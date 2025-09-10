Polska chce uruchomić Artykuł 4 NATO. Jest wniosek, takie są skutki

Ładowanie...

Agresywna polityka Rosji nie pozostawia złudzeń. Dlatego premier Polski Donald Tusk podkreślił, że oczekuje zdecydowanych działań i wsparcia ze strony Zachodu.

Słowa solidarności są potrzebne, ale to nie wystarczy. Dzisiaj trzeba bardzo głośno powiedzieć całemu zachodniemu światu (...) – artykuł 4. to dopiero wstęp do pogłębionej współpracy na rzecz bezpieczeństwa naszego nieba i naszej granicy, która jest granicą NATO – powiedział z mównicy sejmowej premier.

Szef polskiego rządu wyraził oczekiwanie, że stolice zachodnie okażą maksymalne wsparcie dla Polski.

To nie jest nasza wojna, to nie jest wojna wyłącznie Ukraińców. To jest wojna (...), którą Rosja wypowiedziała całemu wolnemu światu – dodał premier Tusk.

Co oznacza artykuł 4 NATO?

Polska zdecydowała się uruchomić art. 4 NATO, który dotyczy konsultacji między państwami członkowskimi w razie zagrożenia. Mówi on, że “strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze stron”.

W przypadku polskiego wniosku 10 września 2025 r. konsultacje zapoczątkowały proces wymiany informacji między sojusznikami, sygnalizując, że granica bezpieczeństwa została poważnie naruszona, lecz jeszcze nie przekroczona w sposób wymagający reakcji militarnej.

Artykuł 4 to swoisty "dzwonek alarmowy" w strukturach NATO. Pozwala on na oficjalne zwołanie Rady Północnoatlantyckiej, aby omówić zagrożenia i podjąć odpowiednie kroki. Jest to narzędzie do dyplomatycznej presji i koordynacji działań, które niekoniecznie musi prowadzić do użycia siły. Polska, jak każdy inny członek, może go aktywować, gdy uzna, że sytuacja geopolityczna stwarza zagrożenie dla jej bezpieczeństwa.

Artykuł 4 był uruchamiany do tej pory osiem razy.

Co oznacza artykuł 5 NATO?

Czym artykuł 4 różni się od artykułu? Artykuł 5 jest fundamentem i sercem Traktatu Północnoatlantyckiego. Jest to klauzula, która zapewnia, że atak na jednego z członków Sojuszu spotka się z natychmiastową i skoordynowaną reakcją wszystkich pozostałych.

Od czasu powstania NATO, zasada ta została użyta tylko raz, po atakach terrorystycznych z 11 września 2001 r. na Stany Zjednoczone. Aktywacja Artykułu 5 w przypadku Polski oznaczałaby, że każdy sojusznik musiałby podjąć działania, w tym militarne, w celu odparcia ataku.

W skrócie oznacza to wybuch wojny.

Co się stało w nocy 10 września 2025 r.?

W nocy polską przestrzeń powietrzną naruszyło minimum 19 rosyjskich dronów. Część z nich została zestrzelona. W poprzednich miesiącach Rosja dokonywała pojedynczych prowokacji związanych z naruszeniem przestrzeni powietrznej. Dzisiaj w nocy drony, które wleciały nad terytorium Polski, przyleciały z innego niż do tej pory kierunku.

To, co jest nowe (...), to kierunek, z którego drony naruszające polską przestrzeń powietrzną nadleciały. Nie znad Ukrainy – jako efekt błędów, dezorientacji dronów czy małych rosyjskich prowokacji na minimalną skalę. Po raz pierwszy spora część dronów nadleciała nad Polskę bezpośrednio z Białorusi – powiedział szef polskiego rządu.

W piątek, 12 września 2025 r. rozpoczną się rosyjsko-białoruskie ćwiczenia wojskowe “Zapad”. W związku z tym premier ogłosił wczoraj, że ze względów bezpieczeństwa Polska zamknie granicę z Białorusią (w tym przejścia kolejowe).

Bogdan Stech 10.09.2025 14:55

