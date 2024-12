Motorola pokazała dwa nowe smartfony. Wyglądają apetycznie, ale nie próbuj ich zjeść

Ramka wokół zewnętrznego, dodatkowego wyświetlacza pozostaje czarna z satynowym wykończeniem. Firma Pantone opisała omawiany kolor jako "rozgrzewający brązowy odcień, który nawiązuje do pysznej jakości kakao, czekolady i kawy oraz przemawia do naszego pragnienia komfortu". Oba smartfony w nowej kolorystyce – zarówno Razr 50 Ultra, jak i edge 50 neo w środku pozostaną takie same. To wciąż bardzo dobre smartfony w swojej klasie cenowej.