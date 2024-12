Porzuciłem Apple Watcha, gdyż znalazłem coś lepszego. Oto moje najlepsze gadżety 2024 roku

Oczywiście Hero 12 Black zachowała wszystkie zalety swoich poprzedników. Nagrywa wideo w rozdzielczości 5,3K z prędkością 60 kl./s, oferuje szeroki kąt widzenia i jest wodoodporna do 10 metrów. Do tego dodajmy intuicyjną obsługę, wytrzymałą obudowę i wiele dostępnych akcesoriów, a otrzymamy kamerę idealną do uwieczniania naszych przygód. Albo i do gadania do kamery w domu, gdzie potrzeba coś szybko nagrać i nie martwić się o to, czy kamera jest dobrze ustawiona, albo czy telefon jest naładowany.