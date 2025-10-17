Przez pompy ciepła zakrywają uszy. Będą problemy w całym kraju

Ładowanie...

Faktycznie, budynek robi wrażenie. Otwarty pod koniec września Ośrodek Szkoleniowo-Naukowy Okręgowej Izby Lekarskiej jest ciekawą, przyciągającą wzrok konstrukcją, kojarzącą się z Gdańskiem z powodu użycia czerwonej cegły.

- Każdy lekarz w Polsce ma obowiązek szkolenia i musi zdobyć 200 punktów przez cztery lata, a jedna godzina szkolenia to jeden punkt. W Polsce jest raptem kilka miejsc, gdzie szkolenia się odbywają. Teraz takie miejsce powstało w Gdańsku: idealny ośrodek na kursy do specjalizacji, konferencje, czy nawet wykłady dla pobliskiego GUMedu – wyjaśnił Dariusz Kutella, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku.

Na papierze wszystko się zgadza. Interesująca architektura, która będzie służyć w celach naukowych, pomagając kształcić nowych lekarzy. Miejsce idealne? Sąsiedzi mówią inaczej.

Mieszkańcy skarżą się na hałas, którego źródłem są zamontowane na dachu budynku pompy ciepła. Intensywne dźwięki utrudniają sen.

W rozmowie z trójmiejską "Wyborczą" Dariusz Kutella przyznał, że nie dziwi się skargom sąsiadom, bo lekarzom dźwięki też przeszkadzają.

System jest jeszcze w rozruchu. Obiekt jest nowy i sprzęt hałasuje dlatego, że jest niewyregulowany. Absolutnie jednak nie wchodzi w grę taka sytuacja, że będziemy działać w takim natężeniu dźwięków, które przekracza dopuszczalne normy. Mamy kontakt z osobą, która pomoże nam wypracować regulację pomp – zapewniał.

Rozwiązaniem miałoby być postawienie ekranów akustycznych, ale według ekspertów hałas jest zbyt duży, aby bariery cokolwiek dały. A trzeba pamiętać, że czasami mogą tylko zwiększyć skalę problemu.

W oświadczeniu przesłanym serwisowi architektura.muratorplus.pl pracownia architektoniczna Toprojekt pisze, że z "szacunkiem i zrozumieniem" odnosi się do dyskomfortu mieszkańców spowodowanego nieprawidłową pracą pomp ciepła.

Z przeprowadzonych przez pracownię pomiarów wynika, że "praca urządzeń rażąco odbiega od wartości deklarowanych przez producenta". Plan działań naprawczych zakłada "doprowadzenie parametrów pracy urządzeń do stanu zgodnego z deklaracją producenta". Inwestor już podjął się działań. Oprócz tego zdecydowano się na częściowe ograniczenie mocy urządzeń, a w grę wchodzi także "możliwość montażu obudów akustycznych".

Takich problemów może być więcej. I to w całym kraju

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski wystosowało nawet apel do Ministra Infrastruktury Dariusza Klimczaka po tym, jak otrzymało sygnały z wielkopolskich gmin, że te borykają się z coraz większą liczbą skarg ze strony mieszkańców. Zastrzeżenia dotyczyły właśnie hałasu emitowanego przez pompy ciepła.

Hałas pracującego wentylatora może przekraczać dopuszczalne poziomy i być uciążliwy dla sąsiadów – pisali autorzy stanowiska.

Problematyczne są też systemy wentylacji. Właśnie na nie zwracali uwagę mieszkańcy sąsiadujący z warszawskim Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. Odgłosy przypominały uruchomiony silnik samolotu, jak relacjonowała jedna z mieszkanek okolicznego bloku w rozmowie z warszawską "Wyborczą". Na szczęście doszło do interwencji. W sierpniu władze miasta potwierdziły, że w wyniku zastosowanych rozwiązań nadmierny hałas nie występuje – pisał "Raport Warszawski".

Adam Bednarek 17.10.2025 16:48

