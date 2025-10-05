#B69AFF
Norwegia wysyła nam swoje F-35 do pomocy. Elita NATO nad Polską

W poniedziałek 6 października, na lotnisku wojskowym w Poznaniu Krzesinach wylądują norweskie myśliwce F-35 Lightning II. To nie jest zwykła wizyta sojuszniczych maszyn, to element szerszego planu NATO mającego wzmocnić obronę wschodniej flanki sojuszu i demonstracja solidarność wobec Polski.

Bogdan Stech
Jak poinformował minister obrony narodowej i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, piloci z Norwegii rozpoczną wspólne patrole z holenderskimi kolegami już w najbliższy poniedziałek.

F-35 Lightning II to jeden z najnowocześniejszych myśliwców świata, często nazywany „latającym komputerem”. Potrafi wykrywać cele odległe o setki kilometrów, działać w trybie stealth (czyli pozostawać praktycznie niewidocznym dla radarów), a jego pilot ma do dyspozycji hełm z rozszerzoną rzeczywistością, który dosłownie pokazuje obraz przez ściany samolotu. Norwegowie posiadają 52 takie maszyny i należą do pierwszych użytkowników F-35 w Europie.

Wspólnie z Siłami Powietrznymi Królestwa Niderlandów, z holenderskimi pilotami, będą patrolować polskie niebo przez najbliższe tygodnie. Później pod koniec miesiąca dolecą kolejne F-35 z Norwegii i to Norwedzy przejmą dużą część zadań razem z polskimi pilotami - powidział Władysław Kosiniak-Kamysz cytowany przez PAP.

Gorący punkt na mapie NATO

Nieoficjalnie mówi się o czterech myśliwcach, które będą pełnić dyżur bojowy nad Polską w ramach zintegrowanego systemu obrony powietrznej NATO. Ich obecność to nie tylko symbol wsparcia, ale i bardzo konkretne wzmocnienie polskiego bezpieczeństwa.

Norweskie samoloty stacjonować będą na lotnisku 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznań Krzesiny, które jest też domem w Polsce dla holenderskich F-35.

Norwescy piloci, podobnie jak ich sojusznicy z innych krajów NATO, będą gotowi do natychmiastowej reakcji w przypadku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, czy to przez rosyjskie samoloty zwiadowcze, czy przez drony. Jeśli zajdzie taka potrzeba, F-35 mogą zostać upoważnione do użycia siły, czyli nawet do zestrzelenia wrogiego obiektu.

Ostateczna decyzja o takim działaniu należy jednak do dowództwa NATO, które koordynuje wszystkie operacje w ramach zintegrowanego systemu obrony powietrznej. To oznacza, że każda akcja bojowa odbywa się na podstawie wspólnych, sojuszniczych procedur i rozkazów.

Polska czeka na własne F-35

Obecność norweskich myśliwców w Polsce to również przedsmak tego, co czeka nas w najbliższych latach. Polska zamówiła 32 myśliwce F-35A, z których pierwsze są już formalnie w posiadaniu Sił Powietrznych RP, a nasi piloci przechodzą na nich szkolenia w USA.

Misja norweskich F-35 nad Polską to nie tylko wojskowa operacja, ale też silny sygnał polityczny. Pokazuje, że wschodnia flanka NATO jest stale monitorowana, a każde zagrożenie spotka się z odpowiedzią.

Bogdan Stech
05.10.2025 16:20
