/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Największy wyciek Samsunga w historii. Polskie ceny i specyfikacje Galaxy Tab S11 i S11 Ultra

Samsung zaprasza na wrześniowe Unpacked, gdzie najpewniej zobaczymy nowe tablety Galaxy Tab S11. Do sieci wyciekła polska karta produktowa, zdradzając niemal wszystko o modelach S11 i S11 Ultra.

Oliwier Nytko
Samsung Galaxy Tab S11 i S11 Ultra - wyciekła specyfikacja. Znamy datę premiery
REKLAMA

Samsung, choć w powszechnej świadomości nie jest może pierwszym wyborem w kategorii tabletów, od lat udowadnia, że potrafi tworzyć urządzenia z wyższej półki. W segmencie zdominowanym przez jednego, potężnego gracza, trudno jest zbudować równie silną pozycję, jednak koreański producent konsekwentnie rozwija swoją ofertę, która w świecie Androida często nie ma sobie równych.

REKLAMA

Seria Galaxy Tab S od dawna stanowi solidną i często niedocenianą alternatywę, łącząc dobre ekrany, niezłą wydajność i funkcjonalność skoncentrowaną na produktywności. Poprzednia generacja trzymała wysoki poziom, pokazując, że Samsung traktuje ten rynek poważnie. Dlatego oczekiwania wobec nadchodzących modeli Tab S11 są spore, a najnowsze przecieki, które zdają się odsłaniać niemal pełną specyfikację, tylko je podsycają.

Dlatego z taką uwagą śledziłem doniesienia o nadchodzącej serii Tab S11. Wszystko wskazywało na to, że Samsung wreszcie szykuje prawdziwą ofensywę. I wtedy, na chwilę przed oficjalną premierą zapowiedzianą na 4 września, stało się to, co w tej branży lubimy najbardziej – potężny wyciek. Atmosferę podgrzały dodatkowo dwa potężne, niemal równoczesne źródła.

Użytkownik Twittera (X) @Alfaturk16 opublikował materiały wyglądające na oficjalną, polską kartę produktową modeli Galaxy Tab S11 i Galaxy Tab S11 Ultra, a niemal w tym samym czasie w jednym z polskich sklepów z elektroniką pojawiły się już konkretne ceny. Połączenie tych informacji daje nam bardzo klarowny i wiarygodny obraz nadchodzących urządzeń.

Samsung Galaxy Tab S11 i S11 Ultra – co zdradza wyciek?

Zgodnie z materiałami, Samsung pozostanie przy dwóch głównych rozmiarach i dwóch kolorach (szarym lub srebrnym). Model Tab S11 otrzyma ekran 11 cali, a potężniejszy Tab S11 Ultra ogromny panel 14,6 cala. W obu przypadkach będzie to wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o szczytowej jasności 1600 nitów (1000 nitów w trybie HBM), co gwarantuje świetną czytelność nawet w jasnym otoczeniu. 

Firma kontynuuje też dążenie do miniaturyzacji – Tab S11 ma mieć 5,5 mm grubości i ważyć 469 g (Wi-Fi) lub 471 g (5G). Wersja Ultra będzie jeszcze smuklejsza (5,1 mm) i cięższa (692 g dla Wi-Fi, 695 g dla 5G), co przy tej przekątnej jest niezłym wynikiem.

Sercem obu tabletów, co potwierdzają wcześniejsze przecieki, będzie flagowy procesor MediaTek Dimensity 9400+. Karta produktowa wspomina o „ulepszonych układach NPU, CPU i GPU”, co sugeruje mocny nacisk na wydajność w zadaniach związanych ze sztuczną inteligencją oraz płynną pracę w wymagających aplikacjach i grach. 

Jeśli chodzi o zasilanie, Tab S11 dostanie baterię o pojemności 8400 mAh (co ma wystarczyć na 18 godzin oglądania filmów), a Tab S11 Ultra ogniwo 11600 mAh (do 23 godzin). Dane te pokrywają się z informacjami z jednostek certyfikacyjnych, które wskazywały również na utrzymanie ładowania o mocy 45W.

Duży nacisk położono na produktywność i oprogramowanie. Tryb Samsung DeX, znak rozpoznawczy serii, pozwoli na pracę w środowisku wielozadaniowym na nawet czterech przestrzeniach roboczych, co jeszcze bardziej zbliża tablet do funkcjonalności laptopa. 

Rysik S Pen zyska „błyskawiczny dostęp do Szybkich narzędzi”, ułatwiając zmianę jego parametrów (grubości, koloru, ulubionych ustawień) bez odrywania się od pracy. Na tabletach fabrycznie zainstalowane będą aplikacje takie jak Goodnotes, LumaFusion, Clip Studio Paint i Notion, a użytkownicy otrzymają dostęp do kolejnych zoptymalizowanych narzędzi, jak Noteshelf 5, ArcSite, Sketchbook i Picsart.

Nie mogło też zabraknąć funkcji z pakietu Galaxy AI, napędzanych przez wspomniany układ NPU. Materiały pokazują integrację z Google Gemini, która pozwoli na rozmowę o tym, co widać na ekranie – wystarczy przytrzymać przycisk boczny, by udostępnić widok i poprosić o poradę.

Pojawi się też asystent rysowania (Drawing Assist) przekształcający szkice w dopracowane prace oraz asystent pisania (Writing Assist) do redagowania i streszczania tekstów. Zgodnie z polityką Samsunga, całość będzie działać pod kontrolą systemu Android 16 z nakładką One UI 8 i może liczyć na siedem lat aktualizacji oprogramowania, co czyni z tabletów inwestycję na lata.

Przeczytaj więcej o fajnych tabletach:

Tablety Galaxy Tab S11 i S11 Ultra - pełna specyfikacja techniczna

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

  • Wyświetlacz: 14.6", 2960 x 1848px, Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz, HDR10+
  • Procesor: MediaTek Dimensity 9400+ (8 rdzeni, do 3.73 GHz)
  • Pamięć RAM: 12 GB / 16 GB
  • Pamięć wbudowana: 256 GB / 512 GB / 1 TB
  • Aparat tylny: 13 MP + 8 MP (ultraszerokokątny)
  • Aparat przedni: 12 MP
  • Bateria: 11600 mAh (ładowanie 45 W)
  • System: Android 16
  • Łączność: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G (opcjonalnie)
  • Grubość: 5,1 mm
  • Waga: 692 g (Wi-Fi) / 695 g (5G)
  • Dodatkowo: Rysik S Pen w zestawie, czytnik kart Micro SD, IP68

Samsung Galaxy Tab S11

  • Wyświetlacz: 11", 2560 x 1600px, Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz, HDR10+
  • Procesor: MediaTek Dimensity 9400+ (8 rdzeni, do 3.73 GHz)
  • Pamięć RAM: 12 GB
  • Pamięć wbudowana: 128 GB / 256 GB / 512 GB
  • Aparat tylny: 13 MP
  • Aparat przedni: 12 MP
  • Bateria: 8400 mAh (ładowanie 45 W)
  • System: Android 16
  • Łączność: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 5G (opcjonalnie)
  • Grubość: 5,5 mm
  • Waga: 469 g (Wi-Fi) / 471 g (5G)
  • Dodatkowo: Rysik S Pen w zestawie, czytnik kart Micro SD, IP68
REKLAMA

Galaxy Tab S11 i S11 Ultra - polskie ceny

Choć oficjalne ceny poznamy dopiero 4 września, wyciek z dwóch polskich elektromarketów zdradza, czego możemy się spodziewać. Ceny poszczególnych wariantów prezentują się następująco:

  • Samsung Galaxy Tab S11 11" (12/128 GB, Wi-Fi): 3799 zł
  • Samsung Galaxy Tab S11 11" (12/256 GB, Wi-Fi): 4099 zł
  • Samsung Galaxy Tab S11 11" (12/128 GB, 5G): 4399 zł
  • Samsung Galaxy Tab S11 11" (12/256 GB, 5G): 4699 zł
  • Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14,6" (12/256 GB, 5G): 6299 zł
  • Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14,6" (12/512 GB, Wi-Fi): 6299 zł
REKLAMA
Oliwier Nytko
28.08.2025 07:57
Tagi: AndroidSamsungTablety
Najnowsze
7:00
Możesz przetestować przyszłość telewizji. Wystarczy się zapisać
Aktualizacja: 2025-08-28T07:00:00+02:00
6:17
Tak, tak, po trzykroć tak! Dzięki Battlefield, ulepszyłeś Call of Duty
Aktualizacja: 2025-08-28T06:17:00+02:00
6:15
Pracownicy wywieźli na taczkach wiceprezesa. Szokujące sceny w siedzibie Microsoftu
Aktualizacja: 2025-08-28T06:15:00+02:00
6:12
To jedna z ostatnich aktualizacji Windowsa 10 w historii. Zrób pa, pa
Aktualizacja: 2025-08-28T06:12:00+02:00
6:06
Padł dramatyczny rekord. Nie poznasz Wisły
Aktualizacja: 2025-08-28T06:06:00+02:00
5:51
Jest oficjalna zapowiedź premiery nowych sprzętów Samsunga. Co zobaczymy?
Aktualizacja: 2025-08-28T05:51:21+02:00
5:45
Samsung potwierdził, że wypuści zupełnie nowy sprzęt. To nie telefon
Aktualizacja: 2025-08-28T05:45:35+02:00
21:16
Konkurencja nie ma takiego składaka. Huawei pokaże następcę najbardziej wypasionego modelu
Aktualizacja: 2025-08-27T21:16:00+02:00
20:20
Nowy system, nowe podejście. Xiaomi zapowiada przełom
Aktualizacja: 2025-08-27T20:20:54+02:00
19:29
Na PS4 i PS5 święto. Do PS Plus trafia jedna z najlepszych platformówek
Aktualizacja: 2025-08-27T19:29:25+02:00
19:04
- 80 proc. mojej pracy to zarządzanie ego. I to nie swoim - szef sportu w CANAL+ Michał Kołodziejczyk mówi Spider’s Web
Aktualizacja: 2025-08-27T19:04:37+02:00
19:00
Google Pixel 10 - piękny minimalista z kilkoma małymi wadami. I tak jestem zakochany
Aktualizacja: 2025-08-27T19:00:51+02:00
19:00
Pixel 10 Pro XL, czyli radość, życie, taniec i śpiew. Kocham go wbrew wszystkim
Aktualizacja: 2025-08-27T19:00:00+02:00
19:00
Świetny, ale skąd ta cena? Pixel 10 Pro nie jest dla każdego
Aktualizacja: 2025-08-27T19:00:00+02:00
18:04
To koniec dekad terroru Worda. Microsoft poprawia kluczową funkcję
Aktualizacja: 2025-08-27T18:04:50+02:00
18:03
Recenzja Kirby and the Forgotten Land + Star-Crossed World. Najlepsza gra dla szkrabów
Aktualizacja: 2025-08-27T18:03:56+02:00
17:06
Ważna decyzja w spawie polskich F-35. Rząd wyda majątek
Aktualizacja: 2025-08-27T17:06:28+02:00
16:32
Nie działa ci Bluetooth w Windowsie? Microsoft ma wiadomość
Aktualizacja: 2025-08-27T16:32:56+02:00
15:48
Nie będziesz wychodzić z Tłumacza Google'a. Nowa funkcja jest kapitalna
Aktualizacja: 2025-08-27T15:48:57+02:00
15:24
Paraliż systemu ratownictwa medycznego. Karetki jeździły na ślepo
Aktualizacja: 2025-08-27T15:24:46+02:00
14:54
Poszedłem do lasu z nowym telefonem na wyprawy. HAMMER RANGER nie boi się niczego
Aktualizacja: 2025-08-27T14:54:48+02:00
14:32
Chiny pokażą broń, jakiej świat jeszcze nie widział. Pekin szykuje potężną paradę
Aktualizacja: 2025-08-27T14:32:59+02:00
13:17
Poleciał z petycją do prezydenta, bo wkurzają go drobniaki. Skończy się pytanie o grosika
Aktualizacja: 2025-08-27T13:17:17+02:00
12:32
Nadchodzą upały, a na przystankach można się ugotować. Pokazali ratunek
Aktualizacja: 2025-08-27T12:32:56+02:00
11:21
Tak pięknego i groźnego Słońca jeszcze nie widzieliśmy. Oszałamiające zdjęcia
Aktualizacja: 2025-08-27T11:21:36+02:00
10:53
Będzie blok, będzie ładna plaża. Dziwaczna oferta dewelopera
Aktualizacja: 2025-08-27T10:53:25+02:00
10:06
Elon Musk się doczekał. Starship w końcu poleciał jak trzeba
Aktualizacja: 2025-08-27T10:06:59+02:00
9:00
Chcesz zadbać o bezpieczeństwo nad Polską? Ta praca jest dla ciebie
Aktualizacja: 2025-08-27T09:00:16+02:00
8:48
OpenAI pozwane. Rodzice mówią wprost: "ChatGPT zabił naszego syna"
Aktualizacja: 2025-08-27T08:48:47+02:00
7:42
Który model Kindle wybrać w 2025? Porównanie czytników e-booków od Amazonu
Aktualizacja: 2025-08-27T07:42:26+02:00
7:24
Konferencja Apple potwierdzona. Wiemy, kiedy iPhone 17 i reszta atrakcji
Aktualizacja: 2025-08-27T07:24:43+02:00
6:45
Nowe Kraby zasypują braki po wsparciu Ukrainy. Są na Śląsku
Aktualizacja: 2025-08-27T06:45:00+02:00
6:34
AI wpływa na rynek pracy. Są badania, nie jest dobrze
Aktualizacja: 2025-08-27T06:34:00+02:00
6:23
Bilet za 12 zł, a i tak wolą samolot. Pociągi muszą gnać 350 km/h
Aktualizacja: 2025-08-27T06:23:00+02:00
6:12
Niepozorna jaskinia skrywa sekret rolnictwa sprzed 9 tysięcy lat
Aktualizacja: 2025-08-27T06:12:00+02:00
6:01
Zrobili generator niemożliwych figur 3D. Nie mają prawa istnieć, a jednak
Aktualizacja: 2025-08-27T06:01:00+02:00
20:23
Idą ciężkie czasy dla grubych ludzi. Albo odchudzanie, albo dwa bilety
Aktualizacja: 2025-08-26T20:23:18+02:00
19:27
Polska i stacja kosmiczna. To nie sen, rząd rozmawia z Axiom Space
Aktualizacja: 2025-08-26T19:27:00+02:00
19:09
Polska premiera Honor Magic V5 - taka jest cena składanej smukłości
Aktualizacja: 2025-08-26T19:09:43+02:00
18:45
Windows 10 zażąda okupu. Tak Microsoft chce zarabiać na spóźnionych
Aktualizacja: 2025-08-26T18:45:50+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA