swoją usługę. "Kamień milowy"
Aktualizacja: 2025-10-10T18:18:44+02:00
17:57
Sony ma sprytny plan. Na takie PlayStation 6 warto czekać
Aktualizacja: 2025-10-10T17:57:31+02:00
17:47
Play zrobi ci szybszy internet za darmo. Żałuję, że go nie mam
Aktualizacja: 2025-10-10T17:47:46+02:00
17:32
Rząd się wygadał. Pokazał Samsunga, jakiego nie widziałeś
Aktualizacja: 2025-10-10T17:32:50+02:00
15:50
Android ma już Liquid Glass. Długo z tym nie czekali
Aktualizacja: 2025-10-10T15:50:11+02:00
15:46
Windows ma nową aplikację. Notatnik to przy niej kombajn
Aktualizacja: 2025-10-10T15:46:00+02:00
13:50
Instagram jak Kanał Zero. Chce wbić się na telewizory
Aktualizacja: 2025-10-10T13:50:45+02:00
13:43
Nowe procesory Intel Core są jak pantera. Będzie łatwiej wybrać laptop
Aktualizacja: 2025-10-10T13:43:58+02:00
13:37
Będę gadał z Mapami Google. Czekałem na to latami
Aktualizacja: 2025-10-10T13:37:53+02:00
13:17
System kaucyjny stworzy problem, którego nie było. Ekspertka ostrzega
Aktualizacja: 2025-10-10T13:17:02+02:00
12:56
Powrót do szkoły i na studia: zadbaj o odpowiedni sprzęt. Poznaj serię GeForce RTX 50
Aktualizacja: 2025-10-10T12:56:52+02:00
12:07
Podróżujesz, klimatyzacja musi działać. PKP Intercity ma przechlapane
Aktualizacja: 2025-10-10T12:07:51+02:00
12:01
Trump nie umie w internet. Pomyłka jak z kabaretu
Aktualizacja: 2025-10-10T12:01:32+02:00
11:04
Telefony wpływają na ludzkie ciało. Najbardziej odczuwają to kobiety
Aktualizacja: 2025-10-10T11:04:20+02:00
10:19
Nowa aplikacja popularniejsza niż ChatGPT. Ludzie oszaleli na jej punkcie
Aktualizacja: 2025-10-10T10:19:11+02:00
9:10
Sprawdzi twój bilet i cię nagra. Polskie miasto rozjuszy pasażerów
Aktualizacja: 2025-10-10T09:10:51+02:00
8:41
YouTube ogłasza amnestię dla kłamców. To bardzo zły pomysł
Aktualizacja: 2025-10-10T08:41:20+02:00
8:07
Przychodzisz do lekarza, a tam Apple. Wyrzucę telefon, jeśli to przejdzie
Aktualizacja: 2025-10-10T08:07:45+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA