Trendy w projektowaniu stron internetowych na 2025 rok

Możliwe jednak, że 2025 r. będzie pod tym względem przełomowy. A to dlatego, że od 28 czerwca firmy działające na terenie UE będą miały prawny obowiązek zapewnić zgodność swoich zasobów cyfrowych z wytycznymi WCAG 2.1. To powinna być wystarczająca motywacja do tego, aby projektanci i developerzy jeszcze bardziej skupili się na dostępności. Od podstaw, czyli zapewnienia odpowiedniego kontrastu tekstu i dodawania opisów alternatywnych do zdjęć, przez uproszczenie treści formularzy, po integrację z interfejsami głosowymi.