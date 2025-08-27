/
Chiny pokażą broń, jakiej świat jeszcze nie widział. Pekin szykuje potężną paradę

W przyszłym tygodniu Chiny zorganizują w Pekinie największą w swojej historii paradę wojskową. Świat ma zobaczyć w pełnym świetle potęgę Państwa Środka. Będą lasery, niewidzialne samoloty, broń hipersoniczna i mikrofalowa.

Bogdan Stech
Pekin szykuje wielką paradę. Chiny pokażą broń, jakiej świat jeszcze nie widział
Chiny przygotowują się do spektakularnej parady wojskowej, która ma uczcić zakończenie II wojny światowej. 3 września 2025 r., na placu Tiananmen w Pekinie, wojska chińskie zaprezentują swój najnowszy arsenał. Miłośnicy wojskowych technologii z całego świata już zacierają ręce, spodziewając się zobaczenia zupełnie nowych, rewolucyjnych rozwiązań.

Nowa generacja broni

Chiny zaprezentują „nową generację” krajowej broni używanej w czynnej służbie i produkowanej w kraju dla Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczą (PLA). Będzie to największa prezentacja chińskiego sprzętu wojskowego od czasu parady z okazji święta narodowego w 2019 r.

Zgodnie z doniesieniami, parada wojskowa w Pekinie ma być prawdziwym pokazem siły. Weźmie w niej udział ponad 10 tys. żołnierzy, setki pojazdów, dronów, wyrzutni rakiet i ponad 100 samolotów.

Generał major Xu Guizhong, wiceszef biura dowodzenia parady, zdradził, że aż 100 rodzajów sprzętu będzie prezentowanych publicznie po raz pierwszy, a wszystkie z nich są gotowe do walki i zostały wyprodukowane w Chinach.

Wśród rewolucyjnych technologii, które mają zadebiutować, znajdą się drony bojowe, systemy zakłócania elektronicznego, a także międzykontynentalne pociski balistyczne. Eksperci i obserwatorzy wojskowi spodziewają się, że zobaczymy także potężne podwodne drony, najnowsze samoloty oraz nowe typy pocisków hipersonicznych, które do tej pory pozostawały owiane tajemnicą.

Chińska broń mikrofalowa

Prawdziwą sensacją, która już teraz przyciąga uwagę, są trzy gigantyczne, zamontowane na ciężarówkach systemy broni mikrofalowej. Zauważono je w trakcie przygotowań do parady. Jeden z takich systemów zobaczyć można na głównej ilustracji do tego artykułu. Te ogromne platformy mają być odpowiedzią na rosnące zagrożenie ze strony bezzałogowych statków powietrznych (dronów).

To broń energetyczna, która ma za zadanie niszczyć elektronikę w dronach przeciwnika poprzez skoncentrowane impulsy energii mikrofalowej. Zaprojektowane ją do zwalczania rojów dronów za pomocą ukierunkowanej energii.

W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów obrony przeciwlotniczej broń mikrofalowa może szybko i tanio neutralizować wiele celów jednocześnie.

Nowa era na polu walki

Każda parada wojskowa w Chinach to nie tylko święto narodowe, ale i globalny pokaz siły. Pekin chce wysłać sygnał do reszty świata: jesteśmy technologicznie samowystarczalni, mamy własne rozwiązania i jesteśmy gotowi do obrony interesów.

Wprowadzenie broni mikrofalowych czy zaawansowanych systemów hipersonicznych pokazuje, że Chiny traktują rozwój nowych technologii jako priorytet. To z kolei wymusi reakcję Zachodu i może przyspieszyć wyścig zbrojeń w obszarze broni energetycznych i bezzałogowych systemów bojowych.

Kiedy 3 września 2025 roku przez Plac Tian’anmen przejadą ciężarówki z ogromnymi antenami i nowymi pociskami hipersonicznymi, świat zobaczy nie tylko kolejną paradę. Zobaczy wizję przyszłych wojen, w których kluczową rolę odegra energia, elektronika i sztuczna inteligencja.

Bogdan Stech
27.08.2025 14:32
