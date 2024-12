Motorola wyciąga tanie urządzenia z kapelusza. Oto co oferują najnowsze modele

Na papierze Motorola e15 prezentuje się naprawdę nieźle, jak na smartfon za 399 zł. Duży ekran z odświeżaniem 90 Hz, pojemna bateria 5000 mAh, niezły procesor i Android 14 (choć w wersji Go) to zestaw, który w tej cenie może konkurować z niejednym droższym modelem. Oczywiście, 2 GB RAM-u nie rozpieszcza, ale możliwość wirtualnego rozszerzenia do 6 GB daje nadzieję na płynną pracę. Jeśli Motorola nie rozczaruje w kwestii optymalizacji oprogramowania, to e15 może okazać się prawdziwym hitem sprzedaży.