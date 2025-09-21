Strzela laserami i wkrótce trafi na front. Broń przyszłości z Izraela

Ładowanie...

Izraelskie Ministerstwo Obrony ogłosiło, że przełomowy system obrony powietrznej Iron Beam, oparty na laserach dużej mocy, przeszedł pomyślnie wszystkie testy i jeszcze w tym roku zostanie przekazany armii. To pierwsza na świecie broń laserowa, która osiągnęła pełną dojrzałość operacyjną i wkrótce będzie strzelać nie pociskami, a światłem.

Laser zamiast rakiety

Przez ostatnie lata Izrael inwestował ogromne środki w rozwój obrony powietrznej. Systemy Iron Dome, David’s Sling czy Arrow przechwyciły już tysiące rakiet wystrzeliwanych z Gazy, Libanu czy Jemenu. Mają jednak jedną wadę: koszt. Każdy pojedynczy pocisk przechwytujący to wydatek minimum 50 tys. dolarów, a w przypadku bardziej zaawansowanych rakiet jeszcze więcej. Mówimy tu o kwotach liczonych w milionach. Gdy atakują setki tanich dronów lub pocisków, wydatki rosną do astronomicznych kwot.

Testy izraelskiego systemu Iron Beam.

Laser rozwiązuje ten problem w spektakularny sposób. Strzał z Iron Beam kosztuje około 20 dol., ale po wyliczeniu wszystkich kosztów (obsługa, konserwacja itp.) całkowita cena jednego strzału to nie więcej niż 1000 dol.

Energia elektryczna potrzebna do wygenerowania wiązki jest nieporównywalnie tańsza niż produkcja i odpalenie rakiety. To oznacza, że armia może bronić się niemal bez ograniczeń, bez obaw o wyczerpanie drogich zapasów.

System Iron Beam po rozstawieniu.

System opracowany przez firmę Rafael Advanced Defense Systems i partnera technologicznego Elbit Systems to naziemna instalacja, która emituje wiązkę laserową dużej mocy. Broń została zaprojektowana do zwalczania rakiet krótkiego zasięgu, pocisków moździerzowych, a także dronów i bezzałogowych statków powietrznych.

Podczas kilkutygodniowych testów przeprowadzonych na południu Izraela Iron Beam zniszczył cele w różnych warunkach bojowych od pojedynczych rakiet po roje dronów. Ministerstwo obrony podkreśla, że system przeszedł próby w pełnej konfiguracji operacyjnej i jest gotowy do wdrożenia.

Pierwszy taki system na świecie

Amir Baram, dyrektor generalny izraelskiego resortu obrony, nazwał to „pierwszym na świecie przypadkiem, kiedy laser dużej mocy osiągnął pełną gotowość bojową”. Z kolei Yuval Steinitz, przewodniczący Rafaela, nie ma wątpliwości, że Iron Beam zmieni zasady współczesnej wojny: „To system przełomowy, który wprowadzi niespotykany dotąd poziom ochrony powietrznej”.

Na tym jednak nie koniec. Elbit Systems zapowiada, że równolegle rozwija również laser montowany na statkach powietrznych, który w przyszłości może zapewnić ochronę na jeszcze większą skalę, także przed pociskami balistycznymi czy zagrożeniami strategicznymi.

Przyszłość już tu jest

Zanim zobaczymy Iron Beam w akcji, musimy poczekać do końca roku. Wtedy pierwsze systemy mają być zintegrowane z izraelską obroną powietrzną. Co ciekawe, Izrael nie poprzestaje na tym. Firma Elbit Systems pracuje już nad innymi aplikacjami dla potężnych laserów, w tym nad systemami montowanymi na samolotach. To może być prawdziwy game changer, który pozwoli na strategiczną zmianę w możliwościach obrony powietrznej całego kraju.

Iron Beam to nie tylko nowa broń, to symbol nowej ery wojen. Ery, w której precyzja, szybkość i niski koszt będą decydować o wygranej. Po latach rozwoju i testów ta technologia wreszcie trafia do wojska, a jej wprowadzenie to bezprecedensowy moment w historii obronności.

Bogdan Stech 21.09.2025 16:20

