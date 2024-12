Szukasz najlepszego prezentu dla miłośnika technologii? Lenovo ma coś w sam raz dla ciebie

Podstawka monitora Legion R27q-30 umożliwia regulację wysokości i obrotu w trzech osiach, dzięki czemu możesz dostosować go do swojej pozycji za biurkiem. Można go podnieść do 135 mm, przechylić w zakresie od -5 do 22 stopni i obrócić o 30 stopni w każdą stronę. Kąt widzenia to aż 178 stopni. Monitor posiada 2 porty HDMI 2.1 i port DisplayPort 1.4.