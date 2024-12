Takie są najwydajniejsze smartfony z Androidem. Najszybszy z nich możesz kupić w Polsce

Niemniej jednak chcąc kupić "naj" telefon, m.in. pod względem wydajności, to wybierając ROG Phone’a 9 Pro, będziecie mieli pewność, że uzyskacie takie urządzenie. Co prawda ten model będzie odstawał pod względem np. jakości zdjęć i czasu aktualizacji (oferuje tylko dwa lata uaktualnień Androida!), ale za to ma masę pamięci (do 24 GB RAM i 1 TB ROM) oraz dedykowane chłodzenie w zestawie, które poprawi komfort wielogodzinnych rozgrywek. Każdy smartfon w mniejszym lub większym stopniu grzeje się podczas grania, a dedykowane chłodzenie ma pomóc utrzymać temperatury w ryzach.