#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Bezpieczeństwo

Nowe symulatory pociągów dla PKP Intercity. Takich nie kupisz na Steamie

Cztery nowoczesne symulatory pociągów kupiło PKP Intercity. Wyprodukuje je polska firma Sim Factor.

Bogdan Stech
Nowe symulatory pociągów dla PKP Intercity. Takich nie kupisz na Steamie
REKLAMA

Z zewnątrz całe urządzenie przypomina symulator samolotu. Kabina umieszczona jest na siłownikach, które sprawiają, że maszynista może dosłownie poczuć przechył składu na zakrętach. Nowe symulatory to jednak nie tylko kabina maszynisty. To także 8000 km wirtualnych tras, które są dokładnym odwzorowaniem prawdziwych szlaków kolejowych w Polsce. Wśród nich znajdziemy takie odcinki jak Warszawa - Gdynia, Katowice - Kraków czy Poznań - Wrocław.

Każdy szczegół został odwzorowany z dbałością o detale: tory, semafory, perony, a nawet charakterystyczne budynki i mosty. Dzięki temu, adepci i doświadczeni maszyniści mogą trenować w warunkach, które są niemal identyczne z rzeczywistością, co znacznie przyspiesza i ułatwia naukę.

REKLAMA

Realizm, który ratuje życie

Symulator maszynisty to dziś coś więcej niż tylko pulpit z ekranami. Nowoczesne urządzenia pozwalają odwzorować realne trasy kolejowe, warunki pogodowe i wszystkie niespodzianki, które mogą spotkać pociąg na szlaku.

Można w nim prowadzić skład przy pięknej pogodzie, ale też w gęstej mgle, podczas ulewnego deszczu czy w trakcie zimowej zamieci. Instruktorzy mają możliwość uruchamiania różnych zdarzeń np. nagłą usterkę silnika, niespodziewany sygnał STOP na semaforze czy wtargnięcie auta na przejazd kolejowy. Instruktor prowadzący szkolenie może też zasymulować nietypowe sytuacje w ruchu kolejowym. 

To właśnie w takich scenariuszach ćwiczy się umiejętności, które w realnym życiu mogą zadecydować o bezpieczeństwie setek pasażerów.

PKP Intercity podkreśla, że inwestycje w symulatory są jednym z fundamentów strategii zwiększania bezpieczeństwa podróży. Im lepiej przygotowany maszynista, tym większa pewność, że w sytuacji kryzysowej podejmie właściwe decyzje.

Symulator pociągu PKP Intercity.

Nie tylko dla kursantów

Symulatory są używane zarówno przez kandydatów na maszynistów, jak i przez tych, którzy są już w zawodzie od lat. Szkolenie na symulatorze jest obowiązkowym elementem procesu uzyskania licencji, a także jednym z etapów egzaminu na świadectwo maszynisty. Młodzi adepci, którzy mają za sobą już minimum 480 godzin jazd praktycznych, mogą na symulatorach utrwalać i sprawdzać swoje umiejętności.

Z symulatorów korzystają także wszyscy czynni maszyniści PKP Intercity. Każdy z nich co roku przechodzi obowiązkowo kilkugodzinną sesję, która daje możliwość regularnego sprawdzania umiejętności prowadzenia pociągu w normalnych i niestandardowych sytuacjach.

Instruktorzy oceniają wtedy zachowania maszynisty m.in. czas reakcji i postępowanie, prawidłowe odczytywanie wskazań sygnalizacji czy stosowanie się do przepisów ruchu kolejowego i procedur bezpieczeństwa. Na symulatorach są weryfikowane również umiejętności maszynistów, którzy brali udział w wypadkach kolejowych.

Więcej na Spider's Web:

Kolej bezpieczniejsza dzięki technologii

W ostatnich miesiącach spółka PKP Intercity uruchomiła m.in. symulator polskiej lokomotywy Griffin w Gdyni – pierwsze takie urządzenie w północnej Polsce. Wcześniej szkolenia odbywały się głównie w Warszawie, gdzie od 2015 r. działa symulator lokomotyw EP09 i EU44 (Husarz).

REKLAMA

PKP Intercity ma obecnie w swoich szeregach 1508 maszynistów, w tym 54 maszynistów instruktorów. Najliczniejszą grupę tworzą ludzie w wieku od 27 do 48 lat. Do zawodu przygotowuje się 491 kandydatów, z czego największy odsetek stanowią osoby poniżej 26 roku życia.

Inwestycja w symulatory to kolejny dowód na to, że polska kolej idzie z duchem czasu, stawiając na nowoczesne technologie i bezpieczeństwo. A fakt, że tak zaawansowane rozwiązania dostarcza polska firma, świadczy o rosnącej sile naszego rodzimego przemysłu technologicznego.

REKLAMA
Bogdan Stech
25.09.2025 18:18
Tagi: PKPSymulatory
Najnowsze
17:37
Facebook z dużą nowością. Część użytkowników dostanie specjalne konta
Aktualizacja: 2025-09-25T17:37:54+02:00
16:49
Forza Horizon 6 zapowiedziana. Tym razem przeniesiemy się do Japonii
Aktualizacja: 2025-09-25T16:49:18+02:00
15:43
To będzie jeden z najlepszych smartfonów 2026 r. Czekam na OnePlus 15 
Aktualizacja: 2025-09-25T15:43:22+02:00
14:42
Oto nowy podstawowy samochód terenowy Wojska Polskiego. To młodszy brat Rosomaka
Aktualizacja: 2025-09-25T14:42:16+02:00
14:00
Nowe smartfony jesieni 2025 - co wybrać i gdzie kupić najtaniej?
Aktualizacja: 2025-09-25T14:00:00+02:00
13:25
Gigantyczna zmiana w Ryanair. Bez telefonu nie wejdziesz do samolotu
Aktualizacja: 2025-09-25T13:25:55+02:00
12:37
Tej premiery nikt się nie spodziewał. Sony pokazało nowy dodatek do PlayStation
Aktualizacja: 2025-09-25T12:37:26+02:00
11:14
Apple mówi, że twój iPhone cofa się w rozwoju. Zwala winę na Unię Europejską
Aktualizacja: 2025-09-25T11:14:54+02:00
11:11
Jaki smartfon do oglądania filmów i seriali? Oto trzy modele na każdą kieszeń
Aktualizacja: 2025-09-25T11:11:51+02:00
10:10
Chcą darmowej wody w restauracji. Przeczytaj to, zanim zaczniesz krzyczeć "komunizm"
Aktualizacja: 2025-09-25T10:10:02+02:00
9:12
Absurdalnie dobra promocja na iPhone'a 17 Pro. Dorzucasz akcesoria, oszczędzasz kilka stówek
Aktualizacja: 2025-09-25T09:12:02+02:00
8:19
599 zł za gadżety na 10-lecie Wiedźmina 3? Rozum mówi nie, ale jest jeszcze serce
Aktualizacja: 2025-09-25T08:19:52+02:00
8:00
Stary zegarek Casio jak nowy smartwatch. 10 minut roboty i połączysz go ze smartfonem
Aktualizacja: 2025-09-25T08:00:08+02:00
7:14
Wysłał 4 tys. CV i nic. Tiktoker rozpalił internet opowieścią o patologii rynku pracy
Aktualizacja: 2025-09-25T07:14:02+02:00
6:20
Policzyli koszty tej całej sztucznej inteligencji. Wyniki są szokujące
Aktualizacja: 2025-09-25T06:20:00+02:00
6:13
Rozłożyli iPhone'a 17 Pro, żebyś nie musiał go psuć. Arcydzieło, ale z dużym problemem
Aktualizacja: 2025-09-25T06:13:00+02:00
6:11
Z toru wyścigowego na pole bitwy. Ten dron kamikadze wywodzi się z Formuły 1
Aktualizacja: 2025-09-25T06:11:00+02:00
6:05
Za chwilę ludzie polecą dookoła Księżyca. Pierwszy taki lot od pół wieku
Aktualizacja: 2025-09-25T06:05:00+02:00
6:00
Mieszkańcy Helu błagają premiera o pomoc. Inwestor chce zdewastować półwysep
Aktualizacja: 2025-09-25T06:00:00+02:00
21:12
Szykuj się na nowe. Jest lista telefonów Xiaomi z aktualizacją do HyperOS 3
Aktualizacja: 2025-09-24T21:12:52+02:00
20:21
Nadchodzą wielkie zmiany w telefonach Samsunga. Co nowego w One UI 8.5?
Aktualizacja: 2025-09-24T20:21:02+02:00
19:37
Bezprzewodowe słuchawki w cenie wypasionego iPhone'a? Poproszę
Aktualizacja: 2025-09-24T19:37:26+02:00
19:00
Koniec idiotycznych ograniczeń dla iPhone'ów i zegarków. Apple musiał się ugiąć
Aktualizacja: 2025-09-24T19:00:11+02:00
18:41
Rewolucja w Windowsie. Nadchodzi nowy porządek rzeczy
Aktualizacja: 2025-09-24T18:41:04+02:00
17:44
W telefonie masz wolniejszy internet niż na komputerze? Wskazali winowajcę
Aktualizacja: 2025-09-24T17:44:29+02:00
17:14
Najlepsze usługi ochrony tożsamości w 2025 roku. Jak nie dać się okraść
Aktualizacja: 2025-09-24T17:14:27+02:00
16:24
Mówi, że widział Androida na komputery. "To coś niesamowitego"
Aktualizacja: 2025-09-24T16:24:39+02:00
15:30
Sprawdziłem HyperOS 3.0 od Xiaomi. Najlepsza nowość? Dynamiczna Wyspa. Serio mówię
Aktualizacja: 2025-09-24T15:30:00+02:00
15:30
Nie tylko telefony. Mnóstwo nowości od Xiaomi
Aktualizacja: 2025-09-24T15:30:00+02:00
15:28
Xiaomi 15T Pro. Jest co najmniej 5 powodów, by go kupić
Aktualizacja: 2025-09-24T15:28:00+02:00
15:28
Tydzień z Xiaomi 15T Pro. Co potrafi topowy telefon za niewielkie pieniądze?
Aktualizacja: 2025-09-24T15:28:00+02:00
15:20
Xiaomi 15T Pro i 15T: są polskie ceny i promocje na start
Aktualizacja: 2025-09-24T15:20:00+02:00
15:20
Xiaomi 15T Pro i 15T oficjalnie. Wiemy, jak wypadają nowe "tanie flagowce"
Aktualizacja: 2025-09-24T15:20:00+02:00
14:53
Pokazali trasę metra w Krakowie. Szału nie ma
Aktualizacja: 2025-09-24T14:53:31+02:00
14:18
Weszli do nowych wagonów i złapali się za głowy. Prezes PKP Intercity tłumaczy
Aktualizacja: 2025-09-24T14:18:18+02:00
14:01
Kupiła bilet, a i tak dostała mandat. Polskie miasto skończy z absurdem
Aktualizacja: 2025-09-24T14:01:00+02:00
13:32
Huawei rozdaje 250 zł rabatu. Nowy zegarek i tablet taniej na start
Aktualizacja: 2025-09-24T13:32:30+02:00
12:59
Wirtualny papież? Leon XVI mówi jasno: "Nie będę chatbotem"
Aktualizacja: 2025-09-24T12:59:15+02:00
12:35
Przyjdziesz z butelką, a pod automatem chaos. Ekspertka: rząd popełnił jeden kluczowy błąd
Aktualizacja: 2025-09-24T12:35:19+02:00
12:07
Sterowce wracają do łask. NATO udowadnia, że to wciąż działa
Aktualizacja: 2025-09-24T12:07:47+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA