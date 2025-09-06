/
Nowa broń przeciw plastikowi? Żadna segregacji śmieci

Czy era żmudnej segregacji plastiku właśnie dobiega końca? Być może tak. Naukowcy mają na to sposób.

Marcin Kusz
Zapomnij o segregacji śmieci
Koreańscy naukowcy opracowali pierwszą na świecie technologię, która umożliwia recykling zmieszanych odpadów plastikowych bez konieczności ich wcześniejszego sortowania. Proces oparty na plazmie ma nie tylko zwiększyć efektywność odzysku surowców, ale też znacząco zmniejszyć emisje CO2.

Recykling plastiku bez sortowania? Brzmi jak utopia, ale niebawem może być rzeczywistością

Koreański Instytut Maszyn i Materiałów (KIMM) we współpracy z kilkoma instytutami badawczymi ogłosił opracowanie przełomowej technologii, która może zrewolucjonizować przemysł recyklingu. Zamiast klasycznego sortowania, usuwania etykiet i selekcjonowania rodzajów tworzyw, nowa metoda pozwala chemicznie przetwarzać zmieszane odpady plastikowe w surowce przemysłowe, takie jak etylen i benzen.

Technologia bazuje na zastosowaniu plazmy, czyli stanu skupienia materii o bardzo wysokiej energii, i działa przy ekstremalnych temperaturach rzędu 1000-2000°C. Nowością jest tu również wykorzystanie palnika plazmowego zasilanego w 100 proc. wodorem, który umożliwia niemal natychmiastowe rozkładanie polimerów bez tworzenia niepożądanych produktów ubocznych.

Przełomowa wydajność i wysoka czystość końcowych półproduktów

Wydajność procesu może zdumiewać. W trakcie testów udało się osiągnąć selektywność przekształcania nawet na poziomie 90 proc., a uzyski takich surowców, jak etylen przekraczały 70 proc. Co więcej, po odpowiednim oczyszczeniu ponad 99 proc. końcowego produktu można wykorzystać jako czysty surowiec do produkcji nowego plastiku.

To ogromny kontrast w porównaniu z dotychczas stosowaną pirolizą, która wymaga temperatury 450-600°C i generuje ponad 100 różnych związków chemicznych, z których tylko niewielki procent można rzeczywiście wykorzystać. Obecny wskaźnik chemicznego recyklingu plastiku w Korei wynosi mniej niż 1 proc., a nowa technologia może go znacząco zwiększyć.

Mniej CO2 i więcej surowców to szansa na przełom w skali światowej

Zasilany odnawialnymi źródłami energii proces oparty na plazmie mógłby stać się całkowicie neutralny węglowo. Ekonomia też w tym przypadku nie zawodzi – według twórców technologia już na etapie pilotażowym okazała się kosztowo konkurencyjna względem konwencjonalnych metod pozyskiwania etylenu.

Po raz pierwszy na świecie udało się opracować proces, który umożliwia opłacalną zamianę zmieszanych odpadów plastikowych na surowce przemysłowe. To może rozwiązać jednocześnie problem śmieci i emisji CO2 – zauważa Young-Hoon Song, lider projektu

W planach jest uruchomienie testowej instalacji w Korei już w 2026 r. Jeśli testy zakończą się sukcesem, możliwa będzie komercjalizacja procesu i ekspansja na inne rynki. A to oznacza nie tylko koniec uciążliwej segregacji, lecz także znaczący krok ku gospodarce cyrkularnej bez niepotrzebnych kompromisów.

06.09.2025 07:31
