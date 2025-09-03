/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Stany uczciły polskiego pilota. F-16 lecą nad prezydentami Polski i USA

Amerykańscy piloci w niezwykły sposób upamiętnili pamięć polskiego pilota mjr Macieja Krakowiana, który zginął w sierpniu w Radomiu.

Bogdan Stech
Stany uczciły polskiego pilota. F-16 lecą nad prezydentami Polski i USA
REKLAMA

Podczas wizyty prezydenta RP Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych, Amerykanie przygotowali dla polskiej delegacji specjalny, wzruszający pokaz. Gdy prezydenta Polski powitał w Waszyngtonie Donald Trump, prezydent USA, nad ich głowami przeleciały w bliskiej formacji cztery samoloty F-16 należące do amerykańskich Sił Powietrznych.

REKLAMA

Odłączył się i odleciał w górę

Gdy myśliwce były już tuż nad Białym Domem, jedna z maszyn odłączyła się od formacji i wzniosła się ostro w niebo, upamiętniając w ten sposób odejście mjr Macieja Krakowiana.

Nad prezydentami przeleciały również cztery samoloty F-35, które już wkrótce trafią na wyposażenie polskich Sił Powietrznych.

To symboliczny gest amerykańskich sojuszników – pokaz siły więzi wojskowych łączących Polskę i Stany Zjednoczone. Przelot był jednocześnie hołdem dla majora Macieja Krakowiana, pilota Sił Powietrznych RP, który zginął tragicznie podczas pokazów lotniczych w Radomiu - podał Sztab Generalny Wojska Polskiego w serwisie X.

Wideo z przelotu F-16 nad prezydentem Karolem Nawrockim i prezydentem Donaldem Trumpem zobaczycie niżej.

Więcej na Spider's Web:

Tragedia w Radomiu

28 września w Radomiu, podczas przygotowań do Air Show, doszło do wypadku lotniczego samolotu F-16, w wyniku którego śmierć poniósł mjr pilot Maciej Krakowian, służący w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Był wieloletnim uczestnikiem różnego rodzaju pokazów, członkiem F-16 Tiger Demo Team. To wizytówka Sił Powietrznych RP, nawiązująca do elitarnego grona jednostek lotniczych NATO skupionych wokół symboliki tygrysa. 

Katastrofa ta była pierwszą katastrofą samolotu F-16 w polskich Siłach Powietrznych. Po wypadku pojawiło się wiele pytań o zasadność wykorzystywania sprzętu bojowego w pokazach. Do sprawy odniósł się także Sztab Generalny.

REKLAMA

Pokazy lotnicze nie są jedynie widowiskiem. Warto pamiętać, że są one także istotnym elementem szkolenia – zarówno dla pilotów, jak i całych załóg zaangażowanych w ich przygotowanie i zabezpieczenie. To okazja do doskonalenia procedur, pracy zespołowej i koordynacji działań w warunkach zbliżonych do operacyjnych. Jednocześnie są one sposobem prezentacji zdolności naszych Sił Powietrznych – świadectwem profesjonalizmu i nowoczesności. To także moment, w którym młodzi ludzie mogą dostrzec w lotnictwie swoją przyszłość i poczuć inspirację do wyboru tej wyjątkowej drogi - podało wojsko w oficjalnym komunikacie.

REKLAMA
Bogdan Stech
03.09.2025 20:23
Tagi: Donald TrumpF-16
Najnowsze
20:23
Stany uczciły pamięć polskiego pilota. F-16 lecą nad Trumpem i Nawrockim
Aktualizacja: 2025-09-03T20:23:45+02:00
20:04
Posiadacze Pixeli mają powód do radości. Wjeżdża świetna aktualizacja
Aktualizacja: 2025-09-03T20:04:46+02:00
19:35
Instagram trafił na iPada. Wystarczyło tylko poczekać 15 lat
Aktualizacja: 2025-09-03T19:35:26+02:00
18:00
Wilanów dostał miejsce ostatniego pożegnania zwierząt. Fanaberia dla psieci?
Aktualizacja: 2025-09-03T18:00:27+02:00
17:03
Pociąg w Polsce jedzie dłużej, bo pasażerowie mają się wyspać. Słodkich snów
Aktualizacja: 2025-09-03T17:03:06+02:00
16:49
Garmin Fenix 8 Pro wyprzedza Apple. Ma też to, na co wszyscy czekali
Aktualizacja: 2025-09-03T16:49:50+02:00
16:02
Recenzja Cronos: The New Dawn. PRL był przerażający
Aktualizacja: 2025-09-03T16:02:30+02:00
15:33
Allegro odpala program dla graczy. Po prostu grasz i zgarniasz rabaty
Aktualizacja: 2025-09-03T15:33:02+02:00
14:27
Będzie nowy model PlayStation 5. Wkurzy graczy, bo to odpowiedź na rosnące ceny
Aktualizacja: 2025-09-03T14:27:08+02:00
14:03
Google sprawi, że twoje notatki przemówią. I cię skrytykują
Aktualizacja: 2025-09-03T14:03:47+02:00
13:08
Karabin z okopów wraca do Polski. Armia bierze kolejne tysiące
Aktualizacja: 2025-09-03T13:08:25+02:00
12:14
Zapadł wyrok w sprawie Google'a. Sędzia powiedział "nu nu nu" i zabrał lizaka
Aktualizacja: 2025-09-03T12:14:03+02:00
11:19
Susza zabiera atrakcje turystyczne. Sielski widok już jest rzewnym wspomnieniem
Aktualizacja: 2025-09-03T11:19:52+02:00
10:41
Nowy polski superpocisk. Ta broń jest nam potrzebna na już
Aktualizacja: 2025-09-03T10:41:33+02:00
10:13
Instagram z funkcją rodem z YouTube'a. Zmarnujesz czas dwa razy szybciej
Aktualizacja: 2025-09-03T10:13:35+02:00
9:37
Polskie lotnisko zniosło irytujący limit. W końcu mogę latać jak człowiek
Aktualizacja: 2025-09-03T09:37:19+02:00
9:00
Urząd gani za otwarte przesyłki. Po co o tym od razu głośno rozpowiadać - pyta Poczta Polska
Aktualizacja: 2025-09-03T09:00:27+02:00
8:38
Elon Musk przedstawia nowy plan Tesli. Ludzie, co za dyrdymały
Aktualizacja: 2025-09-03T08:38:44+02:00
6:45
Polska wynalazła unikalne radary. Widzą wroga masztami sieci komórkowej
Aktualizacja: 2025-09-03T06:45:00+02:00
6:34
Oko Odyna ma czuwać nad Europą. Na Polskę będzie jednak ślepe
Aktualizacja: 2025-09-03T06:34:00+02:00
6:23
Znalazłem dobry monitor 144 Hz do gier za pół tysiąca. Gdzie haczyk?
Aktualizacja: 2025-09-03T06:23:00+02:00
6:12
Naukowcy poddają się i chcą, aby za biopaliwo odpowiadało AI
Aktualizacja: 2025-09-03T06:12:00+02:00
6:01
Francuzi do Polaków: uzbroimy was. W tle kroi się niezła umowa
Aktualizacja: 2025-09-03T06:01:00+02:00
20:46
Call of Duty będzie filmem. Robią go weterani kina akcji, ale mam obawy
Aktualizacja: 2025-09-02T20:46:54+02:00
19:48
Odpalamy system Pilica+. Obce drony już u nas nie polatają
Aktualizacja: 2025-09-02T19:48:59+02:00
18:49
Obliczyli ceny iPhone'a 17. Przyjemne, nie pójdziemy z torbami
Aktualizacja: 2025-09-02T18:49:43+02:00
18:39
Gotowy PC do gier MSI w cenie składaka. Lubię takich wywrotowców
Aktualizacja: 2025-09-02T18:39:33+02:00
18:17
Proboszcz chce żyć ekologicznie, jak papież napisał. I nie zdejmuje paneli
Aktualizacja: 2025-09-02T18:17:21+02:00
17:30
Mamy kontrolę rodzicielską dla dzieci. A gdzie kontrola dla rodziców?
Aktualizacja: 2025-09-02T17:30:47+02:00
16:58
Małe gminy wkurzyły się i mają swój sposób na butelkomaty
Aktualizacja: 2025-09-02T16:58:40+02:00
16:46
Używasz pseudonimu? I tak cię namierzą, jeśli podzieliłeś się muzyką
Aktualizacja: 2025-09-02T16:46:41+02:00
16:32
Afera z czapką pokazuje jak bezlitosne i ślepe jest współczesne polowanie na czarownice
Aktualizacja: 2025-09-02T16:32:30+02:00
16:13
InPost pozywa Allegro. Wybucha polska korpo-wojna o miliony
Aktualizacja: 2025-09-02T16:13:22+02:00
15:35
Miał AirTaga w walizce. Potem znalazł ludzi we własnych ubraniach
Aktualizacja: 2025-09-02T15:35:20+02:00
15:19
YouTube sprawdza, czy waszej "rodzinie" należy się Premium
Aktualizacja: 2025-09-02T15:19:02+02:00
14:45
Polska największym wygranym SAFE. Zazdrość w innych stolicach
Aktualizacja: 2025-09-02T14:45:22+02:00
13:48
Zrobią pływającą fotowoltaikę w… kopalni. Brzmi dziwnie, ale ma działać
Aktualizacja: 2025-09-02T13:48:34+02:00
13:34
Touch ID wraca, ale nie tam, gdzie myślisz. I to w składanym iPhonie
Aktualizacja: 2025-09-02T13:34:51+02:00
12:00
Samsung daje 6 lat wsparcia za 600 zł. Ten Galaxy może namieszać
Aktualizacja: 2025-09-02T12:00:33+02:00
11:26
Polski bank wypuszcza własnego bota. Zaskakujący ruch
Aktualizacja: 2025-09-02T11:26:13+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA