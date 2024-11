Samsung pracuje nad konsolą inną niż wszystkie. Rewolucja to mało powiedziane

Dopóki nie spróbujemy, to nie zobaczymy. Granie przenośne staje się coraz popularniejsze, chmura rozwiązuje wiele problemów, sam korzystam często z tej formy rozrywki, tylko używam najczęściej do tego pada i laptopa. Zamiast tego mógłbym na wyjazdy wrzucać niewielką konsolę do plecaka i grać jakby jutra miało nie być. Z racji tego, że Samsung jest liderem w branży jeżeli chodzi o ekrany OLED, to nie boję się o jakość, boję się tylko ceny, bo nowoczesna technologia może kosztować dużo, ale z drugiej strony - to właśnie takie innowacje pchają świat do przodu. Dajesz Samsungu, czekam na konsolę przyszłości.