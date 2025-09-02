Nowy etap wsparcia NATO. Holenderskie F-35 już w Polsce

Ładowanie...

Od początku września cztery F-35 należące do Holandii stacjonują w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu. Ich zadaniem będzie zapewnienie ciągłego wsparcia operacyjnego i odstraszającego w ramach ćwiczeń Żelazny Obrońca. To jednoznaczna odpowiedź NATO na rosyjsko-białoruskie manewry ZAPAD 25. Maszyny dotarły do Polski wraz z pełną załogą i są już gotowe do realizacji misji bojowych i patrolowych w trybie 24/7.

REKLAMA

Nie tylko loty. Współpraca techniczna i przyszłe zadania

Jak czytamy na łamach portalu Defence24, obecność holenderskich F-35 w Polsce ma być efektem porozumień zawartych w lipcu. Ich zakres wykracza poza samą obecność w powietrzu. Obejmuje wymianę doświadczeń technicznych, m.in. w zakresie obsługi śmigłowców Apache, systemów Patriot czy właśnie samolotów F-35. Już teraz wiadomo, że od grudnia 2025 r. Holendrzy przejmą odpowiedzialność za obronę hubu logistycznego w Jasionce obok Rzeszowa, który dziś zabezpieczają niemieckie zestawy Patriot.

Jednym z zadań holenderskich pilotów będzie eskortowanie transportów wojskowych z pomocą dla Ukrainy. Zadania F-35 obejmą również gotowość bojową w przypadku naruszeń przestrzeni powietrznej. Co istotne, ta rotacja odbywa się na prośbę Kwatery Głównej Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) i stanowi część szerszego planu wsparcia Ukrainy oraz wzmacniania struktur obronnych NATO.

F-35 to przyszłość odstraszania przez NATO

Holandia docelowo zakupiła 58 myśliwców F-35A, z których część przystosowana jest do przenoszenia broni jądrowej w ramach NATO Nuclear Sharing. Co ciekawe, pierwotnie miało to być aż 85 maszyn, ale liczba ta została zredukowana, by później znów ją zwiększyć. Przybycie holenderskich F-35 do Polski pokazuje, jak ściśle zintegrowana staje się obrona powietrzna NATO. To obecność, która wzmacnia bezpieczeństwo regionu i pokazuje jedność Sojuszu w obliczu rosyjskich prowokacji.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Myśliwce F-35 to jedne z najnowocześniejszych samolotów bojowych na świecie. Zostały zaprojektowane z myślą o pełnieniu wielu zadań w ramach jednej platformy. Ich największym atutem jest technologia stealth, czyli zdolność do operowania w warunkach niewykrywalności dla radarów przeciwnika. Maszyny te łączą w sobie funkcje myśliwca przechwytującego, bombowca precyzyjnego i platformy rozpoznawczej. F-35 wyposażone są w zaawansowane sensory i systemy komunikacyjne, które pozwalają na prowadzenie działań w ścisłej koordynacji z innymi jednostkami, w tym z systemami naziemnymi i morskimi.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: defensie.nl

REKLAMA

Marcin Kusz 02.09.2025 06:20

Ładowanie...