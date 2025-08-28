Największy wyciek Samsunga w historii. Polskie ceny i specyfikacje Galaxy Tab S11 i S11 Ultra

Ładowanie...

Samsung, choć w powszechnej świadomości nie jest może pierwszym wyborem w kategorii tabletów, od lat udowadnia, że potrafi tworzyć urządzenia z wyższej półki. W segmencie zdominowanym przez jednego, potężnego gracza, trudno jest zbudować równie silną pozycję, jednak koreański producent konsekwentnie rozwija swoją ofertę, która w świecie Androida często nie ma sobie równych.

Seria Galaxy Tab S od dawna stanowi solidną i często niedocenianą alternatywę, łącząc dobre ekrany, niezłą wydajność i funkcjonalność skoncentrowaną na produktywności. Poprzednia generacja trzymała wysoki poziom, pokazując, że Samsung traktuje ten rynek poważnie. Dlatego oczekiwania wobec nadchodzących modeli Tab S11 są spore, a najnowsze przecieki, które zdają się odsłaniać niemal pełną specyfikację, tylko je podsycają.

Dlatego z taką uwagą śledziłem doniesienia o nadchodzącej serii Tab S11. Wszystko wskazywało na to, że Samsung wreszcie szykuje prawdziwą ofensywę. I wtedy, na chwilę przed oficjalną premierą zapowiedzianą na 4 września, stało się to, co w tej branży lubimy najbardziej – potężny wyciek. Atmosferę podgrzały dodatkowo dwa potężne, niemal równoczesne źródła.

Użytkownik Twittera (X) @Alfaturk16 opublikował materiały wyglądające na oficjalną, polską kartę produktową modeli Galaxy Tab S11 i Galaxy Tab S11 Ultra, a niemal w tym samym czasie w jednym z polskich sklepów z elektroniką pojawiły się już konkretne ceny. Połączenie tych informacji daje nam bardzo klarowny i wiarygodny obraz nadchodzących urządzeń.

Samsung Galaxy Tab S11 i S11 Ultra – co zdradza wyciek?

Zgodnie z materiałami, Samsung pozostanie przy dwóch głównych rozmiarach i dwóch kolorach (szarym lub srebrnym). Model Tab S11 otrzyma ekran 11 cali, a potężniejszy Tab S11 Ultra ogromny panel 14,6 cala. W obu przypadkach będzie to wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o szczytowej jasności 1600 nitów (1000 nitów w trybie HBM), co gwarantuje świetną czytelność nawet w jasnym otoczeniu.

Firma kontynuuje też dążenie do miniaturyzacji – Tab S11 ma mieć 5,5 mm grubości i ważyć 469 g (Wi-Fi) lub 471 g (5G). Wersja Ultra będzie jeszcze smuklejsza (5,1 mm) i cięższa (692 g dla Wi-Fi, 695 g dla 5G), co przy tej przekątnej jest niezłym wynikiem.

Sercem obu tabletów, co potwierdzają wcześniejsze przecieki, będzie flagowy procesor MediaTek Dimensity 9400+. Karta produktowa wspomina o „ulepszonych układach NPU, CPU i GPU”, co sugeruje mocny nacisk na wydajność w zadaniach związanych ze sztuczną inteligencją oraz płynną pracę w wymagających aplikacjach i grach.

Jeśli chodzi o zasilanie, Tab S11 dostanie baterię o pojemności 8400 mAh (co ma wystarczyć na 18 godzin oglądania filmów), a Tab S11 Ultra ogniwo 11600 mAh (do 23 godzin). Dane te pokrywają się z informacjami z jednostek certyfikacyjnych, które wskazywały również na utrzymanie ładowania o mocy 45W.

Duży nacisk położono na produktywność i oprogramowanie. Tryb Samsung DeX, znak rozpoznawczy serii, pozwoli na pracę w środowisku wielozadaniowym na nawet czterech przestrzeniach roboczych, co jeszcze bardziej zbliża tablet do funkcjonalności laptopa.

Rysik S Pen zyska „błyskawiczny dostęp do Szybkich narzędzi”, ułatwiając zmianę jego parametrów (grubości, koloru, ulubionych ustawień) bez odrywania się od pracy. Na tabletach fabrycznie zainstalowane będą aplikacje takie jak Goodnotes, LumaFusion, Clip Studio Paint i Notion, a użytkownicy otrzymają dostęp do kolejnych zoptymalizowanych narzędzi, jak Noteshelf 5, ArcSite, Sketchbook i Picsart.

Nie mogło też zabraknąć funkcji z pakietu Galaxy AI, napędzanych przez wspomniany układ NPU. Materiały pokazują integrację z Google Gemini, która pozwoli na rozmowę o tym, co widać na ekranie – wystarczy przytrzymać przycisk boczny, by udostępnić widok i poprosić o poradę.

Pojawi się też asystent rysowania (Drawing Assist) przekształcający szkice w dopracowane prace oraz asystent pisania (Writing Assist) do redagowania i streszczania tekstów. Zgodnie z polityką Samsunga, całość będzie działać pod kontrolą systemu Android 16 z nakładką One UI 8 i może liczyć na siedem lat aktualizacji oprogramowania, co czyni z tabletów inwestycję na lata.

Tablety Galaxy Tab S11 i S11 Ultra - pełna specyfikacja techniczna

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

Wyświetlacz: 14.6", 2960 x 1848px, Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz, HDR10+

Procesor: MediaTek Dimensity 9400+ (8 rdzeni, do 3.73 GHz)

Pamięć RAM: 12 GB / 16 GB

Pamięć wbudowana: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Aparat tylny: 13 MP + 8 MP (ultraszerokokątny)

Aparat przedni: 12 MP

Bateria: 11600 mAh (ładowanie 45 W)

System: Android 16

Łączność: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G (opcjonalnie)

Grubość: 5,1 mm

Waga: 692 g (Wi-Fi) / 695 g (5G)

Dodatkowo: Rysik S Pen w zestawie, czytnik kart Micro SD, IP68

Samsung Galaxy Tab S11

Wyświetlacz: 11", 2560 x 1600px, Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz, HDR10+

Procesor: MediaTek Dimensity 9400+ (8 rdzeni, do 3.73 GHz)

Pamięć RAM: 12 GB

Pamięć wbudowana: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Aparat tylny: 13 MP

Aparat przedni: 12 MP

Bateria: 8400 mAh (ładowanie 45 W)

System: Android 16

Łączność: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 5G (opcjonalnie)

Grubość: 5,5 mm

Waga: 469 g (Wi-Fi) / 471 g (5G)

Dodatkowo: Rysik S Pen w zestawie, czytnik kart Micro SD, IP68

Galaxy Tab S11 i S11 Ultra - polskie ceny

Choć oficjalne ceny poznamy dopiero 4 września, wyciek z dwóch polskich elektromarketów zdradza, czego możemy się spodziewać. Ceny poszczególnych wariantów prezentują się następująco:

Samsung Galaxy Tab S11 11" (12/128 GB, Wi-Fi): 3799 zł

Samsung Galaxy Tab S11 11" (12/256 GB, Wi-Fi): 4099 zł

Samsung Galaxy Tab S11 11" (12/128 GB, 5G): 4399 zł

Samsung Galaxy Tab S11 11" (12/256 GB, 5G): 4699 zł

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14,6" (12/256 GB, 5G): 6299 zł

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14,6" (12/512 GB, Wi-Fi): 6299 zł

Oliwier Nytko 28.08.2025 07:57

