Cała redakcja prestiżowego czasopisma naukowego zrezygnowała z pracy. Winny ma dwie litery

W świecie akademickim czasopisma naukowe pełnią dwie role: pozwalają czytającym je badaczom zapoznać się z najnowszymi odkryciami, dokonaniami i wynalazkami, a z drugiej strony pozwalają ich autorom wspinać się po szczeblach kariery naukowej.



Inną cechą różniącą czasopisma naukowe od tych "zwykłych" jest ich redakcja. Publikacją czasopism zajmują się wyspecjalizowane wydawnictwa, którym to naukowcy lub reprezentujące ich instytucje płacą za publikację pracy. Jednak opłacenie publikacji to połowa sukcesu, gdyż dany artykuł musi przejść proces recenzji naukowej i zostać przygotowany do publikacji w danym czasopiśmie. Do tego zatrudniani są specjalni redaktorzy naukowi i edytorzy, którzy również muszą być naukowcami - ekspertami w danej niszy, którą zajmuje się czasopismo.