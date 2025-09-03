/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Oko Odyna ma czuwać nad Europą. Na Polskę będzie jednak ślepe

W Europie powstanie sieć radarów, a na orbicie konstelacja satelitów, a wszystkie te systemy będą miały tylko jedno zadanie: wypatrywać rakiet nadlatujących ze wschodu. Niestety, Polska nie bierze udziału w programie.

Bogdan Stech
Oko Odyna ma czuwać nad Europą. Na Polskę będzie jednak ślepe
REKLAMA

Rządy Niemiec i Francji uzgodniły utworzenie wspólnego, uzupełniającego się systemu wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami rakietowymi. Zgodnie z wnioskami Francusko-Niemieckiej Rady Obrony i Bezpieczeństwa oba kraje planują uruchomienie inicjatywy wczesnego ostrzegania.

Będzie ona obejmować dwa filary: kosmiczny system wczesnego ostrzegania przed rakietami oparty na projekcie Odin's Eye oraz sieć naziemnych radarów opartych na istniejących i przyszłych technologiach. Informacje te podał serwis Hartpunkt.

REKLAMA

Oko Odyna, czyli kosmiczny system wczesnego ostrzegania

Projekt Odin's Eye (Oko Odyna) to europejska inicjatywa mająca na celu budowę europejskiego, kosmicznego systemu wczesnego ostrzegania przed pociskami balistycznymi i hipersonicznymi. Satelity na orbicie będą wykorzystywać czujniki podczerwieni do wykrywania startu i lotu pocisków wroga. Każdy start rakiety balistycznej wyzwala duże ilości ciepła, które może być wykryte przez odpowiednio czułe kamery.

Projekt Odin Eye będzie sfinansowany przez Europejski Fundusz Obronny. Za koordynację projektu, który ze względu na dużą liczbę uczestników uważany jest za niezwykle złożony, odpowiada niemiecki producent satelitów, firma OHB.

Drugi filar: radary, które widzą dalej niż horyzont

Drugim filarem mają być radary oraz radarowe stacje pozahoryzontalne, potężne konstrukcje zdolne do wykrywania pocisków balistycznych z odległości tysięcy kilometrów. Ich zadaniem będzie uzupełnienie danych z kosmosu i precyzyjne śledzenie trajektorii nadlatujących pocisków. Dzięki temu, dowództwa wojskowe będą miały pełny obraz sytuacji w czasie rzeczywistym.

System wczesnego ostrzegania przed pociskami jest niezbędny do przygotowania działań obronnych, a w przypadku Francji ma istotne znaczenie dla ewentualnego rozpoczęcia kontrataku nuklearnego - dodaje Hartpunkt.

Więcej na Spider's Web:

Francusko-Niemiecka Rada Obrony i Bezpieczeństwa podkreślił też, że "odstraszanie nuklearne jest podstawą bezpieczeństwa Sojuszu i że niezależne strategiczne siły nuklearne Francji w znacznym stopniu przyczyniają się do ogólnego bezpieczeństwa Sojuszu".

REKLAMA

Oczy i uszy Europy

Europa, do niedawna uzależniona od amerykańskich systemów wczesnego ostrzegania, właśnie robi krok w stronę większej niezależności. Konstelacja Odin’s Eye i sieć naziemnych radarów mają stać się oczami i uszami kontynentu w obliczu zagrożeń ze wschodu. To ambitny projekt, który może zmienić układ sił w europejskiej obronności i uczynić nasz kontynent bezpieczniejszym.

Polska, choć bezpośrednio nie bierze udziału w projekcie, jako członek NATO także skorzysta na tym systemie.

REKLAMA
Bogdan Stech
03.09.2025 06:34
Tagi: broń hipersonicznaSatelity
Najnowsze
6:23
Znalazłem dobry monitor 144 Hz do gier za pół tysiąca. Gdzie haczyk?
Aktualizacja: 2025-09-03T06:23:00+02:00
6:12
Naukowcy poddają się i chcą, aby za biopaliwo odpowiadało AI
Aktualizacja: 2025-09-03T06:12:00+02:00
6:01
Francuzi do Polaków: uzbroimy was. W tle kroi się niezła umowa
Aktualizacja: 2025-09-03T06:01:00+02:00
20:46
Call of Duty będzie filmem. Robią go weterani kina akcji, ale mam obawy
Aktualizacja: 2025-09-02T20:46:54+02:00
19:48
Odpalamy system Pilica+. Obce drony już u nas nie polatają
Aktualizacja: 2025-09-02T19:48:59+02:00
18:49
Obliczyli ceny iPhone'a 17. Przyjemne, nie pójdziemy z torbami
Aktualizacja: 2025-09-02T18:49:43+02:00
18:39
Gotowy PC do gier MSI w cenie składaka. Lubię takich wywrotowców
Aktualizacja: 2025-09-02T18:39:33+02:00
18:17
Proboszcz chce żyć ekologicznie, jak papież napisał. I nie zdejmuje paneli
Aktualizacja: 2025-09-02T18:17:21+02:00
17:30
Mamy kontrolę rodzicielską dla dzieci. A gdzie kontrola dla rodziców?
Aktualizacja: 2025-09-02T17:30:47+02:00
16:58
Małe gminy wkurzyły się i mają swój sposób na butelkomaty
Aktualizacja: 2025-09-02T16:58:40+02:00
16:46
Używasz pseudonimu? I tak cię namierzą, jeśli podzieliłeś się muzyką
Aktualizacja: 2025-09-02T16:46:41+02:00
16:32
Afera z czapką pokazuje jak bezlitosne i ślepe jest współczesne polowanie na czarownice
Aktualizacja: 2025-09-02T16:32:30+02:00
16:13
InPost pozywa Allegro. Wybucha polska korpo-wojna o miliony
Aktualizacja: 2025-09-02T16:13:22+02:00
15:35
Miał AirTaga w walizce. Potem znalazł ludzi we własnych ubraniach
Aktualizacja: 2025-09-02T15:35:20+02:00
15:19
YouTube sprawdza, czy waszej "rodzinie" należy się Premium
Aktualizacja: 2025-09-02T15:19:02+02:00
14:45
Polska największym wygranym SAFE. Zazdrość w innych stolicach
Aktualizacja: 2025-09-02T14:45:22+02:00
13:48
Zrobią pływającą fotowoltaikę w… kopalni. Brzmi dziwnie, ale ma działać
Aktualizacja: 2025-09-02T13:48:34+02:00
13:34
Touch ID wraca, ale nie tam, gdzie myślisz. I to w składanym iPhonie
Aktualizacja: 2025-09-02T13:34:51+02:00
12:00
Samsung daje 6 lat wsparcia za 600 zł. Ten Galaxy może namieszać
Aktualizacja: 2025-09-02T12:00:33+02:00
11:26
Polski bank wypuszcza własnego bota. Zaskakujący ruch
Aktualizacja: 2025-09-02T11:26:13+02:00
10:29
Poznań podnosi stawkę. Tanie życie w mieście już się skończyło
Aktualizacja: 2025-09-02T10:29:07+02:00
9:51
Siedzisz, korzystasz z WiFi, ale nie zamawiasz kawy? Hola, hola - i tak zapłać
Aktualizacja: 2025-09-02T09:51:29+02:00
9:21
YouTube wciska ci automatyczne tłumaczenia? Masz na to dwa wyjścia
Aktualizacja: 2025-09-02T09:21:06+02:00
8:53
Algorytm zdecyduje, czy zasługujesz na leczenie. Co może pójść nie tak?
Aktualizacja: 2025-09-02T08:53:42+02:00
8:03
Powstał symulator polskiego kuriera. Tak absurdalne, że brzmi jak hit
Aktualizacja: 2025-09-02T08:03:42+02:00
6:55
Grawitacja działa inaczej, niż sądziliśmy. Naukowcy są w szoku
Aktualizacja: 2025-09-02T06:55:00+02:00
6:30
Poczuliście już różnicę? Po wakacjach wreszcie wróciła normalność
Aktualizacja: 2025-09-02T06:30:00+02:00
6:20
Nowy etap wsparcia NATO. Holenderskie F-35 już w Polsce
Aktualizacja: 2025-09-02T06:20:00+02:00
6:10
Magia z MIT. Ten materiał może odmienić przyszłość recyklingu
Aktualizacja: 2025-09-02T06:10:00+02:00
5:40
Ludobójstwo w pikselach. Hell is Us zmienia myślenie o tym, czym jest gra 18+
Aktualizacja: 2025-09-02T05:40:00+02:00
21:23
Tani i z gigantyczną baterią. Wygląda drogo, ale kosztuje grosze
Aktualizacja: 2025-09-01T21:23:59+02:00
19:38
Windows z nowymi skrótami klawiszowymi. Lista nowości jest jeszcze dłuższa
Aktualizacja: 2025-09-01T19:38:54+02:00
19:38
Hell is Us szokuje brutalnością – recenzja gry, której nie zapomnę latami
Aktualizacja: 2025-09-01T19:38:00+02:00
18:30
Rzucają wyzwanie gigantom. W Europie startuje nowa platforma smart home
Aktualizacja: 2025-09-01T18:30:02+02:00
17:29
To najwyższy budynek w Polsce. Tyle trzeba zapłacić za spektakularne widoki
Aktualizacja: 2025-09-01T17:29:35+02:00
17:23
mObywatel ma nową funkcję. Kartkę i długopis możesz zostawić w domu
Aktualizacja: 2025-09-01T17:23:45+02:00
17:21
Nowy rok szkolny z Allegro. Te gadżety to niezbędnik każdego ucznia
Aktualizacja: 2025-09-01T17:21:07+02:00
17:20
Czegoś takiego ten biznes nie pamięta. PlayStation i Xbox wspólnie na social mediach
Aktualizacja: 2025-09-01T17:20:11+02:00
15:59
OpenAI i Anthropic przeprowadziły testy bezpieczeństwa swoich czatbotów. Wyniki były bombowe
Aktualizacja: 2025-09-01T15:59:33+02:00
15:59
Masz ten powerbank? Natychmiast go sprawdź, bo może wybuchnąć
Aktualizacja: 2025-09-01T15:59:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA