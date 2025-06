W miastach są stawiane na potęgę. Może być z nimi duży problem

To faktycznie absurd. W Łodzi tężnie przeważnie zlokalizowane są w parkach, w bardzo przyjaznym otoczeniu. Jeśli tak to wygląda w Krakowie, to inicjatywa jest faktycznie bez sensu. Choć, niestety, wcale nie szokuje, bo tak to często bywa – ławki też często ustawiane są w nielogicznych miejscach. Albo bez ochrony.