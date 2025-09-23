100 mld dol. i moc jak z 10 elektrowni jądrowych. Centra danych większe niż kiedykolwiek

Ładowanie...

Dla Nvidii to nie tylko inwestycja w klienta, ale także sposób na dalsze umocnienie swojej dominacji w sektorze układów graficznych. Firma zapowiedziała, że przeznaczy na przedsięwzięcie nawet 100 miliardów dolarów, przy czym finansowanie będzie realizowane etapami - wraz z każdym nowym gigawatem infrastruktury. OpenAI natomiast zyskuje dostęp do "milionów procesorów graficznych", które mają posłużyć do trenowania kolejnych generacji modeli AI.

OpenAI i Nvidia planują centra danych większe niż wszystko, co widzieliśmy do tej pory

Jak podano w oficjalnym wpisie na blogu OpenAI, pierwsza część projektu - równoważna jednemu gigawatowi mocy - zostanie uruchomiona w drugiej połowie 2026 roku na platformie Vera Rubin. Kolejne etapy będą realizowane sukcesywnie, a obie firmy zobowiązały się do "wspólnej optymalizacji" harmonogramów rozwoju – od oprogramowania OpenAI po sprzęt i narzędzia Nvidii.

Nvidia i OpenAI przez dekadę wzajemnie się napędzały - od pierwszego superkomputera DGX po przełom ChatGPT. Teraz czas na kolejny skok

Sam Altman z OpenAI dodał, że "wszystko zaczyna się od mocy obliczeniowej" i to właśnie ona stanie się fundamentem przyszłej gospodarki.

Skala przedsięwzięcia robi wrażenie nawet w kontekście rosnących wymagań branży AI. Jak wyjaśnia serwis Ars Technica, 10 gigawatów (10 000 megawatów) to moc wystarczająca do zasilania kilku dużych miast. Większość dotychczas istniejących centrów danych operuje w zakresie 50-100 megawatów. W tym świetle plan OpenAI i Nvidii nie tylko deklasuje dotychczasowe inwestycje, ale wręcz definiuje nowy poziom ambicji w wyścigu o superinteligencję.

Megalopolis układów graficznych Nvidii

Porozumienie wpisuje się w szerszy trend poszukiwania nowych źródeł energii przez gigantów technologicznych. Microsoft już w 2024 roku podpisał umowę na ponowne uruchomienie reaktora Three Mile Island, a Amazon ulokował swoje centra danych w pobliżu elektrowni atomowej w Pensylwanii. W podobnym kierunku zmierza OpenAI, choć na razie szczegóły dotyczące źródeł zasilania nie zostały ujawnione.

Dla Nvidii oznacza to kolejną okazję do monetyzacji dominującej pozycji w segmencie procesorów graficznych. Wystarczy wspomnieć, że sam Huang przyznał niedawno, iż budowa infrastruktury o mocy 1 GW to koszt rzędu 50-60 miliardów dolarów, z czego większość trafia właśnie do Nvidii na zakup układów i systemów. Nic więc dziwnego, że po ogłoszeniu partnerstwa akcje Nvidii wzrosły o blisko 4 procent, dodając jej kapitalizacji około 170 miliardów dolarów.

OpenAI podkreśla, że rozwój infrastruktury ma wesprzeć misję budowy silnej sztucznej inteligencji (AGI), a przy tym zwiększać korzyści z AI na poziomie globalnym. Obecnie ChatGPT notuje już ponad 700 milionów aktywnych użytkowników tygodniowo, a spółka rozbudowuje sieć partnerów obejmującą Microsoft, Oracle, SoftBank czy konsorcjum Stargate.

Choć umowa ma charakter listu intencyjnego, obie strony zapowiadają sfinalizowanie szczegółów w najbliższych tygodniach. Jeśli projekt faktycznie ruszy zgodnie z planem, może stać się jednym z najdroższych i najbardziej energochłonnych przedsięwzięć technologicznych w historii - a jednocześnie kolejnym etapem na drodze do ery superinteligencji.

Malwina Kuśmierek 23.09.2025 21:40

