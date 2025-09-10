REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Polska chce uruchomić Artykuł 4 NATO. Jest wniosek, takie są skutki

Polska wystąpiła z wnioskiem formalnym o uruchomienie artykułu 4 NATO - oświadczył w Sejmie Premier Donald Tusk. Decyzja została podjęta wspólnie przez premiera i prezydenta. 

Bogdan Stech
Artykuł 4 NATO
REKLAMA

Agresywna polityka Rosji nie pozostawia złudzeń. Dlatego premier Polski Donald Tusk podkreślił, że oczekuje zdecydowanych działań i wsparcia ze strony Zachodu.  

Słowa solidarności są potrzebne, ale to nie wystarczy. Dzisiaj trzeba bardzo głośno powiedzieć całemu zachodniemu światu (...) – artykuł 4. to dopiero wstęp do pogłębionej współpracy na rzecz bezpieczeństwa naszego nieba i naszej granicy, która jest granicą NATO  – powiedział z mównicy sejmowej premier.

REKLAMA

Szef polskiego rządu wyraził oczekiwanie, że stolice zachodnie okażą maksymalne wsparcie dla Polski.  

To nie jest nasza wojna, to nie jest wojna wyłącznie Ukraińców. To jest wojna (...), którą Rosja wypowiedziała całemu wolnemu światu  – dodał premier Tusk.  

Co oznacza artykuł 4 NATO?

Polska zdecydowała się uruchomić art. 4 NATO, który dotyczy konsultacji między państwami członkowskimi w razie zagrożenia. Mówi on, że “strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze stron”. 

W przypadku polskiego wniosku 10 września 2025 r. konsultacje zapoczątkowały proces wymiany informacji między sojusznikami, sygnalizując, że granica bezpieczeństwa została poważnie naruszona, lecz jeszcze nie przekroczona w sposób wymagający reakcji militarnej.

Artykuł 4 to swoisty "dzwonek alarmowy" w strukturach NATO. Pozwala on na oficjalne zwołanie Rady Północnoatlantyckiej, aby omówić zagrożenia i podjąć odpowiednie kroki. Jest to narzędzie do dyplomatycznej presji i koordynacji działań, które niekoniecznie musi prowadzić do użycia siły. Polska, jak każdy inny członek, może go aktywować, gdy uzna, że sytuacja geopolityczna stwarza zagrożenie dla jej bezpieczeństwa.

Artykuł 4 był uruchamiany do tej pory osiem razy.

Więcej na Spider's Web:

Co oznacza artykuł 5 NATO?

Czym artykuł 4 różni się od artykułu? Artykuł 5 jest fundamentem i sercem Traktatu Północnoatlantyckiego. Jest to klauzula, która zapewnia, że atak na jednego z członków Sojuszu spotka się z natychmiastową i skoordynowaną reakcją wszystkich pozostałych.

Od czasu powstania NATO, zasada ta została użyta tylko raz, po atakach terrorystycznych z 11 września 2001 r. na Stany Zjednoczone. Aktywacja Artykułu 5 w przypadku Polski oznaczałaby, że każdy sojusznik musiałby podjąć działania, w tym militarne, w celu odparcia ataku.

W skrócie oznacza to wybuch wojny.

Co się stało w nocy 10 września 2025 r.?

W nocy polską przestrzeń powietrzną naruszyło minimum 19 rosyjskich dronów. Część z nich została zestrzelona. W poprzednich miesiącach Rosja dokonywała pojedynczych prowokacji związanych z naruszeniem przestrzeni powietrznej. Dzisiaj w nocy drony, które wleciały nad terytorium Polski, przyleciały z innego niż do tej pory kierunku. 

REKLAMA

To, co jest nowe (...), to kierunek, z którego drony naruszające polską przestrzeń powietrzną nadleciały.  Nie znad Ukrainy – jako efekt błędów, dezorientacji dronów czy małych rosyjskich prowokacji na minimalną skalę. Po raz pierwszy spora część dronów nadleciała nad Polskę bezpośrednio z Białorusi – powiedział szef polskiego rządu.

W piątek, 12 września 2025 r. rozpoczną się rosyjsko-białoruskie ćwiczenia wojskowe “Zapad”. W związku z tym premier ogłosił wczoraj, że ze względów bezpieczeństwa Polska zamknie granicę z Białorusią (w tym przejścia kolejowe). 

REKLAMA
Bogdan Stech
10.09.2025 14:55
Tagi: DronyDrony wojskowenatoWojsko
Najnowsze
13:57
Nie musisz kupować nowych AirPods Pro 3. Najlepsza funkcja dostępna w poprzednim modelu
Aktualizacja: 2025-09-10T13:57:01+02:00
12:55
Apple Watch Ultra 3 kontra Ultra 2. Sprawdziłem na papierze, czy warto
Aktualizacja: 2025-09-10T12:55:57+02:00
12:43
Dezinformacja wchodzi do Polski łatwiej niż drony. Przeraziłem się, widząc efekty
Aktualizacja: 2025-09-10T12:43:19+02:00
11:09
Tak zestrzelono rosyjskie drony nad Polską. Jest nagranie
Aktualizacja: 2025-09-10T11:09:57+02:00
11:02
iPhone Air to smartfon, którego pragnę, ale to byłby związek bez przyszłości
Aktualizacja: 2025-09-10T11:02:29+02:00
10:19
iPhone Air może i ma płaskowyż zamiast wyspy aparatu, ale za to i tak się giba
Aktualizacja: 2025-09-10T10:19:39+02:00
10:04
Jakie tanie słuchawki bezprzewodowe kupić? Te od Huaweia brzmią jak rozsądny wybór
Aktualizacja: 2025-09-10T10:04:28+02:00
9:34
Takiej magii się nie spodziewałem. Piekarnik, który nawet amatora zamieni w szefa kuchni
Aktualizacja: 2025-09-10T09:34:18+02:00
8:56
iOS 26 oficjalnie - Apple potwierdził datę. Oto co się zmienia
Aktualizacja: 2025-09-10T08:56:57+02:00
8:01
Polska przestrzeń naruszona przez rosyjskie drony. Jest Alert RCB
Aktualizacja: 2025-09-10T08:01:29+02:00
7:45
Zakładam nowe słuchawki Apple’a i nic nie słyszę - bo o to chodzi
Aktualizacja: 2025-09-10T07:45:02+02:00
6:45
Wielki nieobecny pokazu Apple. Dwie litery palą Tima Cooka ze wstydu
Aktualizacja: 2025-09-10T06:45:00+02:00
6:34
Widzimy kolory tak samo? Naukowcy w końcu mają odpowiedź
Aktualizacja: 2025-09-10T06:34:00+02:00
6:23
iPhone 17, Air i Pro w pigułce - 10 rzeczy, które trzeba wiedzieć
Aktualizacja: 2025-09-10T06:23:00+02:00
6:12
Nowe fakty o przodkach Polaków. Nasze pochodzenie to nie mit
Aktualizacja: 2025-09-10T06:12:00+02:00
6:01
Znaleźli sposób na kolejki w PSZOK-u. Wizyta ze śmieciami jak u lekarza
Aktualizacja: 2025-09-10T06:01:00+02:00
21:38
iPhone 17 ze 120 Hz. Apple w końcu bez wstydu, to ważna zmiana
Aktualizacja: 2025-09-09T21:38:22+02:00
21:22
Polskie ceny Apple Watch 11, AirPods Pro 3 i Watch Ultra 3. Jest zaskakująco dobrze
Aktualizacja: 2025-09-09T21:22:16+02:00
21:07
Apple wyręczył Biały Dom i sam zrobił Trump Phone'a
Aktualizacja: 2025-09-09T21:07:40+02:00
20:59
iPhone 17 – mamy polskie ceny. Niby taniej, ale drożej
Aktualizacja: 2025-09-09T20:59:49+02:00
20:18
iPhone 17 Pro (Max) jest cudowny. Nowa wyspa aparatu i te kolory
Aktualizacja: 2025-09-09T20:18:45+02:00
20:05
iPhone Air oficjalnie. Może jest cienki, ale za to jest potworem
Aktualizacja: 2025-09-09T20:05:39+02:00
19:54
iPhone 17 - oto on. Prośby zostały wysłuchane
Aktualizacja: 2025-09-09T19:54:10+02:00
19:44
Apple Watch SE 3 zmienia definicję taniego zegarka. Na lepsze
Aktualizacja: 2025-09-09T19:44:24+02:00
19:43
Apple Watch 11 mnie rozczarował. Nie brałbym nawet za darmo
Aktualizacja: 2025-09-09T19:43:07+02:00
19:41
AirPods 3 Pro z najlepszym ANC na świecie. No, zobaczymy
Aktualizacja: 2025-09-09T19:41:19+02:00
19:36
Apple Watch Ultra 3 to gigant, nie zegarek. Największy w historii
Aktualizacja: 2025-09-09T19:36:37+02:00
18:37
Kuna w polskiej armii. Ten bezzałogowy zabójca zmieni nasze wojsko
Aktualizacja: 2025-09-09T18:37:34+02:00
18:05
Smartfony Samsunga z pomysłową nowością od Google'a. Inni muszą czekać
Aktualizacja: 2025-09-09T18:05:42+02:00
17:42
Garmin w końcu ma nowy, mały komputer rowerowy. Nawet nim zapłacisz
Aktualizacja: 2025-09-09T17:42:37+02:00
16:48
Firefox jak Biedronka. Będziesz trząsł iPhone'em, o ile jest drogi
Aktualizacja: 2025-09-09T16:48:42+02:00
16:28
Polska zamyka granice z Białorusią. Niebawem będzie tam wrogie wojsko
Aktualizacja: 2025-09-09T16:28:00+02:00
16:16
Duma: Szwedzi kupują Polską broń za ogromne pieniądze. Mamy hit
Aktualizacja: 2025-09-09T16:16:46+02:00
16:08
Polski internet będzie gorszy. USA wypisuje się ze wspólnych działań
Aktualizacja: 2025-09-09T16:08:20+02:00
16:04
Ten robot w końcu sprząta w rogach. Zobaczyłem Ecovacs Deebot X11 Omni
Aktualizacja: 2025-09-09T16:04:05+02:00
15:49
Starlink w Polsce pięknie przyspieszył. Nowe wyniki imponują
Aktualizacja: 2025-09-09T15:49:54+02:00
14:06
Ludzie są jak boty - twierdzi twórca ChataGPT. “Jesteśmy jak jeden wielki generator tekstu”
Aktualizacja: 2025-09-09T14:06:56+02:00
13:28
Tu stanie drugi polski atom? Mówią: "nasze miejsce jest lepsze niż dobre"
Aktualizacja: 2025-09-09T13:28:34+02:00
12:05
Niesamowite zdjęcia polskich samolotów rządowych. Ujawniono ich tajną broń
Aktualizacja: 2025-09-09T12:05:46+02:00
11:42
Orlen szykuje sklep bez kas. Wchodzisz, bierzesz co chcesz i wychodzisz
Aktualizacja: 2025-09-09T11:42:02+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA