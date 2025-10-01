Nowy iPad Pro pokazany przez Rosjan. Tim Cook będzie wściekły

Ładowanie...

Od dłuższego czasu hermetyczna polityka informacyjna Apple była w branży technologicznej niemal legendarna. Każda premiera poprzedzona była aurą tajemnicy, a kontrolowane przez firmę przecieki, jeśli w ogóle się zdarzały, stanowiły absolutną rzadkość. Ten brak informacji budował napięcie i sprawiał, że prezentacje nowych produktów były globalnymi wydarzeniami. Jednak ostatnie wydarzenia wskazują, że w tej starannie budowanej fortecy pojawiły się znaczące pęknięcia.

Dotychczasowa żelazna zasada zaczęła się kruszyć w dość nieoczekiwany sposób. W sieci jakiś czas temu zaczęły pojawiać się szczegółowe materiały wideo pochodzące z Rosji. Prezentowały one w pełnej krasie nowe, jeszcze nieogłoszone oficjalnie urządzenia Apple. Wcześniej był to MacBook Pro z czipem M4, teraz przyszedł czas na iPada z nigdzie wcześniej niepokazywanym procesorem M5.

Rosyjski wyciek iPada Pro M5

Centralnym punktem tego przecieku jest wideo z popularnego kanału Wylsacom, zatytułowane Ekskluzywne! Rozpakowanie iPada Pro z M5 przed Apple!. Autor przeprowadza nas przez proces rozpakowania i pierwszych testów urządzenia. Już na wstępie krytykuje identyczne z poprzednikiem opakowanie, ironizując na temat lenistwa projektantów Apple. Ładowarka jest, ale tylko 20 W. W sumie dobrze, że jest kochani.

Wydajność M5 – imponująca, ale czy potrzebna?

Chociaż z zewnątrz trudno doszukać się jakichkolwiek zmian, prawdziwa ewolucja zaszła we wnętrzu tabletu. Porównania w benchmarku Geekbench 6 ujawniły znaczący wzrost mocy. Nowy czip M5 oferuje o 10 proc. wyższą wydajność w teście jednordzeniowym i o 15 proc. w wielordzeniowym.

Choć liczba rdzeni (3 energooszczędne i 6 wydajnościowych) nie uległa zmianie w stosunku do M4, Apple zwiększył kluczową dla efektywności pamięć podręczną L2 z 4 MB do 6 MB.

Prawdziwie imponujący skok, sięgający 34-35 proc., odnotowano jednak w wydajności GPU, co zwiastuje ogromne możliwości dla profesjonalnych aplikacji, edycji wideo i gier. Całość wspiera 12 GB pamięci RAM.

Mimo tych wszystkich imponujących liczb, muszę was sprowadzić na ziemię. W codziennym, praktycznym użytkowaniu ta dodatkowa moc jest niemal niemożliwa do odczucia. Moim zdaniem M5 to zbędny dodatek, którego potencjał pozostaje uśpiony.

Ciekawostką był wynik w teście AnTuTu, gdzie w niektórych zadaniach CPU starszy M4 okazał się… szybszy, co tylko pokazuje, jak bardzo niegotowe jest oprogramowanie na tak wczesnym etapie. Pozwólcie, że zadam fundamentalne pytanie: czy istnieją jakiekolwiek zadania na iPadzie, które w pełni wykorzystałyby moc nawet poprzedniej generacji, M4?

Design bez zmian i drobne ciekawostki

Zewnętrznie, jak potwierdzają także komentarze Marka Gurmana z Bloomberga, M5 iPad Pro "wygląda tak samo" jak jego poprzednik. To oznacza znajomą, ultracienką obudowę, ten sam wyświetlacz Tandem OLED i identyczny układ portów oraz przycisków. Z jednej strony to dobra wiadomość dla posiadaczy drogich akcesoriów, jak Magic Keyboard czy Apple Pencil Pro, które pozostają w pełni kompatybilne. Z drugiej, to sygnał, że pod względem wzornictwa jest to rok stagnacji.

Analiza samego urządzenia dostarczyła kilku intrygujących detali. Na tylnej obudowie testowego egzemplarza zabrakło standardowych napisów serwisowych, co może zwiastować minimalistyczny kierunek w projektowaniu przyszłych urządzeń Apple. A w ustawieniach baterii autor odnalazł datę produkcji tabletu – sierpień 2025 r., co potwierdza świeżość przecieku.

Oficjalna premiera iPada Pro z czipem M5 spodziewana jest jeszcze w tym miesiącu.

Co jeszcze Apple chce wydać?

Oliwier Nytko 01.10.2025 09:18

