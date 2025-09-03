Stany uczciły polskiego pilota. F-16 lecą nad prezydentami Polski i USA

Ładowanie...

Podczas wizyty prezydenta RP Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych, Amerykanie przygotowali dla polskiej delegacji specjalny, wzruszający pokaz. Gdy prezydenta Polski powitał w Waszyngtonie Donald Trump, prezydent USA, nad ich głowami przeleciały w bliskiej formacji cztery samoloty F-16 należące do amerykańskich Sił Powietrznych.

Odłączył się i odleciał w górę

Gdy myśliwce były już tuż nad Białym Domem, jedna z maszyn odłączyła się od formacji i wzniosła się ostro w niebo, upamiętniając w ten sposób odejście mjr Macieja Krakowiana.

Nad prezydentami przeleciały również cztery samoloty F-35, które już wkrótce trafią na wyposażenie polskich Sił Powietrznych.

To symboliczny gest amerykańskich sojuszników – pokaz siły więzi wojskowych łączących Polskę i Stany Zjednoczone. Przelot był jednocześnie hołdem dla majora Macieja Krakowiana, pilota Sił Powietrznych RP, który zginął tragicznie podczas pokazów lotniczych w Radomiu - podał Sztab Generalny Wojska Polskiego w serwisie X.

Wideo z przelotu F-16 nad prezydentem Karolem Nawrockim i prezydentem Donaldem Trumpem zobaczycie niżej.

Tragedia w Radomiu

28 września w Radomiu, podczas przygotowań do Air Show, doszło do wypadku lotniczego samolotu F-16, w wyniku którego śmierć poniósł mjr pilot Maciej Krakowian, służący w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Był wieloletnim uczestnikiem różnego rodzaju pokazów, członkiem F-16 Tiger Demo Team. To wizytówka Sił Powietrznych RP, nawiązująca do elitarnego grona jednostek lotniczych NATO skupionych wokół symboliki tygrysa.

Katastrofa ta była pierwszą katastrofą samolotu F-16 w polskich Siłach Powietrznych. Po wypadku pojawiło się wiele pytań o zasadność wykorzystywania sprzętu bojowego w pokazach. Do sprawy odniósł się także Sztab Generalny.

Pokazy lotnicze nie są jedynie widowiskiem. Warto pamiętać, że są one także istotnym elementem szkolenia – zarówno dla pilotów, jak i całych załóg zaangażowanych w ich przygotowanie i zabezpieczenie. To okazja do doskonalenia procedur, pracy zespołowej i koordynacji działań w warunkach zbliżonych do operacyjnych. Jednocześnie są one sposobem prezentacji zdolności naszych Sił Powietrznych – świadectwem profesjonalizmu i nowoczesności. To także moment, w którym młodzi ludzie mogą dostrzec w lotnictwie swoją przyszłość i poczuć inspirację do wyboru tej wyjątkowej drogi - podało wojsko w oficjalnym komunikacie.

