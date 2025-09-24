#B69AFF
Kupiła bilet, a i tak dostała mandat. Polskie miasto skończy z absurdem

Cyfrowe bilety miały ułatwić nam życie, a coraz częściej są źródłem problemów w pojazdach komunikacji miejskiej. Kraków po wpadce zapowiada zmiany.

Adam Bednarek
krakow
Sprawę pechowej pasażerki opisała "Gazeta Krakowska". Kobieta kupiła bilet w aplikacji bankowej. Kiedy doszło do kontroli technologia "pokazała swoje kapryśne oblicze", jak relacjonuje mieszkanka Krakowa. Telefon się zawiesił i nie miała jak pokazać biletu. Ostatecznie musiała zapłacić mandat. Jak na złość program zaczął działać tuż po tym, gdy wręczający karę kontrolerzy odeszli.

Późniejsze odwołanie zostało jednak odrzucone, mimo przedstawienia dowodów w postaci potwierdzenia przelewu z banku, faktury od operatora płatności oraz zrzutu ekranu biletu. Jak wyjaśnił jej krakowski Zarząd Transportu Publicznego, "bilet mobilny na okaziciela nie podlega okazaniu po fakcie". Nawet jeśli jest powiązany z imiennym kontem bankowym i łatwy do zweryfikowania.

Miasto Kraków, słusznie promując ekologiczny transport i dążąc do wycofania gotówki z biletomatów, zachęca nas do korzystania z aplikacji mobilnych i cyfrowych płatności. Jednocześnie regulaminy i procedury zdają się zupełnie ignorować fakt, że technologia bywa zawodna. Co w sytuacji, gdy telefon się rozładuje, aplikacja zawiesi lub stracimy na chwilę zasięg? Czy każdy taki przypadek ma automatycznie stawiać uczciwego pasażera w roli gapowicza? - komentowała pasażerka.

Przez lata podobny problem dotyczył biletomatów, które również bywały awaryjne. Miasta różnie podchodziły do interpretacji takich zdarzeń, a sprawy trafiały nawet do sądu.

Już teraz jest zresztą podobnie, tyle że powodem sporu jest nie biletomat, a aplikacje sprzedające bilety. W Łodzi pasażerowie dostawali mandat w momencie, kiedy próbowali dokonać transakcji. Kontrolerzy uznawali jednak, że kilkanaście sekund od startu pojazdu to wystarczająco dużo czasu, by kupić bilet w aplikacji. Jeśli więc ktoś się nie wyrobił, to znaczy, że próbował oszukać miasto, przewoźnika i innych pasażerów chcąc jechać na gapę.

Co stanie się, kiedy telefon zawiesi się podczas kontroli biletów?

Chociaż krakowski ZTP podkreślał, że "nie odpowiada za problemy techniczne, brak zasięgu sieci czy rozładowany telefon, gdyż to na pasażerze ciąży obowiązek okazania biletu w telefonie", to jednak szykowane są pożądane zmiany.

(…) w celu uniknięcia podobnych niekomfortowych czy dwuznacznych sytuacji w przyszłości, przygotowany został projekt zmiany zapisu obowiązującej uchwały, dotyczącego procedury kontroli biletów. Proponowana modyfikacja przewiduje korektę odnośnie do biletów na okaziciela, aby na zasadzie wyjątku była możliwość przedłożenia w ramach reklamacji nieokazanego w czasie kontroli biletu na okaziciela zakupionego w aplikacji mobilnej, gdzie istnieje opcja udowodnienia zakupu tego biletu przez daną osobę przed przeprowadzoną kontrolą – przekazano "Gazecie Krakowskiej", dodając, że miastu zależy na tym, aby "elektroniczne nośniki biletów stawały się coraz bardziej powszechne, popularne i często używane".

Problem w tym, że w ostatnim czasie w wielu polskich miastach jest właśnie odwrotnie – nowe rozwiązania wprowadzają zamieszanie i niczego nie ułatwiają

W Gdańsku za sprawą systemu Fala pasażer nie zawsze ma pewność, czy jego bilet – którym od teraz jest karta lub urządzenie płatnicze - rzeczywiście został zakupiony i skasowany. Teoretycznie wystarczy na czytniku znajdującym się w pojeździe wybrać opcję "Sprawdź bilety bez konta Fala". Przykłada się wówczas środek płatniczy, a ekran wyświetla informacje o bilecie. Tyle że np. w pociągach Polregio kursujących po Trójmieście takich urządzeń jeszcze… nie ma. I to rodzi problemy.

W Poznaniu wątpliwości budzi zaś konieczność kasowania cyfrowych biletów poprzez skanowanie kodów QR. Proste i logiczne rozwiązanie zastąpiono takim, które utrudnia życie pasażerom.

Na szczęście przykład Krakowa pokazuje, że można poprawiać niekorzystne dla pasażerów zapisy w regulaminach i zachować ludzką twarz. Teraz pozostaje czekać na zmiany, skoro deklaracja już padła.

Zdjęcie główne: Dutch_Photos / Shutterstock.com

Adam Bednarek
24.09.2025 14:01
