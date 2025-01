Jeden z największych magazynów bateryjnych w Europie stanie w Polsce. Będzie chomikował prąd z Bałtyku

PGE będzie mieć na Bałtyku trzy farmy wiatrowe. Zakończenie prac nad Baltica 2 (elektrowni wiatrowej o mocy ok. 1,5 GW) zakończyć ma się do końca 2027, natomiast Baltica 3 (ok. 1 GW) do 2030 r. Następnie po 2030 roku dołączy Elektrownia Wiatrowa Baltica 1 o mocy ok. 0,9 GW.