Czesi rozpychają się na torach i w aplikacjach. Tak kupisz bilety na pociągi, o których zrobiło głośno

RegioJet już jeździ po polskich torach, ale dopiero się rozkręca – o tym, że na poważnie chce dotrzeć do polskich pasażerów, świadczy nawiązana współpraca z bardzo istotnym graczem.

O pociągach RegioJet zrobiło się głośno za sprawą niskich cen biletów – doczekaliśmy się też wręcz natychmiastowej odpowiedzi PKP Intercity – i wygód oferowanych na pokładzie. Przewoźnik zaznacza, że na razie odbywają się jazdy pilotażowe, a dopiero od 14 grudnia, wraz z nowym zimowym rozkładem, będzie już obsługiwać pociągi w planowym rozkładzie jazdy. Wtedy uruchomione zostaną też nowe połączenia: Warszawa-Poznań, Kraków-Warszawa-Gdynia oraz Warszawa-Ostrawa-Praga.

Na razie bilety można kupować wyłącznie na stronie i aplikacji przewoźnika. W grudniu otworzone zostaną również punkty sprzedaży w Krakowie, Warszawie i Poznaniu. Na targach Trako poinformowano, że to nie koniec – wejściówki będzie dało się kupić w aplikacji Koleo.

Podczas Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2025 w Gdańsku prezesi KOLEO oraz RegioJet - Kuba Czajkowski i Radim Jančura - podpisali umowę o współpracy. Już od nowego rozkładu 2025/2026 pełna oferta nowego czeskiego przewoźnika w Polsce będzie dostępna w Koleo – poinformowali twórcy aplikacji.

Pociągi czeskiego przewoźnika staną się dostępne nie tylko dla wtajemniczonych

Owszem, zapowiedź punktów sprzedaży w Krakowie, Warszawie i Poznaniu sugeruje zwiększenie dostępności, ale w przypadku Koleo mówimy o aplikacji, z której korzystają miliony Polaków. Latem jej twórcy chwalili się, że przekroczyli liczbę 100 mln sprzedanych biletów. To więc bardzo ważne źródło sprzedaży.

Zresztą pod tym względem PKP Intercity może być wzorem do naśladowania, bo bilety przewoźnika są dostępne w sieci niemal wszędzie – nawet na platformach skupiających się głównie na podróżach lotniczych.  

Brak obecności RegioJet m.in. w Koleo zdaniem niektórych komentujących jest powodem, dla którego na razie frekwencja w pociągach nie dopisuje

Tymczasem jak zwracał uwagę Urząd Transportu Kolejowego w podsumowaniu 2024 r. na polskiej kolei, pasażerowie coraz częściej kupują bilety przez internet i aplikacje mobilne. W ubiegłym roku 46,5 proc. podróżnych skorzystało z tej opcji i jest to o 5,9 punktu procentowego więcej niż w 2023 r.

- Rok 2018 był ostatnim, w którym udział sprzedaży biletów w kasach przekroczył 50 proc., a najpewniej w tym roku większość biletów zostanie kupiona online – mówi dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

RegioJet działa w sieci, ale trzeba wiedzieć, czego chce się szukać. I gdzie. Jak zwracają uwagę sami pasażerowie, informacja o obecności Czechów w rozkładzie dostępna jest w sieci głównie na Portalu Pasażera. A nie jest to aż tak popularne źródło jak choćby Koleo.

Póki co przewoźnik może sobie pozwolić na testy, o czym sam mówi, ale wraz z większą liczbą połączeń promocja musi być większa. Wygląda na to, że Czesi wiedzą, co robią, skoro już teraz zapowiadają współpracę z Koleo na start rozszerzenia siatki połączeń.

Zdjęcie główne: Milan Sommer / Shutterstock.com

Adam Bednarek
26.09.2025 17:25
Tagi: AplikacjePociągipodróże
