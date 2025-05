Spotify i Apple Music mają nowego rywala. Ten serwis stawia wszystko na jakość

Oficjalny start Pure Audio Streaming zaplanowano na 25 lipca. Już teraz jednak można zapisać się do programu Early Adopter, który rusza 15 maja (rejestracja do 18 maja). Udział w programie pozwoli na korzystanie z serwisu przez dwa miesiące przed publiczną premierą oraz na przekazywanie opinii twórcom. Jest to jednak opcja dla najbardziej zagorzałych entuzjastów, co sugeruje cena.