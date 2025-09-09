REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka

Ten materiał przetrwa piekło. Wytrzymuje 2600°C i nie pęka

Chińscy naukowcy stworzyli materiał, który jest wyjątkowo odporny na ekstremalne temperatury.

Marcin Kusz
Nowy materiał z Chin przetrwa 2600°C
REKLAMA

SACNT-SF został opracowany przez zespół badaczy z Uniwersytetu Tsinghua. Składa się z ultracienkich, równolegle ułożonych warstw nanorurek węglowych, które zostały ze sobą sprasowane i nawinięte w sposób zapewniający ekstremalną wytrzymałość termiczną. To, co wyróżnia go spośród dotychczasowych izolatorów, to nie tylko odporność na temperatury rzędu 2600°C, lecz także niewiarygodnie niska przewodność cieplna, wynosząca zaledwie 0,03 W/m·K w tej temperaturze.

Dla porównania: większość tradycyjnych materiałów izolacyjnych przestaje spełniać swoją funkcję już przy 1500°C, a im lepsze ich właściwości, tym większa masa i objętość. Nowy materiał nie tylko blokuje przepływ ciepła efektywniej niż jakikolwiek wcześniej znany, ale robi to przy minimalnej grubości i wadze. Właśnie to może okazać się przełomem dla zastosowań w lotnictwie, przemyśle zbrojeniowym i energetyce.

REKLAMA

Gdzie cienka izolacja znaczy przeżycie

SACNT-SF może znaleźć zastosowanie wszędzie tam, gdzie panują ekstremalne temperatury – od wnętrza pieców hutniczych, po powłoki statków kosmicznych, które muszą przetrwać piekło ponownego wejścia w atmosferę. Według naukowców materiał jest nie tylko odporny na ciepło, ale też jest bardzo elastyczny. Pozwala to na jego stosowanie na nieregularnych powierzchniach i w kompaktowych systemach, takich jak układy elektroniczne w maszynach wysokotemperaturowych.

Zaletą materiału jest również jego wysoka stabilność w atmosferze obojętnej – zachowuje integralność nawet przy 3000°C i wytrzymuje liczne cykle grzania oraz chłodzenia bez utraty właściwości. Takie cechy stawiają go w zupełnie nowej kategorii względem dotychczas znanych materiałów ochronnych.

Jest jednak jedno „ale”

Choć SACNT-SF w warunkach laboratoryjnych bije rekordy odporności, to jego największym ograniczeniem pozostaje na ten moment utlenianie w obecności powietrza. W temperaturach powyżej 500°C w atmosferze tlenowej materiał zaczyna się utleniać, co oznacza, że nie nadaje się bezpośrednio do zastosowań w środowisku bogatym w tlen, np. w silnikach odrzutowych czy w klasycznych piecach hutniczych.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Zespół badawczy pracuje jednak nad rozwiązaniem tego problemu, opracowując powłoki ochronne, które umożliwią stosowanie materiału także w obecności tlenu. Jeśli to się uda, SACNT-SF może wejść do głównego nurtu technologii wysokotemperaturowych – od termicznych osłon pojazdów hipersonicznych po osłony reaktorów jądrowych.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

REKLAMA
Marcin Kusz
09.09.2025 06:08
Tagi: naukowcyprzemysł zbrojeniowyRakiety
Najnowsze
5:43
Nie wszyscy od razu rzucą się na nowe skanery. Na lotniskach dalej zdenerwują limity
Aktualizacja: 2025-09-09T05:43:00+02:00
22:12
iPhone 17, 17 Pro (Max) i iPhone 17 Air - co o nich wiemy? Sprawdzamy dzień przed premierą
Aktualizacja: 2025-09-08T22:12:38+02:00
20:57
OpenAI chce być niezależne. Miliardy dolarów mają odciąć pępowinę
Aktualizacja: 2025-09-08T20:57:08+02:00
20:45
Microsoft zakopuje lubianą aplikację. Tak nie sprawdzisz już poczty 
Aktualizacja: 2025-09-08T20:45:24+02:00
20:04
Starsze telewizory Philipsa z aktualizacją. To nowy system
Aktualizacja: 2025-09-08T20:04:17+02:00
19:56
Ceny iPhone'a 17. Tyle mogą kosztować nowe smartfony Apple’a
Aktualizacja: 2025-09-08T19:56:47+02:00
19:21
Chcą nowej funkcji w mObywatelu. Potrzeba jest pilna
Aktualizacja: 2025-09-08T19:21:00+02:00
19:18
YouTube Premium za darmo. Operator pomaga się pozbyć reklam 
Aktualizacja: 2025-09-08T19:18:59+02:00
19:17
Gamingowa pizza King's Stories trafia do sklepów. A wraz z nią darmowe środki na Kinguin i konkurs
Aktualizacja: 2025-09-08T19:17:26+02:00
18:03
Zdjęcia na WhatsAppie nagle ożyły. To nie magia, ale musisz mieć iPhone'a
Aktualizacja: 2025-09-08T18:03:07+02:00
18:02
iPhone’y 17 z zaskakującymi bateriami. Jest szansa na rewolucję
Aktualizacja: 2025-09-08T18:02:26+02:00
16:39
Kiedy aktualizacja do One UI 8? Są dokładne daty
Aktualizacja: 2025-09-08T16:39:34+02:00
16:32
Robotaksówki coraz bliżej Polski. U sąsiadów już wjeżdżają na ulice
Aktualizacja: 2025-09-08T16:32:57+02:00
16:16
Odkurzacz, który chodzi po schodach, to nie żart. To prawdziwy produkt
Aktualizacja: 2025-09-08T16:16:58+02:00
16:05
Mamy dość zatykania uszu. Czas skończyć z hałasem
Aktualizacja: 2025-09-08T16:05:29+02:00
16:00
Żałoba w świecie Androida. Koniec popularnej nakładki
Aktualizacja: 2025-09-08T16:00:06+02:00
15:28
Zanurkował i się zdziwił, bo koło Jastarni natrafił na wrak U-boota. Te zdjęcia zwalają z nóg 
Aktualizacja: 2025-09-08T15:28:26+02:00
13:47
Smartfon, smartwatch i smart… sygnet. HAMMER VENTUS łączy wytrzymałość z elegancją
Aktualizacja: 2025-09-08T13:47:22+02:00
13:19
Aplikacja InPost z nowym obowiązkiem. Bez tego nie wejdziesz
Aktualizacja: 2025-09-08T13:19:56+02:00
12:19
Odkryto czarną dziurę sprzed 13 miliardów lat. Hawking znów miał rację
Aktualizacja: 2025-09-08T12:19:36+02:00
11:18
Chcą usprawnić PSZOK-i. Polskie miasto wprowadzi specjalne kody
Aktualizacja: 2025-09-08T11:18:13+02:00
10:47
Dyson sypnął nowościami. Na te 5 rzeczy odkładam już kasę
Aktualizacja: 2025-09-08T10:47:16+02:00
10:01
Supremo - twoje uniwersalne narzędzie do zdalnej kontroli urządzeń 
Aktualizacja: 2025-09-08T10:01:44+02:00
9:49
Allegro Days wystartowało. Oto 6 okazji, które naprawdę kuszą
Aktualizacja: 2025-09-08T09:49:58+02:00
9:29
Tak książek jeszcze nie wypożyczaliście. Pomysł na metro zachwyca
Aktualizacja: 2025-09-08T09:29:55+02:00
8:31
Samsung Galaxy S26 na pierwszych renderach. Wiemy, czego się spodziewać
Aktualizacja: 2025-09-08T08:31:43+02:00
7:00
Paradoks naszych czasów. Im mniej rozumiemy AI, tym bardziej z niej korzystamy
Aktualizacja: 2025-09-08T07:00:00+02:00
6:45
Shein wygenerował modeli do ubrań. Jeden z nich to morderca
Aktualizacja: 2025-09-08T06:45:00+02:00
6:30
Martwy internet? Nawet Altman mówi, że coś w tym jest
Aktualizacja: 2025-09-08T06:30:00+02:00
6:15
Jakie słuchawki i ładowarki wariacie? „Każde” mówi Belkin
Aktualizacja: 2025-09-08T06:15:00+02:00
6:00
Lód może wytwarzać prąd. "Właściwości fleksoelektryczne"
Aktualizacja: 2025-09-08T06:00:00+02:00
16:40
Szybkie pociągi nie uratują Łodzi. Chodzi o coś innego
Aktualizacja: 2025-09-07T16:40:00+02:00
16:30
Nie oburzają nas bunkry miliarderów. Chyba powinny, prawda?
Aktualizacja: 2025-09-07T16:30:00+02:00
16:20
Poczta Polska nie idzie za modą. Będzie bronić gotówki jak niepodległości
Aktualizacja: 2025-09-07T16:20:00+02:00
16:10
Polska rakieta postrachem Rosjan. Powstała jej nowa bardziej zabójcza wersja
Aktualizacja: 2025-09-07T16:10:00+02:00
16:00
Nowa tajna broń Polski. Dron z silnikiem odrzutowym, który sięgnie nawet Moskwy
Aktualizacja: 2025-09-07T16:00:00+02:00
10:49
Dziś czeka nas niezwykłe widowisko. Na niebie pojawi się Krwawy Księżyc i spektakularny taniec świateł
Aktualizacja: 2025-09-07T10:49:51+02:00
7:51
Chcesz trwalsze panele słoneczne? Smaruj je... cebulą
Aktualizacja: 2025-09-07T07:51:00+02:00
7:41
NASA ma nową baterię. Przeżyje twoje prawnuki
Aktualizacja: 2025-09-07T07:41:00+02:00
7:31
Upchnęli 9 metali w jednym materiale. Pierwszy raz w historii
Aktualizacja: 2025-09-07T07:31:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA