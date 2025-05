Mówią, że to jak wycięcie puszczy amazońskiej. W polskim mieście walczą o las

Ten las, to także część naturalnego filtru powietrza, oczyszcza on powietrze docierające do wnętrza Miasta. Jest to naturalny leśny bufor, oddzielający Łódź od szkodliwego oddziaływania m.in. lotniska (zrzuty paliwa przy lądowaniach - w tym metale ciężkie), sortowni odpadów i fetoru osadników GOŚ na Sanitariuszek. Dzięki niemu nie dusimy się w smogu! Ten fragment lasu stanowi rezerwuar wilgoci dla okolicznych obszarów leśnych. Jest to naturalna "gąbka" chłonąca i magazynująca wodę dla całego omawianego obszaru, której nie można się pozbywać w dobie katastrofy klimatycznej, gdy Łódź znajduje się w centrum obszaru suszy w Polsce i Europie. W ramach lasu przeznaczonego do wycinki (sklasyfikowanego jako obszar przemysłowo-usługowy) znajduje się niezwykle cenny teren podmokły. Fragment lasu, o którym mowa, ma charakter (idąc od strony wschodniej – ku zachodowi) najpierw lasu mieszanego bagiennego (LMb) porośniętego przez osikę, aż po las mieszany wilgotny (LMw) i las mieszany świeży (LMśw), z dominacją brzozy, oraz udziałem osiki, dębu, sosny i innych gatunków – podkreślano w petycji, którą w internecie podpisało ponad 2 tys. osób.