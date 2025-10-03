Będą nowe procesory Intel Core. Zapomnij o starych nazwach

Ładowanie...

Intel latami korzystał z dobrze znanego nazewnictwa obejmującego układy i3, i5, i7 oraz i9. Zasada była taka, że im wyższa cyfra, tym bardziej zaawansowany czip oraz co za tym idzie, jego wydajność. Tak było aż do 14. generacji procesorów, natomiast wszystko zmieniło się w ubiegłym roku, gdy wydano 15. generację i zmieniono nazewnictwo na Intel Core Ultra - Ultra 5, 7, 9. Tym razem wejdzie kolejna nowa zmiana.

REKLAMA

Będą nowe procesory Intel Core. Kolejna zmiana w nazwie

Zaufany informator HXL z serwisu X informuje, że amerykański producent kolejny raz zmieni nazwę czipów. Tym razem nie będzie ona tak znacząca. W związku z nim otrzymamy:

Intel Core Ultra X5,

Intel Core Ultra X7,

Intel Core Ultra X9.

W nazwie brakuje nazwy Ultra X3, ale w obecnej generacji nie ma dostępnego modelu Ultra 3 (a przynajmniej u nas, w Polsce). Intel skomplikował też sprawę faktem, że oprócz czipów Core Ultra stworzonych dla stacjonarnych konfiguracji, oferuje także prostsze modele Core 5 (np. 120U, 210H), Core 7 (150U, 240H) - to mniej zaawansowane wersje układów trafiające do laptopów.

Teraz do oferty mają wejść jeszcze inne modele: Core Ultra oznaczone literą X. Nowa linia z dopiskiem X ma być przynajmniej na początku oferowana wyłącznie w laptopach - mówi się, że będą to procesory wykonane w architekturze Panther Lake-H, które będą miały swoją premierę już niebawem. Prawdopodobnie seria czipów zostanie potwierdzona już w następnym tygodniu podczas nadchodzącego wydarzenia Intel Tech Tour.

Inny, również zaufany informator pochodzący z Chin uważa, że jednym z procesorów z serii będzie Intel Core Ultra X7 358H wyposażony w 16 rdzeni (4 wydajnościowych, 8 energooszczędnych i 4 ultraenergooszczędnych). Obecnie nie wiemy, co ma oznaczać literka X w nowej linii produktów. Jest szansa, że to po prostu nowa strategia Intela mająca na celu oddzielenie najlepszych układów od tych mniej zaawansowanych.

Problem jest taki, że obecnie nie wiemy, czy wszystkie układy będą nosić dopisek X. Nie wszystkie procesory Intela to Core Ultra (dużo modeli to po prostu Core 3, 5, 7). Jeśli producent podjąłby taką decyzję, jeszcze bardziej utrudniłby zrozumienie swojej oferty. Nie wiem, komu przeszkadzało stare nazewnictwo i3, i5, i7. Sam wyjątkowo interesuję się sprzętem komputerowym, a nie jestem w stanie w pełni zrozumieć, jak działa obecna oferta procesorów Intela.

Jeśli nazewnictwo Core Ultra X trafi do laptopów, w dalszej kolejności może zostać zastosowane w przypadku propozycji dla komputerów stacjonarnych. Tak było w przypadku pierwszej zmiany Core i na Core (Ultra) - na początku została zastosowana w laptopach, a potem w większych maszynach.

Czy to pomoże Intelowi wstać z kolan?

Intel w przypadku laptopów ma się nieźle, ale sytuacja inaczej wygląda w kwestii procesorów dla komputerów stacjonarnych. Nowe czipy Intel Panther Lake mają przynieść nowe procesy produkcyjne, a więc w teorii powinny być znacznie bardziej energooszczędne. Mówi się także o zastosowaniu lepszych układów NPU do obliczeń sztucznej inteligencji. Wątpię, aby to wystarczyło, aby zrzucić AMD z tronu procesorów.

REKLAMA

Więcej o sprzęcie komputerowym przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Albert Żurek 03.10.2025 22:21

Ładowanie...