Wiemy, kiedy OnePlus 13 trafi do Polski. Zapiszcie sobie tę datę

A to ze względu na to, że OnePlus 13 jest naprawdę bardzo dobrze wyposażonym smartfonem. Urządzenie bazuje na najszybszym procesorze w świecie telefonów z Androidem - Snapdragonie 8 Elite. Do tego ma świetny 6,82-calowy ekran AMOLED LTPO pracujący w rozdzielczości WQHD+ z adaptacyjną częstotliwością odświeżania 1-120 Hz. Panel wspiera ciekawą funkcję, która niweluje przypadkowe dotknięcia w momencie, gdy na powierzchni ekranu znajdują się krople wody.