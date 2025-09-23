#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie

100 mld dol. i moc jak z 10 elektrowni jądrowych. Centra danych większe niż kiedykolwiek

Nvidia i OpenAI ogłosiły strategiczne porozumienie, które ma całkowicie zmienić skalę budowy infrastruktury dla sztucznej inteligencji. Plan zakłada wdrożenie systemów obliczeniowych o łącznej mocy 10 gigawatów - tyle, ile produkuje około dziesięciu elektrowni jądrowych.

Malwina Kuśmierek
Nvidia i OpenAI ruszają z gigantycznym planem AI
REKLAMA

Dla Nvidii to nie tylko inwestycja w klienta, ale także sposób na dalsze umocnienie swojej dominacji w sektorze układów graficznych. Firma zapowiedziała, że przeznaczy na przedsięwzięcie nawet 100 miliardów dolarów, przy czym finansowanie będzie realizowane etapami - wraz z każdym nowym gigawatem infrastruktury. OpenAI natomiast zyskuje dostęp do "milionów procesorów graficznych", które mają posłużyć do trenowania kolejnych generacji modeli AI.

REKLAMA

OpenAI i Nvidia planują centra danych większe niż wszystko, co widzieliśmy do tej pory

Jak podano w oficjalnym wpisie na blogu OpenAI, pierwsza część projektu - równoważna jednemu gigawatowi mocy - zostanie uruchomiona w drugiej połowie 2026 roku na platformie Vera Rubin. Kolejne etapy będą realizowane sukcesywnie, a obie firmy zobowiązały się do "wspólnej optymalizacji" harmonogramów rozwoju – od oprogramowania OpenAI po sprzęt i narzędzia Nvidii.

Nvidia i OpenAI przez dekadę wzajemnie się napędzały - od pierwszego superkomputera DGX po przełom ChatGPT. Teraz czas na kolejny skok

Sam Altman z OpenAI dodał, że "wszystko zaczyna się od mocy obliczeniowej" i to właśnie ona stanie się fundamentem przyszłej gospodarki.

Skala przedsięwzięcia robi wrażenie nawet w kontekście rosnących wymagań branży AI. Jak wyjaśnia serwis Ars Technica, 10 gigawatów (10 000 megawatów) to moc wystarczająca do zasilania kilku dużych miast. Większość dotychczas istniejących centrów danych operuje w zakresie 50-100 megawatów. W tym świetle plan OpenAI i Nvidii nie tylko deklasuje dotychczasowe inwestycje, ale wręcz definiuje nowy poziom ambicji w wyścigu o superinteligencję.

Megalopolis układów graficznych Nvidii

Porozumienie wpisuje się w szerszy trend poszukiwania nowych źródeł energii przez gigantów technologicznych. Microsoft już w 2024 roku podpisał umowę na ponowne uruchomienie reaktora Three Mile Island, a Amazon ulokował swoje centra danych w pobliżu elektrowni atomowej w Pensylwanii. W podobnym kierunku zmierza OpenAI, choć na razie szczegóły dotyczące źródeł zasilania nie zostały ujawnione.

Dla Nvidii oznacza to kolejną okazję do monetyzacji dominującej pozycji w segmencie procesorów graficznych. Wystarczy wspomnieć, że sam Huang przyznał niedawno, iż budowa infrastruktury o mocy 1 GW to koszt rzędu 50-60 miliardów dolarów, z czego większość trafia właśnie do Nvidii na zakup układów i systemów. Nic więc dziwnego, że po ogłoszeniu partnerstwa akcje Nvidii wzrosły o blisko 4 procent, dodając jej kapitalizacji około 170 miliardów dolarów.

OpenAI podkreśla, że rozwój infrastruktury ma wesprzeć misję budowy silnej sztucznej inteligencji (AGI), a przy tym zwiększać korzyści z AI na poziomie globalnym. Obecnie ChatGPT notuje już ponad 700 milionów aktywnych użytkowników tygodniowo, a spółka rozbudowuje sieć partnerów obejmującą Microsoft, Oracle, SoftBank czy konsorcjum Stargate.

Choć umowa ma charakter listu intencyjnego, obie strony zapowiadają sfinalizowanie szczegółów w najbliższych tygodniach. Jeśli projekt faktycznie ruszy zgodnie z planem, może stać się jednym z najdroższych i najbardziej energochłonnych przedsięwzięć technologicznych w historii - a jednocześnie kolejnym etapem na drodze do ery superinteligencji.

REKLAMA

Może zainteresować cię także:

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
23.09.2025 21:40
Tagi: NvidiaOpenAISztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
18:11
Google goni Samsunga. Twój nowy telewizor będzie umieć więcej
Aktualizacja: 2025-09-23T18:11:54+02:00
18:08
Nasza Klasa powróciła. Możesz cofnąć się w czasie
Aktualizacja: 2025-09-23T18:08:51+02:00
17:06
Polska otwiera granicę z Białorusią. Jest decyzja
Aktualizacja: 2025-09-23T17:06:42+02:00
16:09
Samsung Galaxy z ważną zmianą. Twoje zdjęcia trafią w nowe miejsce
Aktualizacja: 2025-09-23T16:09:09+02:00
15:31
Rzucili wyzwanie Snapdragonowi. Będzie trudniej wybrać najlepszy telefon
Aktualizacja: 2025-09-23T15:31:21+02:00
15:30
Od kas samoobsługowych nie ma odwrotu. Duży sklep zmienia zdanie
Aktualizacja: 2025-09-23T15:30:34+02:00
15:17
Obiecują posprzątać twoją pocztę. Jest tylko jeden problem
Aktualizacja: 2025-09-23T15:17:42+02:00
14:02
DJI Osmo Nano oficjalnie. Maleństwo, które może zrobić wielki bałagan na rynku kamer
Aktualizacja: 2025-09-23T14:02:23+02:00
12:41
Polacy wymyślili bat na drony. Nawet najmniejszy intruz nie umknie
Aktualizacja: 2025-09-23T12:41:48+02:00
11:44
Zuckerberg woli spalić miliardy, niż zostać w tyle. "Większym ryzykiem jest czekanie"
Aktualizacja: 2025-09-23T11:44:23+02:00
11:17
mObywatel ma genialną nowość. Fotografa możesz sobie darować
Aktualizacja: 2025-09-23T11:17:13+02:00
10:35
iOS 26.1 z nowościami. Polaku, Apple znów cię olewa
Aktualizacja: 2025-09-23T10:35:04+02:00
9:50
Lotnisko przypomina: tak z powerbanków już nie skorzystasz. Koniec swobody
Aktualizacja: 2025-09-23T09:50:17+02:00
9:18
OnePlus 15 pozuje na żywo. I każe nam zapomnieć o starych zasadach
Aktualizacja: 2025-09-23T09:18:55+02:00
8:38
Pociągi nie jeździły tu od 24 lat. Teraz tory wracają razem z polskim atomem
Aktualizacja: 2025-09-23T08:38:34+02:00
8:14
Rozebrali iPhone'a 17 Air. Apple wreszcie nauczył się od siebie samego
Aktualizacja: 2025-09-23T08:14:29+02:00
6:51
W nosie mam segregację butelek. Niedługo każą mi pracować w PSZOK-u
Aktualizacja: 2025-09-23T06:51:00+02:00
6:41
Marnujemy 575 mln godzin na banery o ciasteczkach. UE wreszcie otwiera oczy
Aktualizacja: 2025-09-23T06:41:00+02:00
6:31
Skała wielkości wieżowca mierzy prosto w Księżyc. NASA: wysadzimy ją
Aktualizacja: 2025-09-23T06:31:00+02:00
6:21
Gwiazda pożera planetę jak przekąskę. 200 ton na sekundę
Aktualizacja: 2025-09-23T06:21:00+02:00
6:11
Chcą zamienić Księżyc w kopalnię. Pierwszy kontrakt podpisany
Aktualizacja: 2025-09-23T06:11:00+02:00
21:31
Nie tylko Wiedźmin. Te klasyki cRPG zmieniły cały gatunek, a nawet całą Polskę
Aktualizacja: 2025-09-22T21:31:13+02:00
21:06
Microsoft przywraca kultową funkcję. Najładniejszy bajer znów na Windowsie
Aktualizacja: 2025-09-22T21:06:21+02:00
20:27
Algorytm TikToka idzie w leasing. To najdziwniejsza z umów ostatnich lat
Aktualizacja: 2025-09-22T20:27:15+02:00
19:34
Co ma wspólnego iPhone Air i iPhone Fold? Więcej niż Apple chce przyznać
Aktualizacja: 2025-09-22T19:34:05+02:00
19:02
Google TV przechodzi metamorfozę. Najważniejsza aktualizacja od lat
Aktualizacja: 2025-09-22T19:02:27+02:00
18:19
Czemu automatyczna kosiarka napędzana AI (nie) wpadnie do basenu - eksperci odpowiadają
Aktualizacja: 2025-09-22T18:19:41+02:00
17:37
Jest afera. iPhone 17 Pro rysuje się od patrzenia
Aktualizacja: 2025-09-22T17:37:15+02:00
17:05
Polscy żołnierze roznieśli na strzępy dwa okręty. Morskie kły naszego wojska
Aktualizacja: 2025-09-22T17:05:38+02:00
16:41
Nowy Windows gotowy na premierę. Możesz mieć go szybciej, ale jest warunek
Aktualizacja: 2025-09-22T16:41:02+02:00
16:06
Samsung dostanie sekretny ekran. Koniec z podglądaczami
Aktualizacja: 2025-09-22T16:06:37+02:00
15:29
Jesienne niebo zaskoczy. Oto co zobaczymy nad głową
Aktualizacja: 2025-09-22T15:29:27+02:00
14:03
Lepszy internet w pociągach. Będzie świetna okazja do testów
Aktualizacja: 2025-09-22T14:03:13+02:00
13:23
Możecie pomarzyć o tanim prądzie. Już mamy gigantyczne opóźnienie
Aktualizacja: 2025-09-22T13:23:52+02:00
12:31
Fabryka Rosomaków pracuje na pełnych obrotach. Na scenę wjedzie nowy pojazd
Aktualizacja: 2025-09-22T12:31:23+02:00
12:07
Rodzice, co wy robicie? Maluchy ledwo podrosną, a już dostają telefon
Aktualizacja: 2025-09-22T12:07:31+02:00
11:24
Polska i Szwecja pokazują, jak będą bronić Bałtyku. Nietypowe manewry
Aktualizacja: 2025-09-22T11:24:37+02:00
10:30
- Potrzebujemy argumentu siły - mówi minister cyfryzacji. Polska chce w końcu dorwać big techy
Aktualizacja: 2025-09-22T10:30:00+02:00
10:15
Samsung stawia na Flex. Nie musisz kupować sprzętów, możesz je wynajmować
Aktualizacja: 2025-09-22T10:15:00+02:00
9:56
Tajemniczy test rakiety do przenoszenia broni jądrowej. Na niebie dziwny znak
Aktualizacja: 2025-09-22T09:56:25+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA