Czas sprzątania właśnie skrócił się o połowę. Jimmy PW11 Pro Max - recenzja

Nalewamy wody do pojemnika na czystą wodę znajdującego się nad szczotkami, naciskamy przycisk zasilania i możemy zacząć sprzątanie. Urządzenie pracować może w trzech trybach: podłogi, dywanu i automatycznym. Osobiście korzystałem najczęściej z automatycznego, bo dostosowuje on moc ssania do zabrudzenia. Skoro wspominam już o tym aspekcie, warto odnotować, że silnik odkurzacza ma moc 460W, która przekłada się na moc ssącą 110 AW. Co to oznacza w praktyce?