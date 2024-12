Z naturą nie wygrasz, ale możesz doprowadzić do remisu. Wystarczy kilka minut twojego czasu

Nikogo nie zaskoczę stwierdzeniem, że w ostatnich latach jesteśmy świadkami coraz gwałtowniejszych zjawisk pogodowych, które potrafią zaskoczyć nawet najlepiej przygotowanych ludzi. Gwałtowne ulewy, niszczycielskie wiatry, grad, powodzie, a z drugiej strony duże mrozy i jeszcze większe susze stały się częścią naszego życia. Klimat zmienia się na naszych oczach, a wraz z nim to, co do tej pory dobrze znaliśmy. Pięć lat temu nad Gorzowem Wielkopolskim przeszło ogromne gradobicie, które niosło za sobą grad o wielkości 12 cm, co było rekordem Polski i ewenementem na skalę europejską. Mówiono wtedy, że to ewenement i takie zjawiska zdarzają się wyjątkowo rzadko. Już dwa lata później okazało się, że to nie było jednostkowe wydarzenie, tylko zapowiedź zmian, bo rekord został pobity przeszło o 1,5 cm. W zeszłym roku we Włoszech przeszedł grad o wielkości dochodzącej do 19 cm, co do tej pory nie zdarzało się w Europie. Coś, co miało być wyjątkiem, staje się powoli powszechnością.