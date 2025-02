Przy bankomacie zobaczysz kod QR. Bank rezygnuje z papieru

Liczby robią wrażenie, a mowa tutaj przecież wyłącznie o jednej sieci. Skalę zjawiska można zaobserwować na własne oczy. W moim Lidlu ustawiono kosz na paragony. Dziś te mają jeszcze jedno zadanie: nie tylko pozwalają sprawdzić, czy wszystko zgadza się z zakupami, ale – a może przede wszystkim – otwierają bramkę. Sęk w tym, że chwilę po jej przekroczeniu i tak lądują w wielkim, przezroczystym koszu. Co chwilę mnóstwo papieru drukowanych jest wyłącznie po to, by po kilku sekundach służby skończyć swój żywot. A przecież mamy narzędzia pozwalające je zastąpić, bo e-paragon w zupełności by wystarczył.