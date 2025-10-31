REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka

Drukarka 3D zszywa człowieka. Brzmi jak horror, ale to przełom

Jest wzorowana na trąbie słonia i mniejsza od ołówka. Ta niezwykła drukarka 3D może odmienić los pacjentów po operacjach strun głosowych.

Marcin Kusz
Najmniejsza drukarka 3D pomoże lekarzom naprawiać struny głosowe
REKLAMA

Chirurdzy laryngolodzy od lat zmagają się z wyzwaniem: jak naprawić delikatne tkanki krtani, nie pogarszając przy tym głosu pacjenta? Tradycyjne metody są zbyt inwazyjne, a precyzja działania w ciasnej przestrzeni gardła mocno ograniczona. Teraz jednak naukowcy z Kanady zaprezentowali przełomowe narzędzie, które może zrewolucjonizować operacje krtani. Jest to prawdopodobnie najmniejsza drukarka 3D na świecie. Jej elastyczne ramię zakończone jest głowicą o średnicy zaledwie 2,7 mm.

REKLAMA

Trąba słonia i pad od konsoli. Tak wygląda medycyna przyszłości

Po usunięciu torbieli czy zmian nowotworowych z krtani pacjenci często skarżą się na utratę głosu lub jego zniekształcenie. Dzieje się tak, gdy gojące się struny głosowe sztywnieją i bliznowacieją. Wstrzykiwanie hydrożeli pomaga regenerować tkanki, ale ich aplikacja, zwłaszcza w trudno dostępnych miejscach, była dotąd obarczona dużym ryzykiem. Nowe narzędzie pozwala dostarczyć materiał leczniczy dokładnie tam, gdzie jest potrzebny. I to bez blokowania pola widzenia lekarza.

Inspiracją do stworzenia urządzenia była trąba słonia. Jej giętkość, precyzja i zdolność manewrowania w trudnych warunkach posłużyły jako model do stworzenia miniaturowego ramienia robota. Urządzenie może dosłownie prześlizgnąć się przez endoskop chirurgiczny i niczym mikroskopijny drukarz nanieść leczniczy hydrożel bezpośrednio na uszkodzone tkanki strun głosowych.

Testy na syntetycznych modelach wykazały, że drukarka potrafi precyzyjnie zszyć ubytki, uzupełniając je specjalnym żelem na bazie kwasu hialuronowego, czyli substancji wspomagającej gojenie i odbudowę tkanek. W porównaniu z dotychczasowymi metodami nowa technologia oferuje chirurgom znacznie lepszą kontrolę i widoczność operowanego obszaru.

To dopiero początek

Na razie urządzenie jest sterowane ręcznie za pomocą kontrolera do PlayStation, ale jak czytamy na łamach Nature, docelowo naukowcy chcą wyposażyć je w algorytmy automatycznego działania. Po analizie obrazu z kamery chirurgicznej drukarka miałaby samodzielnie podążać za zaprogramowaną ścieżką drukowania.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Zespół badawczy już teraz planuje testy na zwierzętach, a w przyszłości również zastosowania kliniczne. Co więcej, urządzenie może zostać przekształcone w wielofunkcyjnego robota chirurgicznego z wymiennymi narzędziami, takimi jak miniaturowe skalpele czy kleszcze. Wszystko po to, by operować w miejscach, do których dotąd nikt nie mógł sięgnąć z taką precyzją. Technologia ta może otworzyć drzwi do zupełnie nowego rozdziału w chirurgii precyzyjnej.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: Inside Creative House / Shutterstock

REKLAMA
Marcin Kusz
31.10.2025 06:12
Tagi: Druk 3Ddrukarki 3dmedycynazdrowie
Najnowsze
6:01
Co latało nad Ziemią przed satelitami? Otwarcie archiwum zdumiewa
Aktualizacja: 2025-10-31T06:01:00+01:00
20:43
Znów tsunami śmieci na cmentarzu. Fatalnie upamiętniamy bliskich
Aktualizacja: 2025-10-30T20:43:59+01:00
20:35
Disney+ z lepszym wideo, o ile masz odpowiedni TV. Jest różnica
Aktualizacja: 2025-10-30T20:35:48+01:00
20:06
Zuckerberg zapowiada więcej chłamu na Facebooku. I tak polubisz
Aktualizacja: 2025-10-30T20:06:00+01:00
19:47
Masz telewizor LG? To masz udaną domówkę z imprezową grą
Aktualizacja: 2025-10-30T19:47:16+01:00
19:33
ChatGPT świntuszy, Microsoft woli celibat. Rynek sekstechniki AI aż kipi
Aktualizacja: 2025-10-30T19:33:44+01:00
19:18
3I/ATLAS znikł za Słońcem. Mamy tam oczy na przybysza z obcego układu
Aktualizacja: 2025-10-30T19:18:58+01:00
19:06
Samsung lepszy od Apple'a. Twarde dane wskazują króla smartfonów
Aktualizacja: 2025-10-30T19:06:34+01:00
18:36
Polskie ceny vivo X300 Pro. Wielki, wystający obiektyw gratis
Aktualizacja: 2025-10-30T18:36:30+01:00
18:02
Już popsułeś iPhone'a 17? Apple wysyła Polakom zestawy naprawcze
Aktualizacja: 2025-10-30T18:02:24+01:00
17:53
Mapy Google pozbędą się największej wady. Czekaliśmy latami
Aktualizacja: 2025-10-30T17:53:35+01:00
16:45
Test Hama High Power 200W. W tej cenie nie ma lepszego powerbanka do laptopa i konsoli
Aktualizacja: 2025-10-30T16:45:18+01:00
16:14
Ulepszył iPhone 17 Pro Max i oszczędził 4000 zł. Apple się wkurzy
Aktualizacja: 2025-10-30T16:14:00+01:00
15:51
Galaxy S26 ma być przełomem. Samsung puścił parę z ust
Aktualizacja: 2025-10-30T15:51:10+01:00
15:39
Przypadkiem zamieniłem światłowód na 5G. TP-Link NE200-Outdoor - test
Aktualizacja: 2025-10-30T15:39:45+01:00
15:29
Nie chcą montować ładowarek w autobusach. Absurdalny powód
Aktualizacja: 2025-10-30T15:29:20+01:00
15:20
Test ZTE Android TV Box – zamienia stary telewizor w SmartTV z każdą aplikacją
Aktualizacja: 2025-10-30T15:20:09+01:00
15:16
Jaka matryca dla graczy? IPS czy może VA?
Aktualizacja: 2025-10-30T15:16:45+01:00
13:04
Koniec abonamentu RTV. Jest decyzja rządu
Aktualizacja: 2025-10-30T13:04:37+01:00
12:39
Drony nad bazą NATO. Reakcja była błyskawiczna
Aktualizacja: 2025-10-30T12:39:19+01:00
12:09
11 dolarów - za tyle możesz sobie kupić skradzioną polską kartę płatniczą. W dark webie
Aktualizacja: 2025-10-30T12:09:49+01:00
11:37
Nowe pakiety roamingowe w Plusie. Nie tylko taniej, ale i bezpieczniej
Aktualizacja: 2025-10-30T11:37:03+01:00
10:55
Trump przywraca testy broni jądrowej. Natychmiast
Aktualizacja: 2025-10-30T10:55:08+01:00
10:02
Dwa polskie lotniska zamknięte. Decyzję wymusiło wojsko
Aktualizacja: 2025-10-30T10:02:45+01:00
9:52
YouTube odmładza stare filmiki. Koniec pikselozy
Aktualizacja: 2025-10-30T09:52:36+01:00
9:31
Wprowadzili ograniczenie prędkości na chodniku. W Polsce też by się przydało
Aktualizacja: 2025-10-30T09:31:19+01:00
8:57
Nie musisz już iść do kawiarni. Ten ekspres zrobi prawie każdą kawę
Aktualizacja: 2025-10-30T08:57:30+01:00
8:00
Samsung Internet wychodzi z telefonu. Wreszcie da się żyć bez Chrome'a
Aktualizacja: 2025-10-30T08:00:01+01:00
7:28
Światełka Philipsa przestaną szaleć. Modły zostały wysłuchane
Aktualizacja: 2025-10-30T07:28:07+01:00
7:00
Zgrzybiała pamięć to przyszłość komputerów. Brzmi jak obelga, a to zaleta
Aktualizacja: 2025-10-30T07:00:00+01:00
6:13
Ryanair nie weźmie całej kasy od razu. To co, bierzesz kredyt na bilet?
Aktualizacja: 2025-10-30T06:13:00+01:00
6:12
Bill Gates rozjechał szefa Microsoftu: "Pali miliardami w piecu"
Aktualizacja: 2025-10-30T06:12:00+01:00
6:06
System kaucyjny może być hitem. Brakuje jednej rzeczy
Aktualizacja: 2025-10-30T06:06:00+01:00
6:03
Chińskie autobusy w Polsce. Kręcimy sobie bat
Aktualizacja: 2025-10-30T06:03:00+01:00
6:00
Możesz zbadać swój mocz. W domu
Aktualizacja: 2025-10-30T06:00:00+01:00
21:09
Test ASUS ROG Xbox Ally. Microsoft miał trzy lata i je zmarnował
Aktualizacja: 2025-10-29T21:09:37+01:00
19:53
Nie działa strona mBanku. Jest dobra i zła wiadomość
Aktualizacja: 2025-10-29T19:53:14+01:00
19:25
Zabierzcie posłom ChataGPT. Plotą większe głupoty niż zazwyczaj
Aktualizacja: 2025-10-29T19:25:37+01:00
18:14
Pół internetu leży i kwiczy. Znowu awaria, ale tym razem to nie Amazon
Aktualizacja: 2025-10-29T18:14:49+01:00
18:04
Nowa funkcja Chrome'a. Rzuci ci pytaniem w twarz
Aktualizacja: 2025-10-29T18:04:46+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA