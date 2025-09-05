/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Roboty do roboty! Odkurzą, wyglancują, wjadą na piętro i skoszą trawnik

Roboty sprzątające to dopiero początek. Dreame przypuszcza szturm nie tylko na nasze domy i mieszkania, ale też na ogrody i baseny. Sprawdziliśmy, z jakich innych robotów oraz sprzętów RTV i AGD będziemy korzystać już za moment.

Piotr Grabiec
dreame ifa 2025 00
REKLAMA

Podczas wszelkiej maści targów elektroniki użytkowej większość firm prezentuje swoje produkty na zlokalizowanych ścianka w ściankę stoiskach. Niektórzy z nich mają jednak tak ogromne portfolio, że zajmują całe ogromne hale. Tak też było podczas IFA 2025 w przypadku Dreame, czyli marki znanej w Polsce przede wszystkim za sprawą robotów sprzątających.

Czytaj inne nasze teksty poświęcone marce Dreame:

REKLAMA

W ofercie Dreame mamy jednak też masę innych sprzętów - część z nich jest już dostępna obecna w Polsce, a inne lada moment będą. Firma, która powstała niecałą dekadę temu chwali się też coraz większą rozpoznawalnością w naszym kraju. Podczas targów IFA 2025 podała, iż kontroluje w Polsce już 48,5 proc. rynku samojezdnych odkurzaczy, w czym na pewno pomogło otwarcie u nas brand store’ów.

Trzy roboty niczym z filmu science-fiction

Udział w polskim rynku to rekord dla Dreame (aczkolwiek marka silną pozycją ma również w takich krajach jak np. Dania czy Norwegia), więc w trakcie targów IFA 2025 nie mogliśmy tym samym nie odwiedzić zajmowanej przez firmę hali. Mieliśmy okazję zapoznać się w niej w naprawdę wyjątkowymi produktami - w tym kilkoma topowymi robotami sprzątającymi. Czego się tym razem nauczyły?

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/09/dreame-ifa-2025-cyber10-ultra-2.jpeg
1/2
photophoto

Dreame Cyber10 Ultra - robotyczne ramię (nie tylko) do ponoszenia skarpetek.

Nie ma wątpliwości, że największe wrażenie robi Dreame Cyber10 Ultra. To robot sprzątający z silnikiem generującym moc ssania na poziomie aż 30 tys. Pa, systemem ProLeap do pokonywania wzniesień oraz z wysuwanym robotycznym ramieniem. To ostatnie potrafi podnosić i odkładać na miejsce nie tylko skarpetki, ale też inne przedmioty - o masie nawet do 0,5 kg.

Do tego w stacji dokującej znalazła się dodatkowa końcówka doczepiana do tego ramienia, którą robot w razie potrzeby sam sobie założy. Pozwala urządzeniu odkurzać przestrzenie, do których robot ze względu na swoje gabaryty nie może się dostać. Jego właściciele nie muszą sami latać z odkurzaczem i końcówką szczelinową, by wyczyścić przestrzeń między szafkami.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/09/dreame-ifa-2025-cyber10-ultra-4.jpeg
1/4
photophotophotophoto

Dreame Aqua10 Ultra Roller, czyli mopowanie na gorąco

Spore wrażenie robią również roboty z serii Dreame Aqua10, które wyposażono w system mopowania AquaRoll. Wykorzystuje on automatycznie polewany wodą wałek do usuwania zabrudzeń z podłóg, co jest znacznie efektywniejsze niż obrotowe pady mopujące - o takich nieruchomych, jedynie dociskanych do ziemi nie mówiąc.

Dreame przygotowało stanowisko, na którym prezentowano działanie systemu AquaRoll w praktyce. Specjalna maszyna rozlewała olej na płaskiej powierzchni, którą potem czyściła z użyciem różnych systemów, aby pokazać różnice w ich wydajności - czyszczonej powierzchni można było potem nawet dotknąć palcem.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/09/dreame-ifa-2025-aqua10-roller-1.jpeg
1/2
photophoto

Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete, poza wałkiem AquaRoll, oferuje również takie systemy jak FluffRoll puszący materiał mopujący oraz AutoSeal chroniący dywany przed zamoczeniem. Z kolei technologia ThermoHub sprawia, że po zakończeniu pracy wałek zostaje wyczyszczony wodą o temperaturze 100 °C.

W urządzeniu znalazło się również rozwiązanie o nazwie TrackSync Constant Hot Water Mopping, który sprawia, że urządzenie stale pracuje z wykorzystaniem ciepłej wody o temperaturze 45 °C. Do tego dochodzi system automatycznego dozowania środka czyszczącego.

Firma zapowiedziała przy tym premierę Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete w Polsce już jakiś czas temu, a w trakcie IFA 2025 dowiedzieliśmy się, że trafi on do naszego kraju już 16 września 2025 r. A to nadal nie koniec, bo w ofercie firmy są również inne roboty.

Dreame Matrix10 Ultra dobiera mop do powierzchni

Kolejny z robotów sprzątających marki Dreame to urządzenie, które z jednej strony wygląda futurystycznie, a z drugiej przywodzi mi na myśl odtwarzacze CD, do których można było włożyć wiele płyt, by potem nimi żonglować. Matrix10 Ultra robi coś podobnego, ale z wkładkami mopującymi.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/09/dreame-ifa-2025-matrix10-ultra-1.jpeg
1/2
photophoto

W stacji dokującej od tego modelu znalazło się miejsce zarówno na kilka kompletów wkładek mopujących, jak i mechanizm, który potrafi je podmienić w robocie. Urządzenie oczywiście samo wykrywa, która z nich będzie odpowiednia i wybiera najlepszą dostępną opcje. Oferowane są następujące rodzaje nakładek:

  • nylonowe szorujące - do np. usuwania tłuszczu w kuchni;
  • gąbkowe zatrzymujące wodę - do np. łazienek;
  • termiczne - utrzymujące stałą temperaturę dla lepszego czyszczenia.
https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/09/dreame-robot-schody-2.jpeg
1/4
photophotophotophoto

Dreame stworzyło też robota, który poradzi sobie z piętrowym domem.

Jednym z wyzwań, jakie stoją przed producentami robotów sprzątających, są schody. Roboty produkowane przez Dreame nauczyły się co prawda pokonywać progi i to o wysokości kilku centymetrów, ale co z dotarciem na inną kondygnację? Firma wpadła na pomysł, jak rozwiązać i ten problem.

Podczas targów co pół godziny organizowano pokazy, podczas których robot marki Dreame najpierw wspinał się po schodach, a potem z nich (w kontrolowany sposób) samodzielnie schodził. No i nie powiem - robi to ogromne wrażenie. Jeśli mieszkałbym w piętrowym domu, to już odkładałbym pieniądze do skarbonki.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/09/dreame-inne-roboty-1.jpeg
1/3
photophotophoto

Samojezdne odkurzacze z funkcją mopowania to nie koniec oferty Dreame w segmencie robotów.

Firma w swojej hali na IFA 2025 prezentowała inne typy robotów, w tym pływające czyszczące baseny oraz myjące okna. Do tego dochodzą automatyczne kosiarki. Topowym modelem z tego segmentu jest Dreame A3 AWD korzystający z takich technologii jak OmniSense 3.0, EdgeMaster 2.0 oraz 4WD.

OmniSense 3.0 to system wizyjny, który łączy dane z czujnika LiDAR oraz dwóch kamer RGB. Dzięki nim robot z pomocą sztucznej inteligencji tworzy w czasie rzeczywistym trójwymiarowe mapy trawnika i otoczenia oraz jest w stanie wykrywać i omijać ponad 300 obiektów takich jak zwierzęta i narzędzia ogrodowe.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/09/dreame-ifa-2025-kosiarka-2.jpeg
1/3
photophotophoto

EdgeMaster 2.0 to z kolei system pozwalający urządzeniu kosić trawę przy krawędzi dzięki podwójnym, przemieszczającym się tarczom pokrywającym obszar o szerokości 40 cm. Do tego Dreame A3 AWD ma system 4WD, co oznacza, że każde z czterech kół typu mecanum ma osobny napęd, co pomaga w pokonywaniu przeszkód.

A jakie inne sprzęty Dreame pokazało w Berlinie na IFA 2025?

Chociażby pionowe odkurzacze ręczne do sprzątania zarówno na sucho, jak i na mokro. Wśród nich są takie modele jak H15 Mix (nazywany przez Dreame „złotą rączką”), H15 Pro Heat (o pseudonimie „Mistrz odtłuszczania”) oraz topowy T16 Ultra. To jednak dopiero początek oferty.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/09/dreame-ifa-2025-H15-Pro-FoamWash-4.jpeg
1/5
photophotophotophotophoto

Największe wrażenie zrobił na mnie jednak H15 Pro FoamWash, którego wyróżnikiem jest systemem dozowania piany przed urządzenie, która jest potem wciągana razem z zabrudzeniami. I nic dziwnego, że wpadł mi w oko akurat ten model - mam dwa koty, a projektowano go z myślą właśnie o właścicielach zwierząt domowych.

Do tego dochodzą duże sprzęty AGD od Dreame.

Wśród nich są pralka i suszarka z serii L9 z technologią HiddenKnob, czyli wyświetlaczem zamontowanym w pokrętle oraz dwudrzwiowa lodówka FizzFresh z systemem dozowania gazowej wody. Obok nich możemy postawić zmywarkę Dreame Z6000 z 3-poziomowym systemem natrysku z sześcioma ramionami.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/09/dreame-tv-s100-1.jpeg
1/2
photophoto

Oprócz tego na ekspozycji mogliśmy zobaczyć piekarniki, ekspresy do kawy, beztłuszczowe frytkownice, telewizor Dreame TV S100 z panelem Aura Mini LED ze zintegrowanym soundbarem oraz inteligentne kamery wykorzystujące sztuczną inteligencję do analizy otoczenia w milisekundy od zarejestrowania obrazu. 

REKLAMA

Dostępny był też klimatyzator X-Wind z wysuwanymi z obudowy elementami, w którym można nastawić różne temperatury nawiewu z lewej i z prawej strony - a jeśli przy wiejącym powietrzu już jesteśmy, to w ofercie marki są też sprzęty z segmentu Beauty takie jak np. suszarka Miracle Pro.

No i co tu dużo mówić - targi IFA 2025 w wykonaniu Dreame to był prawdziwy pokaz siły. Pozostaje mieć nadzieję, by jak najwięcej z tych urządzeń trafiło do Polski.

REKLAMA
Piotr Grabiec
05.09.2025 20:15
Tagi: DreameIFA
Najnowsze
19:41
Szukasz sprzętu na nowy rok szkolny? Mamy dla was promocję na tablety i laptopy
Aktualizacja: 2025-09-05T19:41:00+02:00
19:40
NASA chce wymyślić koło na nowo. A raczej ty masz to zrobić
Aktualizacja: 2025-09-05T19:40:20+02:00
19:10
Tak wygląda Samsung Galaxy S26. Ma coś wspólnego iPhone'em 17
Aktualizacja: 2025-09-05T19:10:18+02:00
17:20
Polskie czołgi będą miały niewidzialne tarcze. Zniszczą w locie każdy pocisk
Aktualizacja: 2025-09-05T17:20:13+02:00
17:19
W sklepach zabraknie gotówki przez zwracane puszki i butelki? Eksperci komentują
Aktualizacja: 2025-09-05T17:19:13+02:00
16:25
Perplexity zaskakuje. Roczna subskrypcja Pro za darmo
Aktualizacja: 2025-09-05T16:25:46+02:00
15:32
Mieli zabłysnąć na rynku przeglądarek. Właśnie sprzedali całą firmę
Aktualizacja: 2025-09-05T15:32:46+02:00
15:27
Lotnisko ma problem z masztem. Piloci muszą uważać
Aktualizacja: 2025-09-05T15:27:23+02:00
13:20
Thomson powraca na tron. I słucha, czego chcą Europejczycy
Aktualizacja: 2025-09-05T13:20:35+02:00
12:16
Połączą metro z… autobusem. Tego w Polsce jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-09-05T12:16:51+02:00
11:33
Uwaga, szykuje się niezwykły pokaz na niebie. Ja już pakuję koc
Aktualizacja: 2025-09-05T11:33:07+02:00
10:59
Tak wygląda iPhone 17 Pro Max i iPhone 17 Air. Weźcie miskę
Aktualizacja: 2025-09-05T10:59:40+02:00
10:31
Chcą zniszczyć wyjątkową wieżę. Ej, przecież mogłaby być świetną atrakcją
Aktualizacja: 2025-09-05T10:31:55+02:00
10:07
Tłumacz Google idzie w odstawkę. Z nową opcją będzie szybciej i sprytniej
Aktualizacja: 2025-09-05T10:07:25+02:00
9:54
Meta znów się pomyliła. Mark Zuckerberg ma dość i pozywa koncern
Aktualizacja: 2025-09-05T09:54:44+02:00
8:24
To smartfon, ale ma ekran jak papier. Mogę gapić się godzinami
Aktualizacja: 2025-09-05T08:24:45+02:00
8:11
Ten projektor to kostka Rubika za 3500 zł. Chcę go w domu
Aktualizacja: 2025-09-05T08:11:42+02:00
6:51
Zrobili nietypowy teleskop i pytają: "Obcy, jesteście tam?"
Aktualizacja: 2025-09-05T06:51:00+02:00
6:41
Wnętrze Ziemi jest inne, niż myśleliśmy. Odkryto fascynujący sekret
Aktualizacja: 2025-09-05T06:41:00+02:00
6:31
Wiemy, które roboty sprzątające rządzą u was w domu. I co kupicie za rok
Aktualizacja: 2025-09-05T06:31:00+02:00
6:21
Produkują komary, żeby zastąpić szczepionki. Serio, fabryka już działa
Aktualizacja: 2025-09-05T06:21:00+02:00
6:11
Przerobili na sztukę roboty sprzątające. No nie powiem. Intrygujące
Aktualizacja: 2025-09-05T06:11:00+02:00
21:56
Polski wynalazek zmieni grę wywiadów. Bond byłby zachwycony
Aktualizacja: 2025-09-04T21:56:10+02:00
21:13
Samsung Micro RGB kusi jak mało który ekran. Tanio nie jest, ale co za obraz
Aktualizacja: 2025-09-04T21:13:14+02:00
20:01
Polska gotowa na wojska USA. Padła jasna deklaracja
Aktualizacja: 2025-09-04T20:01:34+02:00
19:41
Mają rozmach. Mikrotablet i wielki telewizor na jednej premierze
Aktualizacja: 2025-09-04T19:41:43+02:00
19:22
Z tym kuzynem odkurzacza zapomnisz o koszeniu. Somsiad pozazdrości
Aktualizacja: 2025-09-04T19:22:54+02:00
18:49
Samsung ma cztery pomysły na smart dom. Mogę się skusić
Aktualizacja: 2025-09-04T18:49:42+02:00
18:03
Sony wskrzesza RGB LED. Kolory aż wypalają oczy
Aktualizacja: 2025-09-04T18:03:02+02:00
17:23
Polska kupiła bomby dla F-35. Małe, ale robią wielkie spustoszenie
Aktualizacja: 2025-09-04T17:23:19+02:00
16:39
Philips Hue właśnie zmienił twoje światła w czujniki. Będziesz chciał kupić tę czarną skrzynkę
Aktualizacja: 2025-09-04T16:39:27+02:00
16:21
Dla tej pralki wyciąłbym w drzwiach dziurkę. Jak dla psiaka z amerykańskiego filmu
Aktualizacja: 2025-09-04T16:21:06+02:00
15:50
Aplikacja, która ułatwiała podróżowanie komunikacją miejską, właśnie wbiła jej nóż w plecy
Aktualizacja: 2025-09-04T15:50:07+02:00
15:29
Myśliwce huknęły nad Polską. Mieszkańcy byli pewni najgorszego
Aktualizacja: 2025-09-04T15:29:38+02:00
14:45
Roborock F25 Ultra odkurzy i umyje całe mieszkanie. Za jednym zamachem
Aktualizacja: 2025-09-04T14:45:31+02:00
13:29
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra jest tak cienki, że pokroisz nim chleb
Aktualizacja: 2025-09-04T13:29:11+02:00
13:12
Wiemy, kiedy F-35 przylecą do Polski. Producent chce mieć u nas "gniazdo"
Aktualizacja: 2025-09-04T13:12:08+02:00
12:58
Nowość na polskich dworcach. Zawsze zobaczymy aktualny rozkład
Aktualizacja: 2025-09-04T12:58:11+02:00
12:39
Tańszy Samsung Galaxy S25 FE pod lupą. Na czym oszczędza producent?
Aktualizacja: 2025-09-04T12:39:31+02:00
12:28
Świetna nowość w klawiaturze Androida. O ile masz niezły smartfon
Aktualizacja: 2025-09-04T12:28:44+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA