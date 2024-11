Mówią: Wysyłaj bagaż za granicę przez Paczkomat. Brzmi super, ale uwaga na haczyk

No właśnie... zaraz, zaraz. Czy aby na pewno? Czyżby InPost wynalazł teleport dla naszych ubrań i kosmetyków? Jako że jestem niszczycielem humoru, strażnikiem dobrej zabawy i ogólnie lobbuję za zabieraniem dzieciom lizaków, czy Hot Wheelsów, to i tutaj muszę tymczasowo zepsuć ci humor, szczególnie, jak liczyłeś na łatwe sprowadzenie czegoś tam z np. Holandii. Bo skoro mi zepsuł się humor przez to, to podzielę się tym z tobą.