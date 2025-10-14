REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka

Druk 3D nowej generacji. Hodują metal jak roślinę

Naukowcy z EPFL stworzyli nową metodę druku 3D, która pozwala hodować metale i ceramikę w hydrożelu.

Marcin Kusz
Zamiast drukować, pozwalają im rosnąć. Nowa era 3D
REKLAMA

Zaprezentowana przez zespół z Laboratorium Chemii Materiałów i Produkcji (ALCHEMY) w EPFL nowa metoda całkowicie zmienia dotychczasowe podejście do druku 3D. Zamiast utwardzać światłoczułą żywicę za pomocą lasera, naukowcy zaczęli od stworzenia przestrzennego rusztowania z prostego hydrożelu. To przezroczysta, wodna substancja o konsystencji galaretki, dobrze znana z zastosowań biomedycznych.

Po odpowiednim uformowaniu modelu hydrożel został nasycony solami metali, które następnie przekształcano chemicznie w nanocząstki metalu. Proces powtarzano w kilku cyklach, aż cała struktura została przeniknięta gęstą, metalową siecią. Ostatnim etapem było wypalenie resztek żelu. Pozwoliło to pozostawić jedynie czysty metal lub ceramikę o niezwykłej gęstości i precyzji odwzorowania.

REKLAMA

To materiały przyszłości bez kompromisów

To, co wyróżnia nową technikę, to jakość uzyskanych materiałów. Wcześniejsze próby drukowania metali i ceramiki bardzo często kończyły się porowatością, kruchością i deformacjami. Tymczasem rosnące struktury z EPFL są nie tylko mocniejsze, ale także znacznie mniej się kurczą (zaledwie o 20 proc., podczas gdy wcześniejsze metody powodowały skurcz nawet do 90 proc.).

Oznacza to, że stało się możliwe tworzenie bardzo złożonych form geometrycznych, takich jak trójwymiarowe kratownice wykorzystywane m.in. w chłodzeniu, przechowywaniu energii czy katalizie. Autorzy badania pokazali, że można je formować z żelaza, miedzi, srebra i z wielu innych metali, a także z ceramiki.

Jeden szkielet, wiele materiałów

Jedną z największych zalet tej metody jest jej elastyczność. Szkielet hydrożelowy można najpierw wydrukować, a dopiero później zdecydować, jaki materiał ma go wypełnić. To zupełnie odwrotne podejście niż w dotychczasowych technikach, gdzie skład materiału musiał być znany i zintegrowany z drukiem już od samego początku. W teorii może to oznaczać prawdziwą rewolucję w produkcji specjalistycznych komponentów: od sensorów medycznych po elementy urządzeń przetwarzających energię.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Mimo że technologia jeszcze nie jest gotowa na masową produkcję, zespół z EPFL już teraz pracuje nad jej skalowaniem. Automatyzacja cykli nasycania i wypalania ma przyspieszyć proces, który obecnie trwa zbyt długo, by konkurować z przemysłowymi drukarkami 3D. Kluczem ma być wykorzystanie robotów do obsługi wielokrotnych etapów wzrostu materiału. Inżynierowie planują też dalsze zwiększanie gęstości i wytrzymałości uzyskiwanych struktur – tak, aby ich właściwości mechaniczne mogły dorównać, a nawet przewyższyć tradycyjnie wytwarzane komponenty metalowe.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

REKLAMA
Marcin Kusz
14.10.2025 06:31
Tagi: Druk 3Dnaukowcytechnologie
Najnowsze
6:21
OpenAI ożywia zmarłych. Przekroczono wszelkie granice
Aktualizacja: 2025-10-14T06:21:00+02:00
6:11
Zaufanie do AI topnieje. Skończyła się euforia
Aktualizacja: 2025-10-14T06:11:00+02:00
21:33
Biura już nigdy nie będą takie same. Technologia zrobiła swoje
Aktualizacja: 2025-10-13T21:33:20+02:00
21:01
Smartfon chłodzony wodą. Serio, już nic mnie nie zdziwi
Aktualizacja: 2025-10-13T21:01:02+02:00
20:38
Mówią, że składany iPhone nie puści cię z torbami. Nie wierzę w to
Aktualizacja: 2025-10-13T20:38:53+02:00
20:23
Plus rządzi zasięgiem w Polsce. Potężne liczby
Aktualizacja: 2025-10-13T20:23:52+02:00
20:00
Huawei P30 Pro może iść na emeryturę. Będzie coś znacznie lepszego
Aktualizacja: 2025-10-13T20:00:53+02:00
19:19
Apple nie zwalnia z AirPodsami. Twoje zaraz będą stare
Aktualizacja: 2025-10-13T19:19:58+02:00
18:49
Rosja podkręca produkcję czołgów. Radykalny wzrost
Aktualizacja: 2025-10-13T18:49:13+02:00
18:00
Kraków zatwierdza pakt. Niemożliwe, wreszcie miliony na pieszych
Aktualizacja: 2025-10-13T18:00:52+02:00
17:23
Karta SIM zainstaluje się sama. Komfort, na który czekałem latami
Aktualizacja: 2025-10-13T17:23:06+02:00
16:55
Sklep przewidzi, co kupisz. Dla twojego dobra oczywiście
Aktualizacja: 2025-10-13T16:55:28+02:00
16:25
Rosja zamieni satelity w reklamy. Kto to kupi?
Aktualizacja: 2025-10-13T16:25:41+02:00
15:17
ChatGPT jak Messenger. Czego ta aplikacja jeszcze nie zrobi?
Aktualizacja: 2025-10-13T15:17:42+02:00
13:33
Netflix zmusi cię do wymiany telewizora. Inaczej nie pooglądasz
Aktualizacja: 2025-10-13T13:33:55+02:00
13:24
Bowers & Wilkins z nowym hitem. Wreszcie słyszę muzykę, a nie słuchawki
Aktualizacja: 2025-10-13T13:24:19+02:00
13:15
Samsung Galaxy Z Fold 7 1800 zł taniej. Lepiej się pospiesz
Aktualizacja: 2025-10-13T13:15:04+02:00
12:52
Twoja praca jest bez sensu. Tak twierdzi twórca ChataGPT
Aktualizacja: 2025-10-13T12:52:32+02:00
12:10
Gigantyczny problem z tunelem pod Łodzią. Zrobią to jak w kopalni
Aktualizacja: 2025-10-13T12:10:00+02:00
12:00
Człowiek jest najlepszym firewallem. Za nami Akademia cyberPEKAO
Aktualizacja: 2025-10-13T12:00:00+02:00
10:56
Turyści paskudzą w Tatrach. Nie dość, że śmierdzi, to można wdepnąć
Aktualizacja: 2025-10-13T10:56:35+02:00
10:44
Zapłacisz więcej za napoje bez cukru. Ten kraj jest okropny
Aktualizacja: 2025-10-13T10:44:32+02:00
10:15
Krakowski hotel to perła. Znaleźli sposób na tych, którzy chcieli go zburzyć
Aktualizacja: 2025-10-13T10:15:04+02:00
9:33
Wyszukiwarka jak Google, ale dla DNA. Przełom w biologii
Aktualizacja: 2025-10-13T09:33:24+02:00
9:00
Twój dom zapomni co to kurz. ELECTROLUX Absolute Hygienic 800
Aktualizacja: 2025-10-13T09:00:00+02:00
8:04
Amazon przesadził z reklamami. Użytkownicy masowo zwracają sprzęt
Aktualizacja: 2025-10-13T08:04:34+02:00
7:44
Samsung ma idealnego składaka. Problem w tym, że nie mogę go kupić
Aktualizacja: 2025-10-13T07:44:00+02:00
7:04
Trzy nowości Apple'a w tym tygodniu. Szczerze: tylko jedna ma sens
Aktualizacja: 2025-10-13T07:04:34+02:00
6:38
Pokazali robota z bronią mikrofalową. Koszmar dronów
Aktualizacja: 2025-10-13T06:38:48+02:00
6:30
Pierwsze w historii zdjęcie 2 czarnych dziur krążących wokół siebie. "Cud techniki"
Aktualizacja: 2025-10-13T06:30:00+02:00
6:15
iPhone Air i Samsung Galaxy S25 Edge mają odpowiedź. Czuję tani hit
Aktualizacja: 2025-10-13T06:15:00+02:00
6:00
Jak przygotować butelki do zwrotu, by nie stracić kaucji?
Aktualizacja: 2025-10-13T06:00:00+02:00
16:45
Wszystkiego jest za dużo, wolny wybór przygniata. Chcemy niespodzianek
Aktualizacja: 2025-10-12T16:45:00+02:00
16:45
Poszedłem do bankomatu i zdębiałem. Moje nawyki zmieniły się bezpowrotnie
Aktualizacja: 2025-10-12T16:45:00+02:00
16:15
Wielkie miliardy z Unii dla polskiej armii. Trzy najważniejsze tematy
Aktualizacja: 2025-10-12T16:15:00+02:00
16:00
"Nie musisz zawsze brać ze sobą walizki" - mówi szef Wizz Aira. I twierdzi, że Unia przesadza
Aktualizacja: 2025-10-12T16:00:00+02:00
15:45
Polscy żołnierze mają nową broń. "To najlepsze wozy na świecie"
Aktualizacja: 2025-10-12T15:45:00+02:00
7:53
Koniec pracy zdalnej. Nie będzie wyjścia
Aktualizacja: 2025-10-12T07:53:00+02:00
7:43
Najciekawsza przeglądarka na rynku mnie prześladuje. Widzę ją wszędzie
Aktualizacja: 2025-10-12T07:43:00+02:00
7:33
Daleko mi do emerytury, a już boję się starości. W Polsce to piekło
Aktualizacja: 2025-10-12T07:33:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA