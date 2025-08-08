Tym będą latać w Top Gun. Ten samolot przypomina statek obcych
Na stronie internetowej Northrop Grumman pojawił się obraz, który może stać się symbolem przyszłości amerykańskiego lotnictwa pokładowego. Producent po raz pierwszy opublikował oficjalną grafikę koncepcyjną myśliwca F/A-XX, maszyny, która w latach 30. XXI wieku ma zastąpić wysłużone F/A-18E/F Super Hornet na pokładach lotniskowców US Navy. Wygląda na to, że marynarka wojenna USA szykuje prawdziwy skok technologiczny.
F/A-XX to element morskiej wersji programu NGAD (czyli amerykańskich myśliwców 6. generacji), który ma stworzyć całą „rodzinę systemów” przewagi powietrznej. W jego centrum znajdzie się właśnie nowy myśliwiec pokładowy, wspierany przez drony uderzeniowe i rozpoznawcze. Aktualnie w grze pozostało dwóch gigantów: Boeing i Northrop Grumman. Lockheed Martin, producent F-35, wypadł z wyścigu w 2024 r.
Nowa grafika Northrop Grumman pokazuje maszynę na pokładzie lotniskowca, w mocnym, niemal filmowym oświetleniu. Smukła sylwetka, spiczasty nos i brak widocznych elementów psujących aerodynamikę od razu sugerują priorytet: maksymalna niewykrywalność.
Wloty powietrza, jeden z najtrudniejszych elementów w projektowaniu stealth, umieszczono na górze kadłuba, tuż za kabiną pilota, podobnie jak ma to miejsce choćby w bombowcu B-2. To rozwiązanie ma utrudniać radarom przeciwnika wykrycie samolotu.
Grafika nie pozwala też jednoznacznie stwierdzić, czy samolot będzie pozbawiony usterzenia pionowego. Taki układ testuje się dziś w wielu programach, bo redukuje odbicie radarowe, ale wymaga zaawansowanej kontroli lotu wspieranej przez AI.
Nie tylko sam samolot
Marynarka wojenna USA już dawno określiła, że nowy myśliwiec musi mieć o 25 proc. większy zasięg niż obecne Super Hornety, rozwijać większe prędkości, przenosić uzbrojenie dalekiego zasięgu i działać w warunkach silnego zakłócania radioelektronicznego. Do tego dojdą systemy pasywnego i aktywnego wykrywania, pełna integracja z bezzałogowcami oraz wspomaganie pilota przez sztuczną inteligencję.
To ostatnie jest kluczowe, bo F/A-XX ma być „rozgrywającym” w koncepcji MUM-T (Manned-UnManned Teaming), czyli dowodzić całym rojem dronów uderzeniowych i rozpoznawczych. Pierwszym z takich partnerów będzie już rozwijany tankowiec-dron MQ-25 Stingray, który wydłuży zasięg działań grup lotniczych nawet o kilkaset kilometrów.
Długie ręce floty
W przyszłych konfliktach, szczególnie w rejonie Indo-Pacyfiku, liczyć się będzie zdolność uderzenia na dużą odległość. Chińskie i rosyjskie systemy antydostępowe (A2/AD) mają zasięg setek kilometrów, co zmusza amerykańskie lotniskowce do operowania coraz dalej od brzegu. Nowy myśliwiec z większym zasięgiem i wsparciem dronów może tę barierę przełamać.
Program NGAD dla marynarki ruszył formalnie w 2012 r., ale potrzeba wymiany Super Hornetów była sygnalizowana już w 2008 r. Jeśli harmonogram nie ulegnie kolejnym opóźnieniom, F/A-XX pojawi się w jednostkach liniowych w połowie lat 30., a Super Hornety zaczną odchodzić na emeryturę.
Gra o miliardy i dominację
Walka o kontrakt na F/A-XX będzie jedną z najważniejszych w historii amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego. Stawką jest nie tylko wielomiliardowe zamówienie, ale też określenie kierunku, w którym pójdzie lotnictwo pokładowe na dekady.
Jeśli wierzyć grafice Northropa, przyszłość będzie wyglądać jak połączenie stealth, AI i potężnej siły rażenia na dalekim dystansie.
Pytanie tylko, kto dostanie zielone światło jako pierwszy, marynarka wojenna ze swoim F/A-XX, czy siły powietrzne z F-47 NGAD? Bo w Waszyngtonie na pewno nie starczy pieniędzy, by oba programy rozwijać pełną parą równocześnie.