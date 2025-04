Jest nowy globalny ranking wydatków na zbrojenia. Polska? Możecie się zdziwić

Chiny, które posiadają drugi co do wielkości budżet na wojsko na świecie, zwiększyły swoje wydatki wojskowe o 7 proc. do około 314 mld dola., co oznacza trzy dekady nieprzerwanego wzrostu wydatków wojskowych w Chinach. Pekin odpowiadał za 50 proc. wszystkich wydatków wojskowych w Azji i Oceanii. Wszystko z powodu inwestycji w ciągłą modernizację swoich sił zbrojnych i rozbudowę swoich możliwości cyberwojny i arsenału nuklearnego.