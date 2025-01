Naukowiec mówi wprost: dni matematyków są policzone

Kryzys replikacji to nazwa zjawiska odnosząca się do rosnącej liczby badań naukowych, których wyniki i wnioski są niemożliwe do ponownego odtworzenia. Problem ten najczęściej pojawia się w kontekście nauk medycznych i psychologii, gdzie ze względu na niemożność odtworzenia wyników badań, można podważyć prawdziwość licznych publikacji naukowych.