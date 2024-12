To będzie przyszłoroczny smartfonowy król opłacalności. Prawie najlepszy, a tańszy

Jeśli chodzi o zestaw aparatów, to omawiany smartfon zaoferuje potrójny zestaw obejmujący główny moduł z matrycą 50 Mpix, szeroki 8 Mpix oraz teleobiektyw 50 Mpix. Z przodu natomiast znajdzie się 16-megapikselowy aparat do selfie. OnePlus 12R także zapewniał potrójny system kamer na tyle, aczkolwiek zamiast 50-megapikselowego teleobiektywu miał na pokładzie obiektyw do zdjęć makro. W nowej generacji telefonu producent bardziej się postarał i zastosował przydatniejszy moduł gwarantujący przybliżenie optyczne podczas wykonywania zdjęć.