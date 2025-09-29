Awaria Messengera. Są problemy z wysyłaniem i odbieraniem wiadomości

Ładowanie...

Uruchamiając Messengera na telefonie, zauważyłem coś nietypowego - na żadnym z czatów nie widziałem statusu aktywności. Następnie, próbując wysłać wiadomość, również zobaczyłem błąd. Nie przychodzą mi też wiadomości od innych osób. Okazuje się, że nie jestem jedyny w Polsce - to poważna awaria.

Poważna awaria Messengera

Moje obawy potwierdził serwis Downdetector, na którym o godz. 19:11 pojawiło się ponad 4 tys. zgłoszeń dot. problemów z działaniem komunikatora Facebook Messenger. Wykres ujawnia, że awaria rozpoczęła się ok. godz. 18:30 - wtedy zarejestrowano ok. 1000 pierwszych zgłoszeń.

Użytkownicy głównie raportują problem z wysyłaniem wiadomości - 80 proc. wszystkich zgłoszeń należy do tej kategorii. Na drugim miejscu jest problem z połączeniem z serwerem (14 proc.), a na końcu odbieraniem wiadomości (6 proc.). W moim przypadku również jest problem z odbieraniem wiadomości - nie widzę komunikatów z niektórych czatów - głównie grupowych.

Wchodząc na przeglądarkową wersję Messengera, jestem w stanie zobaczyć wszystkie wiadomości. Wygląda na to, że problem głównie dotyczy aplikacji mobilnej. Oczywiście u was może wyglądać to nieco inaczej. W mediach społecznościowych firmy Meta i profili Facebooka ani Messengera nie ma oficjalnego komunikatu ze strony producenta.

Nie wiemy, co jest przyczyną awarii i nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na rozwiązanie sytuacji.

Albert Żurek 29.09.2025 19:50

