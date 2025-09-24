Najlepsze usługi ochrony tożsamości w 2025 roku. Jak nie dać się okraść

Ładowanie...

W dobie wszechobecnych usług online i coraz częstszych wycieków danych, dbanie o bezpieczeństwo cyfrowej tożsamości staje się obowiązkiem każdego użytkownika internetu. Skutki kradzieży mogą być dramatyczne - od przejęcia skrupulatnie prowadzonych kont w mediach społecznościowych, przez utratę ważnych danych, aż po kradzieże pieniędzy i fałszywe kredyty zaciągnięte na nasze dane.



Co gorsza, ofiary często dowiadują się o problemie dopiero wtedy, gdy jest już za późno na łatwe rozwiązania. Dlatego odpowiednie narzędzia ochrony tożsamości są dziś tak samo istotne, jak program antywirusowy czy VPN.

Surfshark - kompleksowa ochrona w przystępnej cenie

Surfshark to bezsprzecznie najbardziej kompletne rozwiązanie w naszym rankingu. Subskrypcja Surfshark One obejmuje m.in. Alternative ID, czyli generator alternatywnych adresów e-mail, które można podawać w formularzach i sklepach online, minimalizując ryzyko nadużyć. Alternative Number działa podobnie w przypadku numeru telefonu, tworząc wirtualne numery, które przekierowują połączenia i SMS-y, ale chronią prawdziwe dane użytkownika. Z kolei Surfshark Alert odpowiada za bieżące monitorowanie wrażliwych informacji, takich jak PESEL, dane kart płatniczych czy adresy e-mail, i powiadamia w momencie ich pojawienia się w podejrzanych miejscach. Poniższy moduł sprawdza, czy wpisywany adres e-mail został kiedykolwiek odnotowany w bazach wycieków danych, co pozwala szybko reagować.

Pakiet uzupełnia Antywirus oraz usługa VPN, które zapewniają dodatkową warstwę bezpieczeństwa przy codziennym korzystaniu z internetu. Biorąc pod uwagę atrakcyjną cenę, Surfshark One jest dziś rozwiązaniem, które trudno przebić pod względem stosunku funkcji do kosztów.

AVG Secure Identity - prostota i niska cena

Dla użytkowników, którzy chcą skupić się wyłącznie na ochronie tożsamości, bez dodatkowych modułów, najlepszym wyborem będzie AVG Secure Identity. To narzędzie oferuje skuteczny monitoring i alerty dotyczące naruszeń bezpieczeństwa, a jednocześnie jest jednym z najtańszych na rynku. Dzięki prostej strukturze nie wymaga od użytkownika technicznej wiedzy ani skomplikowanej konfiguracji. To także dobre rozwiązanie dla osób, które potrzebują podstawowej ochrony, ale nie chcą płacić za funkcje związane z antywirusem czy VPNem.

F-Secure ID Protection - dla wymagających użytkowników

F-Secure ID Protection to propozycja droższa od AVG, ale oferująca znacznie więcej funkcji. Program umożliwia monitorowanie różnego rodzaju danych osobowych (od adresów e-mail po numery płatniczych), powiadamia o naruszeniach w czasie rzeczywistym i pomaga w budowaniu silnych haseł dzięki wbudowanemu menedżerowi. Na uwagę zasługuje także system powiadomień, który nie tylko informuje o incydentach, ale podaje praktyczne wskazówki, jak zabezpieczyć dane. To sprawia, że F-Secure jest nie tylko narzędziem pasywnym, ale i aktywnym doradcą w kwestii cyberbezpieczeństwa.

Norton LifeLock Advanced i Deluxe - najlepsze dla rodzin

Pakiety Norton LifeLock to z kolei wybór idealny dla rodzin. Oferują one kompleksowe zabezpieczenia obejmujące m.in. monitorowanie ciemnej sieci, alerty o próbach kradzieży danych oraz dedykowaną pomoc specjalistów w przypadku przejęcia tożsamości. Plany Advanced i Deluxe okazują się stosunkowo drogie dla jednej osoby, ale w wariancie obejmującym wiele stanowisk stają się jedną z najkorzystniejszych propozycji na rynku. To szczególnie przydatne w gospodarstwach domowych, gdzie każdy członek rodziny korzysta z wielu kont i usług online.

Darmowe narzędzia, od których warto zacząć

Nie każda ochrona tożsamości musi oznaczać płatną subskrypcję. Warto pamiętać o darmowych usługach, które mogą być pierwszym krokiem w stronę cyfrowego bezpieczeństwa. Have I Been Pwned? pozwala w kilka sekund sprawdzić, czy nasze dane znalazły się w bazach wycieków, a także umożliwia ustawienie powiadomień o nowych incydentach. Bitwarden jako darmowy menedżer haseł to świetny sposób na tworzenie i przechowywanie unikalnych, trudnych do złamania haseł, które eliminują ryzyko ponownego używania tych samych danych logowania - a więc w przypadku wycieku haseł ryzyko utraty kont w wielu usługach jest minimalne. Z kolei Google Authenticator i podobne aplikacje do autoryzacji dwuskładnikowej zwiększają bezpieczeństwo kont poprzez wprowadzenie dwuskładnikowej autoryzacji, co znacząco utrudnia ataki phishingowe i przejęcia kont.

Najlepsze usługi ochrony tożsamości w 2025 roku. Podsumowanie

Rok 2025 przynosi szeroki wybór narzędzi do ochrony tożsamości - od kompleksowych pakietów, przez minimalistyczne usługi, aż po darmowe aplikacje i serwisy. Najważniejsze jednak, aby każdy użytkownik zrobił pierwszy krok w stronę zabezpieczenia swoich danych. Ignorowanie tematu naraża nas na poważne konsekwencje finansowe i wizerunkowe, które trudno odwrócić. Dlatego wybór odpowiedniego rozwiązania powinien być traktowany nie jako fanaberia, ale jako inwestycja w spokój i bezpieczeństwo.

Malwina Kuśmierek 24.09.2025 17:14

