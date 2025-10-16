REKLAMA
Apple nie potrafi zrobić nowego sprzętu. Męczy się jak startup z Kickstartera

Apple ma wszystko - pieniądze, inżynierów i markę. Nie ma tylko nowych urządzeń. Nowe gadżety z kategorii smart home, które miały być dla firmy przełomem, grzęzną w opóźnieniach i problemach technicznych.

Malwina Kuśmierek
Apple i kolejne opóźnienia urządzeń smart home
Apple znów nie dotrzymało własnych terminów. Najnowsze urządzenia z segmentu smart home - inteligentny wyświetlacz sterujący domem, kamera bezpieczeństwa i robot domowy- mają poważne opóźnienia. Mimo że sprzęt miał być gotowy na 2025 rok, wygląda na to, że większość planów przesunie się o co najmniej rok, a niektóre nawet o dwa.

Kamera, wyświetlacz, robot - brzmi jak przyszłość. Ale Apple utknęło w teraźniejszości

Pierwszy z nowych produktów, 7-calowy wyświetlacz zintegrowany z Siri o nazwie J490, który ma pełnić rolę centralnego "mózgu" inteligentnego domu, został ukończony od strony sprzętowej już prawie rok temu. Apple planowało premierę w marcu 2025 roku - równolegle z nową generacją Siri, wykorzystującą do bardziej rozbudowanego i precyzyjnego działania generatywną sztuczną inteligencję. Jednak prace nad oprogramowaniem utknęły w miejscu, co zmusiło firmę do przesunięcia daty premiery na wiosnę 2026.

Tradycyjnie droższy niż konkurencja

Jak informuje Bloomberg, nowe centrum sterowania domem ma kosztować około 350 dolarów, czyli tyle, ile Apple żądało za pierwszego HomePoda w 2018 roku. Dla porównania - Amazon Echo Show 11 kosztuje 220 dolarów, a Google Nest Hub można kupić jeszcze taniej. Urządzenie ma trafić do sprzedaży w dwóch wersjach: klasycznej, stojącej na podstawce (J490), oraz montowanej na ścianie (J491). Obie będą wyposażone w kamerę do rozmów FaceTime i oprogramowanie wykrywające, który z domowników zbliża się do urządzenia

Na koniec 2025 roku Apple planuje wprowadzić do oferty również wewnętrzną kamerę. W tym przypadku harmonogram wydaje się mniej napięty, ale Bloomberg nie ujawnił szczegółów dotyczących ceny. Największe problemy dotyczą jednak robota domowego, który ma być najbardziej zaawansowanym sprzętem w ofercie smart home Apple'a.

Robot o nazwie kodowej J595, przypominający wyświetlacz zamontowany na ruchomym ramieniu, ma reagować na użytkownika, poruszać 9-calowym ekranem w jego kierunku i służyć jako asystent w kuchni lub biurze. Bloomberg donosi, że system silników napędzających ramię sprawia Apple sporo trudności - i to właśnie przez te problemy premiera została przesunięta z 2026 na 2027 rok. Dodatkowym wyzwaniem jest sztuczna inteligencja, której praktyczne zastosowanie w robocie wciąż pozostaje niejasne. Cena urządzenia ma sięgać "kilkuset dolarów", co czyniłoby go jednym z droższych gadżetów tego typu na rynku.

Designed by Apple in California. Assembled in Vietnam

Nowe produkty z segmentu smart home mają być produkowane nie w Chinach, lecz w Wietnamie - i to tam ruszy montaż zarówno wyświetlacza, kamery, jak i robota.

Za końcowy etap montażu, testowanie i pakowanie odpowiadać będzie chińska firma BYD, znana przede wszystkim z produkcji samochodów elektrycznych. Współpraca ta obejmie również rozszerzoną produkcję iPadów w Wietnamie. To duża zmiana w strategii Apple, które zazwyczaj testuje nowe linie sprzętu w Chinach, a dopiero później przenosi ich wytwarzanie do innych krajów.

Firma z Cupertino od lat próbuje uniezależnić się od chińskich dostawców. Wietnam stał się kluczowym ogniwem tego planu - Apple już teraz wytwarza tam część iPadów, AirPodsów, Apple Watchy, Maców i starszych modeli HomePodów. Równocześnie część produkcji iPhone’ów została przeniesiona do Indii, a mniejsze partie komputerów Mac do Malezji i Tajlandii.

Niestety, zmiana lokalizacji nie oznacza uniknięcia ceł. Zgodnie z wprowadzonymi przez administrację Donalda Trumpa taryfami wzajemnymi, import produktów z Wietnamu do USA nadal obłożony jest 20-procentowym podatkiem.

Apple więc nie tylko męczy się z opracowaniem własnych urządzeń, ale i z całą logistyką wokół nich. Nowa linia smart home, która miała być kluczem Apple'a do podboju kolejnej gałęzi rynku, na razie pozostaje w fazie planów - opóźnionych, skomplikowanych i kosztownych.

Malwina Kuśmierek
16.10.2025 10:07
Tagi: ApplehomepodSiriSmart HomeSztuczna inteligencja (AI)
