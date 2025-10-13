REKLAMA
ChatGPT jak Messenger. Czego ta aplikacja jeszcze nie zrobi?

ChatGPT otrzyma funkcję, której nikt się nie spodziewał. Aplikacja pozwoli na komunikację z innymi, prawdziwymi użytkownikami - niemal identycznie jak na znanych komunikatorach.

Albert Żurek
ChatGPT jak komunikator
Aplikacja mobilna ChataGPT jeszcze do niedawna była tylko narzędziem do interakcji ze sztuczną inteligencją. Najpierw funkcja tekstowa, potem rozmowy na żywo, a teraz… OpenAI, kierowane przez Sama Altmana, mierzy o wiele wyżej. Celem jest platforma społecznościowa. Jest jednak jedno "ale".

ChatGPT z funkcją wysyłania wiadomości do innych użytkowników niczym Messenger

Twórcy ChatGPT zapowiedzieli, że narzędzie obsłuży różne aplikacje - od Spotify po Booking.com i Canvę. Wszystko dąży do stworzenia jednej aplikacji do wszystkiego, opartej o sztuczną inteligencję. Ale to nie wszystko – powstaną też własne rozwiązania OpenAI.

Skąd takie informacje? Użytkownik serwisu X Tibor Blaho (będący programistą i znawcą sztucznej inteligencji) odkrył, że OpenAI pracuje nad funkcją wysyłania wiadomości prywatnych (DM - direct messages) innym użytkownikom. Wzmianka na temat rozwiązania miała pojawić się w testowej wersji ChataGPT na Androida oznaczonej numerem 1.2025.273 (beta).

Gdy odkrył ją na początku października nie była jeszcze dostępna dla większości użytkowników - programista odnalazł ją w kodzie aplikacji, gdzie wiele linijek zawiera nazwę "Direct Messages". Rozwiązanie ma być bardzo podobne do funkcji wysyłania wiadomości z aplikacji Sora na iPhone’y twórców ChatGPT, która umożliwia tworzenie realistycznych filmów.

11 października Tibor Blaho opublikował kolejny post nawiązujący do nadchodzącej funkcji - w kolejnej wersji beta na Androida 1.2025.280 miało pojawić się więcej odniesień do funkcji wiadomości prywatnych. Przede wszystkim w oprogramowaniu będą dostępne także czaty grupowe umożliwiające pisanie z wieloma użytkownikami jednocześnie. 

Poza tym w aplikacji mają być dostępne inne funkcje związane z czatami:

  • tworzenie linków z zaproszeniami do czatu grupowego;
  • blokowanie innych użytkowników;
  • włączenie lub wyłączenie automatycznej podpowiedzi asystenta AI w czacie;
  • zmiana osobowości asystenta AI w czatach;
  • burza mózgów, wspólne planowanie, zadawanie czytań, wyszukiwanie, tworzenie obrazów za pośrednictwem ChataGPT.

Oznacza to, że użytkownicy komunikatora w aplikacji ChatGPT będą mogli ulepszyć swoje rozmowy o możliwość interakcji z botem sztucznej inteligencji bezpośrednio w czacie, bez wychodzenia z aplikacji. Korzystający zyskają opcję wywołania asystenta w dowolnym momencie rozmowy i poproszenia go o pomoc w określonym zagadnieniu: nieważne, czy jest to zwykła, prywatna rozmowa czy praca nad projektem. 

Zauważono, że nikt nie będzie miał dostępu do pamięci ChataGPT przypisanej do naszego konta. W teorii OpenAI będzie dbać o prywatność użytkowników. Brakuje jednak wzmianki o jednej kluczowej funkcji, która znajduje się w większości najważniejszych komunikatorów internetowych: szyfrowania E2EE. Nie wiemy, czy wiadomości prywatne wysyłane do innych użytkowników będą zabezpieczone tak jak to jest w Messengerze, WhatsAppie czy Telegramie.

Jeśli zabraknie szyfrowania, twórcy będą mogli uzyskać łatwy dostęp do naszych rozmów. Dodam, że sam ChatGPT nie jest zabezpieczony i w razie złamania prawa może zostać wykorzystany przez służby przeciwko użytkownikowi. Większość korzystających z popularnej aplikacji sztucznej inteligencji nie podaje asystentowi wrażliwych danych, które często zawiera się w prywatnych wiadomościach wysyłanych przez Messengera czy Instagrama. Sam Altman - dyrektor OpenAI już wcześniej myślał nad wprowadzeniem większej prywatności do czatów z botami, ale jak dotąd nie zostało to wdrożone.

Być może funkcja czatów bezpośrednich będzie wymagać zastosowania szyfrowania. W innym przypadku korzystanie z niezabezpieczonego komunikatora może nie nie być najlepszym pomysłem.

Obrazek główny: M_Yunus / Shutterstock

Albert Żurek
13.10.2025 15:17
Tagi: ChatGPTKomunikatory internetoweOpenAISztuczna inteligencja (AI)
