Będą laptopy dla nauczycieli. Z programu skorzysta więcej osób

Na złożenie wniosku o bon na laptopa będzie miesiąc – o dofinansowanie na zakup sprzętu można ubiegać się do końca lutego 2025 roku. Kiedy bony trafią do nauczycieli? Trudno powiedzieć. Gdy tylko pedagodzy otrzymają kupon na laptopa, będą mogli wykorzystać go na zakup sprzętu w sklepach, które przystąpiły do programu laptop dla nauczyciela.