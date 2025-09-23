Zuckerberg woli spalić miliardy, niż zostać w tyle. "Większym ryzykiem jest czekanie"

Ładowanie...

Mark Zuckerberg obecnie pełni rolę pełnoetatowego zarządcy kolejki górskiej zwanej Meta Superintelligence Labs. W ramach swojego nowego zajęcia miliarder podkrada talenty z konkurencyjnych firm z branży uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, oferując inżynierom i naukowcom rekordowe pakiety wynagrodzeń. W ten sposób Zuckerberg stara się zbudować zespół najwybitniejszych ekspertów, którzy wesprą koncern w budowaniu superinteligencji - sztucznej inteligencji, która swoimi możliwościami przewyższa człowieka.



Jak się okazuje, szef Mety zdaje sobie sprawę, że cały plan może nie wypalić, a pieniądze mogą zostać spalone w piecu.

Mark Zuckerberg jest gotowy na poświęcenia pieniędzy w imię bańki AI

W najnowszym odcinku podcastu Access szef Mety otwarcie przyznał, że jest gotów ryzykować miliardy dolarów, jeżeli oznacza to szansę na ubiegnięcie wysiłków konkurencji.

Jeśli ostatecznie źle wydamy kilkaset miliardów dolarów, myślę, że to będzie oczywiście bardzo niefortunne. [...] Ale ryzyko jest wyższe po drugiej stronie. Jeśli zbudujesz wszystko zbyt wolno, a superinteligencja okaże się możliwa za trzy lata, a nie za pięć, to znajdziesz się poza grą w momencie, gdy pojawi się najważniejsza technologia w historii

Miliarder podkreślił, że w przypadku Mety agresywna strategia jest mniej ryzykowna niż nadmierna ostrożność. Jego zdaniem ryzyko dla koncernu "polega raczej na tym, że nie będziemy wystarczająco agresywni, niż że przesadzimy z ofensywą".

Co ciekawe, sam Zuckerberg przyznał, że scenariusz pęknięcia "bańki AI" jest możliwy. "Myślę, że to całkiem prawdopodobne" - ocenił, porównując obecną sytuację do historycznych inwestycji w infrastrukturę, jak kolej czy światłowody podczas bańki internetowej.

W większości przypadków te projekty okazywały się ostatecznie nawet bardziej wartościowe, niż sądzili ci, którzy pompowali bańkę. Ale wiele firm padało, a aktywa przechodziły w ręce nowych właścicieli

Mimo to, według Zuckerberga Meta znajduje się w korzystniejszej sytuacji niż OpenAI czy Anthropic, które muszą polegać na kolejnym finansowaniu od inwestorów. Meta ma przewagę w postaci innego, "silnego" modelu biznesowego, dzięki któremu Mark Zuckerberg może zarządzać kolejnymi inwestycjami.

Meta buduje więc przewagę na innym froncie - mocy obliczeniowej. Zuckerberg chwalił się, że laboratorium "TBD" - jak obecnie wewnętrznie nazywa się laboratorium Mety zajmujące się superinteligencją - zapewnia swoim naukowcom "znacznie większe zasoby na osobę niż jakiekolwiek inne laboratorium". Pracownicy mają także unikalną swobodę - w nowym zespole nie obowiązują żadne odgórne terminy.

Ci badacze i tak wywierają ogromną presję na samych siebie. Dodanie sztucznego ograniczenia w postaci 6 czy 9 miesięcy nie pomoże im wykonać zadania lepiej. To jedynie sprawi, że będą optymalizować problem na krótką metę

Na koniec rozmowy Zuckerberg wskazał, dlaczego stawka jest tak wysoka. W jego ocenie "AI i superinteligencja będą najważniejszymi technologiami w naszym życiu. Zmienią sposób prowadzenia firm, tworzenia produktów i rozwoju całej gospodarki". Szef Mety zdefiniował również superinteligencję jako "system zdolny do samodzielnego doskonalenia się i rozwiązywania problemów, z którymi człowiek sobie nie poradzi".

Zuckerberg pozostaje więc optymistą, choć nie wierzy w "nagły skok" możliwości sztucznej inteligencji. Jak sam przyznaje, fizyczne ograniczenia - choćby czas budowy centrów danych - będą wymuszać stopniowe tempo rewolucji. Ale jedno jest pewne: miliarder woli ryzykować przepalenie fortuny, niż zaryzykować ponowne zostanie w tyle.

