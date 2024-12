MSI ma potężne przenośne konsole do gier. Na pokładzie najnowsze komponenty

MSI Claw 8 AI+ została już pokazana na tegorocznych targach IFA 2024, natomiast tak naprawdę w tym czasie nie uzyskaliśmy wielu szczegółów na temat urządzenia. Był to swojego rodzaju przedsmak, a nie oficjalna premiera. Teraz możemy mówić o prawdziwym debiucie. No dobra, ale co nowego otrzymamy w drugiej generacji? Całkiem sporo. Przede wszystkim, mamy dwa modele, a nie jeden.