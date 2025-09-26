#B69AFF
Koniec cierpienia norek. Ruszają prace nad zakazem

Sejm szykuje się do prac nad ustawą zakazującą hodowli zwierząt futerkowych. Czy to koniec ferm norek w Polsce?

Marcin Kusz
Koniec norek w Polsce? Sejm rusza z ustawą
Już za kilka tygodni sejmowa komisja ds. ochrony zwierząt rozpocznie prace nad projektem ustawy, która może zakończyć istnienie ferm futrzarskich w Polsce. Dokument zakłada bezwzględny zakaz chowu i hodowli zwierząt na futro (z wyjątkiem królików) i przewiduje 5-letni okres przejściowy, kończący się z początkiem 2029 r. Pod projektem podpisało się już ponad 120 posłów koalicji rządzącej.

To nie pierwszy raz, gdy Sejm pochyla się nad losem norek, lisów czy jenotów. W 2020 r. tzw. piątka dla zwierząt, czyli sztandarowy projekt PiS, z hukiem upadła po protestach rolników. Dziś temat wraca, ale w zupełnie innej atmosferze społecznej i politycznej.

Społeczeństwo jest na tak

Jak podaje PAP, nowy projekt stawia przede wszystkim na kompromis: hodowcy otrzymają prawo do odszkodowań, których wysokość zależeć będzie od ich dotychczasowych przychodów i momentu zakończenia działalności.

Według najnowszego sondażu Biostatu aż 70 proc. Polaków popiera całkowity zakaz hodowli zwierząt futerkowych. Większość społeczeństwa nie chce, by cierpienie zwierząt było ceną luksusowych dodatków. Coraz większe znaczenie mają też głosy mieszkańców wsi, którzy od lat skarżą się na sąsiedztwo ferm – fetor, hałas, muchy i gryzonie znacząco obniżają jakość ich życia.

Zwolennicy ustawy przypominają słowa byłego prezydenta Andrzeja Dudy, który w 2020 r. deklarował poparcie dla zakazu futer pod warunkiem wypłaty godziwych rekompensat. Dziś apelują do jego następcy, Karola Nawrockiego, by wsłuchał się w głos społeczeństwa i nie zablokował inicjatywy.

Przeczytaj także:

Jeśli projekt przejdzie przez Sejm i uzyska prezydencki podpis, to Polska dołączy do grona krajów, które odeszły od produkcji futer. To nie tylko cywilizacyjny krok naprzód, ale również szansa na uporządkowanie obszaru rolnictwa, który przez lata działał na granicy prawa i etyki.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: Algimantas Barzdzius / Shutterstock

26.09.2025 16:29
Tagi: Ochrona przyrodypisrządzwierzęta
